Обменник ЮСДТ (USDT): пошаговая инструкция для новичков 2024

Например, сегодня курс составляет «1 USDT = 0,999 USD» (практически идентичные значения). Неудивительно, что огромное количество людей стремится купить ЮСДТ, и сделать это в России сегодня можно без каких-либо ограничений!
Обменник USDT: как выбрать
Несмотря на то, что сегодня валютные переводы (в долларах и евро) в России запрещены, покупать и продавать USDT по-прежнему можно.
Единственное, что запрещено российским пользователям — использовать Тизер как платежное средство, то есть — «напрямую» покупать за него товары и услуги. А инвестировать рубли в USDT, продавать его, или обменивать на другие коины — абсолютно законно и легально.
Самый простой инструмент для покупки и продажи Тезера USDT в России — специализированные обменные сервисы типа Insight или Staya Exchange. В отличие от обычных обменников, они работают не только с фиатом, но и с криптой, и предлагают клиентам большое разнообразие направлений для обмена. Здесь всегда можно обменять рубли на Тезер, Биткоин, Эфириум, Догкоин, и т.д.
Относительная «проблема», с которой может столкнуться новичок — сложность выбора какого-то конкретного обменника. Сегодня их — десятки, и по одним только рейтингам и отзывам сложно судить о честности и легальности каждого из них.
К счастью, есть такой эффективный инструмент отбора, как сайты-мониторинги. На них в режиме реального времени отображаются только проверенные обменные сервисы и их текущие курсы!
Используя мониторинги типа Exnode.ru (и аналогичных), можно быстро отобрать криптообменники по:
Длительности работы. Очевидно, что большее доверие вызывают компании, проработавшие более 2-3 лет, а не «фирмы-однодневки»;
Местоположению. Выбрав свой город, вы точно определите, какие именно обменники из списка в нем доступны;
Доступным направлениям обмена. С Биткоином BTC, Тезером USDT и Эфиром ETH работают все сервисы, чего нельзя сказать о менее известных и популярных монетах;
Текущим курсам. Они почти всегда отличаются, что позволяет более выгодно покупать и продавать USDT (и другие монеты);
Рейтингу. Самые лучшие сервисы всегда находятся вверху списка;
Отзывам. Перед использованием той или иной площадки рекомендуется почитать о ней комментарии, оставленные другими пользователями.
«Отфильтровав» сервисы по заданным критериям, выберите ближайший из них, оформите заявку и совершите обмен по инструкции, представленной ниже!
Пошаговая инструкция покупки/продажи USDT
Все офлайн-обменники, включенные в рейтинг Exnode.ru, работают по примерно одинаковой схеме. Пользователь находит нужный сервис, переходит на его официальный сайт, регистрируется (необязательно) и привязывает к профилю свой мобильный номер (для созвона с оператором) и аккаунт Telegram (для создания анонимных заявок). После этого USDT можно купить за 3 действия:
Создать заявку на обмен — с указанием направления и суммы;
Дождаться ответа от оператора и подтвердить заявку;
Прийти в офис компании в назначенное время и осуществить обмен.
Возможен и вариант оплаты безналичными средствами — с банковского счета или карты, но в этом случае вам придется указать на сайте свои реквизиты.
С наличными же сделка проходит полностью анонимно, и ее невозможно отследить онлайн. Именно этим способом сегодня пользуется большинство россиян, стремящихся купить или продать Тизер!
*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств
Реклама: Салказанов Руслан Валерьевич, ИНН 151102107366, erid: LjN8JzwEk
Начать дискуссию