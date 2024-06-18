Обменник ЮСДТ (USDT): пошаговая инструкция для новичков 2024

USDT (United States Dollar Tether) или просто «Тизер» был и остается самым популярным стейблкоином в мире, так как привязан к доллару США и эквивалентен ему по стоимости.

Например, сегодня курс составляет «1 USDT = 0,999 USD» (практически идентичные значения). Неудивительно, что огромное количество людей стремится купить ЮСДТ, и сделать это в России сегодня можно без каких-либо ограничений!

Обменник USDT: как выбрать

Несмотря на то, что сегодня валютные переводы (в долларах и евро) в России запрещены, покупать и продавать USDT по-прежнему можно.

Единственное, что запрещено российским пользователям — использовать Тизер как платежное средство, то есть — «напрямую» покупать за него товары и услуги. А инвестировать рубли в USDT, продавать его, или обменивать на другие коины — абсолютно законно и легально.

Самый простой инструмент для покупки и продажи Тезера USDT в России — специализированные обменные сервисы типа Insight или Staya Exchange. В отличие от обычных обменников, они работают не только с фиатом, но и с криптой, и предлагают клиентам большое разнообразие направлений для обмена. Здесь всегда можно обменять рубли на Тезер, Биткоин, Эфириум, Догкоин, и т.д.

Относительная «проблема», с которой может столкнуться новичок — сложность выбора какого-то конкретного обменника. Сегодня их — десятки, и по одним только рейтингам и отзывам сложно судить о честности и легальности каждого из них.

К счастью, есть такой эффективный инструмент отбора, как сайты-мониторинги. На них в режиме реального времени отображаются только проверенные обменные сервисы и их текущие курсы!

Используя мониторинги типа Exnode.ru (и аналогичных), можно быстро отобрать криптообменники по:

Длительности работы . Очевидно, что большее доверие вызывают компании, проработавшие более 2-3 лет, а не «фирмы-однодневки»;

Местоположению . Выбрав свой город, вы точно определите, какие именно обменники из списка в нем доступны;

Доступным направлениям обмена . С Биткоином BTC, Тезером USDT и Эфиром ETH работают все сервисы, чего нельзя сказать о менее известных и популярных монетах;

Текущим курсам . Они почти всегда отличаются, что позволяет более выгодно покупать и продавать USDT (и другие монеты);

Рейтингу . Самые лучшие сервисы всегда находятся вверху списка;

Отзывам. Перед использованием той или иной площадки рекомендуется почитать о ней комментарии, оставленные другими пользователями.

«Отфильтровав» сервисы по заданным критериям, выберите ближайший из них, оформите заявку и совершите обмен по инструкции, представленной ниже!

Пошаговая инструкция покупки/продажи USDT

Все офлайн-обменники, включенные в рейтинг Exnode.ru, работают по примерно одинаковой схеме. Пользователь находит нужный сервис, переходит на его официальный сайт, регистрируется (необязательно) и привязывает к профилю свой мобильный номер (для созвона с оператором) и аккаунт Telegram (для создания анонимных заявок). После этого USDT можно купить за 3 действия:

Создать заявку на обмен — с указанием направления и суммы; Дождаться ответа от оператора и подтвердить заявку; Прийти в офис компании в назначенное время и осуществить обмен.

Возможен и вариант оплаты безналичными средствами — с банковского счета или карты, но в этом случае вам придется указать на сайте свои реквизиты.

С наличными же сделка проходит полностью анонимно, и ее невозможно отследить онлайн. Именно этим способом сегодня пользуется большинство россиян, стремящихся купить или продать Тизер!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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