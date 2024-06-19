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Криптовалюта

Как использовать криптовалюты для переводов за границу

До недавних пор перевести валюту за границу и получить деньги из-за рубежа можно было с помощью обычного банковского перевода, или через сервисы типа Paysend или Коронапей. Сегодня эти возможности, к сожалению, заблокированы, и многие ищут способы отправки и получения денег из Германии, Франции, США, и других стран. К счастью, сегодня для этого необязательно использовать банковскую систему, и безлимитные переводы возможны в криптовалюте!
Как использовать криптовалюты для переводов за границу
Иллюстрация: Adam Nowakowski/unsplash

Что нужно для крипто-переводов

В отличие от банков, криптосистемы не имеют централизации, и не зависят ни от одного правительства и политического режима. Поэтому не имеет значения, где находятся отправитель и получатель криптовалюты: в соседних домах или на разных континентах. В обоих случаях транзакция проходит через удаленные серверы. Что нужно для того, чтобы в 2024 году перевести крипту в другую страну? Для этого необходимо, чтобы:

  • И у вас, и у получателя были криптовалютные кошельки: персональные или биржевые;

  • Обе стороны имели возможность «конвертировать» крипту в фиатные деньги (и наоборот): рубли, доллары, евро, и т.д.

Самый распространенный способ вывода крипты офлайн пополнение и обналичивание криптовалютных кошельков! Сегодня этот способ абсолютно легален, и разрешен как в западных странах, так и в России!

Варианты международных крипто-переводов

В 2024 году российские пользователи могут прибегнуть к двум безопасным способам отправки криптовалюты за границу: с помощью обменников криптовалют и криптобирж. Рассмотрим преимущества и недостатки обоих вариантов.

Обменники криптовалют

Как и обычные «валютники», криптообменники предоставляют услуги по обмену рублей на иностранные валюты, но при этом также работают и с электронными коинами: BTC, ETH, USDT и т.д. Так, вы можете в любое время обменять рубли на Эфириум, доллары на Биткоин, евро на USDT, и т.д. К очевидным преимуществам обменных сервисов можно отнести:

  • Огромное количество направлений для обмена. Многие криптообменники работают не только с фиатом и криптой, но также с электронными кошельками;

  • Возможность расплачиваться наличными. Для этого достаточно выбрать офлайн-обменник, лично прийти в офис и поменять рубли на крипту или наоборот;

  • Анонимность проведения сделок. Каждая ваша банковская операция отслеживается — в то время как транзакции через обменник (с использованием наличных) отследить невозможно;

  • Высокий уровень безопасности. Сделки проходят в вашем присутствии — в крупных торговых центрах или офисных зданиях, где преимущественно и арендуют помещения компании-обменники.

Условным минусом криптообменников можно назвать лишь необходимость иметь собственный крипто-кошелек: холодный или горячий.

К примеру, на биржах вам его предоставляют, и помогают восстановить к нему доступ в случае потери ключа. С персональным же кошельком такое восстановление невозможно, что потребует от вас больше внимательности и осторожности при проведении крипто-сделок. 

Как выбрать надежный криптообменник

Чтобы выбрать надежный криптообменник, используйте  платформу Exnode, перейдите на сайт, введите желаемое количество USDT и укажите город для обмена, например, Санкт-Петербург, Москва или Тбилиси и Стамбул. Система предложит список лучших обменников в вашем регионе с актуальными курсами и условиями.

Как провести международный перевод валюты

  1. Зайдите на платформу: откройте официальный сайт Exnode.

  2. Выберите страну и город: на сайте перейдите в раздел со списком стран, выберите «Грузия» и затем укажите интересующий вас город.

  3. Изучите список обменных пунктов: на экране отобразится перечень всех доступных и проверенных обменных пунктов в выбранном регионе Грузии.

  4. Подайте заявку: определитесь с подходящим обменным пунктом, перейдите на его веб-сайт и заполните форму заявки, указав контактные данные для связи, например, тг аккаунт.

  5. Контакт с менеджером: после отправки заявки с вами свяжется менеджер, который обсудит все детали и предоставит информацию о процедуре обмена.

  6. Визит в офис: менеджер предоставит адрес офиса, куда вам необходимо будет прийти для завершения обмена.

Следуя этим указаниям, вы легко сможете осуществить необходимые операции через проверенные обменные пункты на платформе Exnode в Грузии.

Криптобиржи

Второй по популярности способ перевода валюты за границу — криптовалютные биржи.

В отличие от обменников, они всегда требуют от пользователей полной авторизации и предоставления банковских реквизитов. Только после этого вам выделяют биржевой крипто-кошелек и открывают доступ к полному функционалу сайта, включая и переводы коинов на другие кошельки.

Чем хороша крипто-биржа? К ее плюсам можно отнести:

  • Уровень надежности;

  • Возможность восстановления доступа к кошельку при потере ключа;

  • Возможность создавать автоматические ордера на покупку и продажу крипты по установленным вами курсам.

К минусам же отнесем полное отсутствие анонимности, ограниченный выбор банков (с которыми работает та или иная биржа), и риски потери средств — если биржа «лопнет» (а такое иногда случается, как и с обычными коммерческими банками). 

Кроме того, интерфейс бирж достаточно сложен для понимания новичкам, и вы можете легко запутаться в обилии опций и непонятных сокращений и терминов. Прибегать к услугам биржи для международных переводов стоит только опытным криптотрейдерам, для которых анонимность — не в приоритете. Остальным же лучше начинать с обменников, где все предельно просто и понятно, и при этом — выгодно и безопасно.

Так, многие крупные крипто-обменники типа EastChange или Insight не берут с клиентов комиссию за переводы, и обеспечивают примерно такой же уровень безопасности, как и крипто-биржи. Эти компании работают много лет, имеют хорошую репутацию и собственные представительства в ряде стран: начиная с Европы и заканчивая ЮВА. Переведя через такой обменник валюту за рубеж, можно быть уверенным, что ваш партнер получит ее вовремя и в полном объеме: на крипто-кошелек или наличными в офисе компании!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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Криптовалюта

Как использовать криптовалюты для переводов за границу

До недавних пор перевести валюту за границу и получить деньги из-за рубежа можно было с помощью обычного банковского перевода, или через сервисы типа Paysend или Коронапей. Сегодня эти возможности, к сожалению, заблокированы, и многие ищут способы отправки и получения денег из Германии, Франции, США, и других стран. К счастью, сегодня для этого необязательно использовать банковскую систему, и безлимитные переводы возможны в криптовалюте!

Как использовать криптовалюты для переводов за границу
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