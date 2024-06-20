₽ Заказать рекламу
Exnode
Криптовалюта

Криптообменник Тбилиси: как обменять криптовалюту в Грузии

Сегодня покупать и продавать криптовалюту в Грузии так же легко, как и в любой другой цивилизованной стране. Для этого существует несколько проверенных способов: через крипто-биржу, P2P-сервис или специализированный обменник. При этом необязательно пользоваться долларами, евро, рублями или юанями, перечисленные сервисы, в том числе, принимают к оплате грузинские лари!
Криптообменник Тбилиси: как обменять криптовалюту в Грузии
Иллюстрация: Exnode

Какой способ обмена выбрать

К сожалению, идеального инструмента для обмена криптовалюты в Грузии не существует, и каждый из способов имеет свои минусы. Например, крипто-биржа потребует от вас авторизации и предоставления паспортных данных и платежных реквизитов. А P2P-сервис — не защитит от мошенничества, если вы столкнетесь с недобросовестным продавцом/покупателем.

Оптимальными можно считать только криптообменник, которые с одной стороны — не требуют от клиентов личные данные, а с другой — обеспечивают достаточно высокий уровень безопасности при личных встречах!

Как покупать крипту в Грузии через криптообменник

Большинство крупных обменных сервисов — интернациональны, и имеют собственные представительства во многих странах, в том числе — в Грузии.

Если вам нужен именно такой обменник, его легко найти через сайт-мониторинг: Exnore.ru или аналогичный. В нем изначально предусмотрен отбор сервисов по гео-локациям (по населенным пунктам).

Так, чтобы сайт выдал вам ближайшие криптообменники в Тбилиси, просто выберите этот город в выпадающем списке!

Кроме своего города на главной странице Exnode.ru также нужно указать направление обмена, например — «GEL–USDT» или «USDT–USD». Это дополнительно сузит поиск, так как у каждого обменника есть свой ограниченный набор направлений, и он может не принимать нужную вам валюту или коины. Если же после указания направления и города внизу отобразится список обменных сервисов, значит они точно вам подходят!

Допустим, вам нужно перевести USDT в лари или в usd. Что для этого нужно сделать? Описываем подробный алгоритм действий:

  1. Открываете сайт-мониторинг Exnode.ru;

  2. Выбираете в выпадающем меню «Отдаете» — «USDT», а в меню «Получаете» —  USD;

  3. Справа выбираете свой город, например — Тбилиси;

  4. Сверху от выбора локации выбираете способ оплаты: «Обмен наличных»;

  5. После указания всех параметров внизу отобразится список доступных обменников, работающих в Тбилиси по направлению «USDT–USD»;

  6. Выбираете из них самый верхний (с наилучшим рейтингом), или любой другой из списка;

  7. Переходите на сайт обменника криптовалют Тбилиси по защищенной ссылке;

  8. Регистрируетесь на сайте (необязательно);

  9. Создаете заявку на обмен: по направлению «USDT–USD», с указанием суммы. Нужно также указать свой номер телефона и Telegram для связи с оператором;

  10. Дожидаетесь отклика от оператора и подтверждаете заявку (если вас устроят озвученные условия);

  11. Приходите в назначенное время в офис компании, переводите USDT на ее кошелек и получаете взамен наличные лари — по заранее оговоренному курсу.

Таким образом, вы «напрямую» меняете Тезер на наличные лари — не обращаясь в банк и оставаясь анонимным. Крупные сервисы, работающие более 2–3 лет и находящиеся в верхних строчках рейтинга Exnode, не берут комиссию за транзакции, и предлагают курсы, приближенные к текущим биржевым.

Топ 3 обменника криптовалют в Тбилиси

EastChange

  • Преимущества: Анонимный обмен, гарант сделки.

  • Курс: 1 USDT = 0.9940 USD.

  • Объем обмена : от 1 до 2300000 USDT.

  • Рейтинг: 2574 / 0 звезд.

Insight

  • Доп функции: Анонимный обмен, премиум сервис.

  • Курс: 1 USDT = 0.9939 USD.

  • Диапазон сумм: от 1 до 2500000 USDT.

  • Рейтинг: 2433 / 0 звезд.

