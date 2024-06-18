Как создать криптокошелек и купить криптовалюту в 2024

С учетом сегодняшних реалий, многие стремятся купить криптовалюту в России и использовать ее для сохранения средств, для безлимитных переводов за рубеж, а также для заработка — за счет волатильности курсов. Естественно, что для этого нужен собственный крипто-кошелек.

Если вы никогда раньше не имели дела с криптой*, то наверняка думаете, что это слишком сложно, но сегодня есть предельно упрощенные способы его создания, доступные новичкам!

Какой кошелек выбрать

«Горячие» и «холодные», кастодиальные и некастодиальные, внутрибиржевые и персональные — поначалу сложно выбрать из этих разновидностей крипто-кошельков именно то, что вам нужно.

Если вы не хотите углубляться в тему, можно воспользоваться интуитивно понятным способом и создать кошелек Exnode Wallet — идеальный для начинающих криптотрейдеров. Он настолько прост и понятен, что вы научитесь им пользоваться за считанные минуты!

Как создать крипто кошелек

Сегодня Exnode Wallet доступен на всех интернет-устройствах: ПК, ноутбуках, планшетах и смартфонах. В первых двух случаях используется браузерная версия (во вкладках), а в последних двух — мобильное приложение.

Если вы используете персональный компьютер или ноутбук, достаточно установить Exnode Wallet с официального сайта Exnode.ru, а на мобильных устройствах — скачать это приложение с AppStore или GooglePlay.

Вне зависимости от того, какой вариант вы выбрали, создание собственного крипто-кошелька проходит по следующему алгоритму:

Вы создаете профиль в Exnode Wallet и привязываете к нему электронную почту. На нее приходит код с подтверждением, который нужно ввести для авторизации; Затем нужно привязать к сервису свой Telegram-аккаунт, который впоследствии понадобится для переписки с менеджером и службой технической поддержки. Привязать Telegram можно «вручную» (введя свои данные), или отсканировав QR-код с экрана; Последний шаг — генерация четырехзначного кода invite для своего кошелька. Этот код можно придумать или сгенерировать через приложение. Обязательно запишите его, так как invite будет запрашиваться каждый раз при открытии Exnode Wallet.

После этих простых действий вам становятся доступны все возможности Exnode Wallet, включая покупку криптовалют по среднерыночным ценам. Делать это можно непосредственно через интерфейс кошелька, не прибегая к помощи сторонних сервисов и криптовалютных бирж!

Как купить крипту через криптокошелек Exnode Wallet

Чтобы приобрести нужные вам монеты, откройте Exnode Wallet (на компьютере или мобильном устройстве), и нажмите на кнопку «Кошельки». В выпадающем меню можно выбрать одно из действий: пополнить кошелек, обменять средства и вывести средства (на карту/счет). Выбираем пункт покупки и нужные конины (например — USDT), и указываем сумму (например — 500 коинов). Покупка совершится в течение нескольких секунд!

Чтобы зафиксировать курс покупки в Exnode Wallet, необязательно решать этот вопрос через менеджера, что выгодно отличает этот кошелек от обменных сервисов. Покупку, продажу и обмен крипты можно осуществлять самостоятельно, в любое время суток, и по курсам, примерно соответствующим текущим биржевым котировкам!

Какие преимущества у крипто кошелька Exnode Wallet

Говоря о ключевых плюсах персонального крипто-кошелька Exnode Wallet, стоит в первую очередь отметить его простой и понятный интерфейс. В нем есть только самое необходимое — без сложных терминов и опций, непонятных для новичков.

Как и в обычных электронных кошельках типа QIWI или ЮМани, в вашем распоряжении — базовый функционал по покупке, продаже и обмену, но только не с фиатными средствами (и их эквивалентами), а с действующими криптовалютами: BTC, ETH, USDT и т.д.

Чем еще Exnode Wallet выгодно отличается от других площадок и приложений? В список его преимуществ можно также внести:

Возможность хранения и криптовалютных активов, и фиатных средств (с возможностью их взаимной конвертации);

Ведение статистики и подробной аналитики всех ваших операций;

Возможность привязать любую карту российского (и не только) банка;

Возможность отправки USDT без TRX;

Безопасное хранение средств. Доступ к ним можете получить только вы — после проверки KYC и отправки кода на Telegram-аккаунт;

Круглосуточный режим работы в режиме «24/7»;

Лояльную службу поддержки (общение с ней осуществляется через Telegram).

Еще одним важным плюсом Exnode Wallet можно назвать низкие лимиты на ввод и вывод средств, без которых сегодня не обходится ни один обменный сервис. Так, вывести актив с кошелька на карту можно от 5000 рублей, а наличными — от 2500 рублей. А чтобы пополнить кошелек фиатом, достаточно 1500 рублей наличными или 5000 рублей безналом!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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