Staya Exchange

  • Тип обмена: Обычный обмен.

  • Курс: 1 USDT = 0.9940 USD.

  • Мин и макс обмен : от 1 до 2400000 USDT.

  • Рейтинг: 2 / 0 звезд.

Как переводить деньги в Грузию через крипту

Выше мы рассмотрели вариант «обналичивания» ваших персональных USDT (с собственного крипто-кошелька). А можно ли подобным образом получать крипто-переводы из-за границы? Конечно, можно!

Сегодня этим способом пользуются все, кто не имеет доступа к банковской системе и международным валютным переводам.

Так как крупные криптообменники Тбилиси также имеют свои офисы и в других странах, клиентам доступны такие возможности, как:

  • перевод крипты родственникам и друзьям;

  • получение оплаты в крипте за свою удаленную работу;

  • перевод крипты бизнес-партнерам за границу, и т.д.

Причем, делать это можно как по безналу (с использованием карт и счетов), так и наличными — в офисах компании-обменника! Например, ваш друг или деловой партнер отправляет вам из Москвы рубли, а вам приходят USDT в Тбилиси — без комиссии, и по выгодному курсу. Их можно сразу же обменять на лари и получить наличными!

С развитием современных криптообменников, обменивать крипту в Грузии стало еще проще. Теперь для этого не нужны ни паспортные данные, ни банковские реквизиты, и покупка/продажа проходит в вашем присутствии — как и в обычном валютном обменнике. Применяя выше описанный алгоритм, можно торговать криптой в разных городах и странах, меняя направления обмена и получая переводы как в коинах, так и в национальных валютах!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

Реклама: Салказанов Руслан Валерьевич, ИНН 151102107366, erid: LjN8JxhiU

Алексей Иванов

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит

Платная часть Клерка содержит кучу полезного контента. Пытаюсь разобраться в составе подписки и сценариях ее использования. Это не рекламы пост, а что-то вроде экзамена на понимание продукта. Обычно такие статьи мало кто читает, но мне будет интересно вернуться к ней через год и посмотреть что изменилось.

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит
99

Начать дискуссию

Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: на Wildberries можно колеровать краску, «Вкусно — и точка» выплатила компенсацию пострадавшему в «Макдоналдсе», а Nvidia стала крупнейшей компанией в США

Подготовили обзор главных событий дня — 19 июня 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

1

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Обучение для бухгалтеров

Как систематизировать обучение в компании

В современном корпоративном обучении царит хаос: расписание — непредсказуемо, отчеты — заполняются вручную, аналитика — отсутствует. Это реальность, с которой сталкиваются многие компании. Однако, есть способы изменить ситуацию к лучшему.

Как систематизировать обучение в компании
Дробление бизнеса

Кому будет выгодна налоговая амнистия за дробление бизнеса

Не каждый готов добровольно сдаться ФНС и признать дробление. Рассказываем, кому налоговая амнистия за дробление бизнеса будет выгодна.

Кому будет выгодна налоговая амнистия за дробление бизнеса

Календарь вебинаров

15
Лучшие спикеры, новый каждый день
Пенсии

МРОТ привяжут с будущего года к медианной зарплате, а работающим пенсионерам с 1 февраля возобновят индексацию пенсий

Узнайте, как изменится МРОТ в 2025 году, как на него влияет медианная зарплата и что изменилось в индексации пенсий. В нашем руководстве вы найдете подробную информацию о планируемых изменениях и их влиянии на доходы граждан.

МРОТ привяжут с будущего года к медианной зарплате, а работающим пенсионерам с 1 февраля возобновят индексацию пенсий
Пользователи интернета

Копии заблокированных сайтов не будут появляться в поисковиках

Роскомнадзор сможет быстрее блокировать «зеркала» пиратских сайтов: такие ресурсы не будут показывать по поисковым запросам пользователей.

PravoTech
Проверка контрагентов

Проверка судебных дел контрагента как превентивная мера по защите бизнеса

Перед совершением любой сделки важно удостовериться в благонадежности, честности и платежеспособности контрагента. Один из способов проверить нового партнера — проанализировать судебную активность. Расскажем, какими сервисами пользоваться и как использовать полученные сведения.

Проверка судебных дел контрагента как превентивная мера по защите бизнеса

Онлайн-курсы

58
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Курсы валют

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку спрогнозировал укрепление рубля на фоне санкций против Мосбиржи

По мнению председателя Анатолия Аксакова, курс рубля к доллару США ожидает постепенное укрепление.

Ипотека

Сбер сохранит ставку 8% по ипотеке на новостройки

Банк за счет субсидий сохранит ставку 8% годовых на первые 5 лет пользования кредитом на покупку жилья в новостройке.

Социальные пособия

Какие пособия положены беременной жене призывника

На единовременное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, имеет право жена этого военнослужащего, срок беременности которой не менее 180 дней. Кроме того, есть право и на ежемесячное пособие на ребенка до 3 лет.

Кредитование

Кредиторам запретят выдавать небольшие займы и кредиты с переменной ставкой

Банки и финансовые организации могут предоставлять кредиты с переменной ставкой, если сумма займа больше 74 млн рублей.

Кадровые документы

👍 Роструд указал правильный вариант записи в трудовой книжке об увольнении. Пояснение эксперта по кадровому учету

На практике встречаются два варианта записи в трудовой книжке об увольнении по собственному желанию: «уволен по собственному желанию» и «трудовой договор расторгнут по инициативе работника».

10
Московская коллегия адвокатов «Петухов и партнеры»
Ведение бизнеса

Московская коллегия адвокатов «Петухов и партнеры»: команда профессионалов

В процессе предпринимательской деятельности встречается немало ситуаций, в которых, по мнению законодателя, можно найти признаки состава преступления или административного правонарушения. 

Московская коллегия адвокатов «Петухов и партнеры»: команда профессионалов

Разборы законов

1 329
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Ирина Невзорова
Обзор судебной практики

ВС отправил на пересмотр дело по иску бывшего сотрудника. Обзор дела

Верховный суд отправил на пересмотр иск бывшего сотрудника против ООО ТД «Окна». Нарушения выплат и переработок подтвердились.

Курсы валют

Курс доллара в обменниках упал ниже 87 рублей

Банки продают наличные доллары за 87 рублей. Такой курс установили в Ак Барсе и Райффайзенбанке.

Проверки

Депутаты просят кабмин отменить мораторий на проверки пищевых предприятий

Сергей Миронов опубликовал обращение к вице-премьеру правительства Дмитрию Григоренко с предложением отменить запрет на проведение внеплановых проверок производителей продуктов питания.

Exnode
Криптовалюта

Криптообменник Тбилиси: как обменять криптовалюту в Грузии

Сегодня покупать и продавать криптовалюту в Грузии так же легко, как и в любой другой цивилизованной стране. Для этого существует несколько проверенных способов: через крипто-биржу, P2P-сервис или специализированный обменник. При этом необязательно пользоваться долларами, евро, рублями или юанями, перечисленные сервисы, в том числе, принимают к оплате грузинские лари!

Криптообменник Тбилиси: как обменять криптовалюту в Грузии
Е-Офис 24
ЕНП (единый налоговый платеж)

ЕНС в 1С. Рассказываем, как выглядит кабинет, как его подключить и настроить

Новый механизм уплаты налогов и взносов настолько плотно вошел в жизнь налогоплательщика, что другие способы расчетов с бюджетом стали невозможны. Теперь бухгалтерам нужно оперативно отслеживать данные на ЕНС, чтобы избежать штрафов. 

ЕНС в 1С. Рассказываем, как выглядит кабинет, как его подключить и настроить
Маркировка товаров

Кассы 1,8 млн раз заблокировали продажу нелегальной молочной продукции

Чаще всего система маркировки блокировала товары, которые не были введены в оборот.

2

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Утилизационный сбор

Сергей Миронов категорически против возможных изменений по утилизационному сбору

По мнению Миронова, попытка ввести доплату утильсбора при перепродаже иномарок – это государственный рэкет.

Интересные материалы

Алексей Иванов
Обзоры для бухгалтера

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Плюс и что в нее входит

На прошлой неделе анализировал состав подписки Клерк.Премиум и сценарии ее использования. Сегодня расскажу о секретном бюджетном варианте познакомиться с платными продуктами Клерка.

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Плюс и что в нее входит
12