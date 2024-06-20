Криптообменник Тбилиси: как обменять криптовалюту в Грузии

Какой способ обмена выбрать
К сожалению, идеального инструмента для обмена криптовалюты в Грузии не существует, и каждый из способов имеет свои минусы. Например, крипто-биржа потребует от вас авторизации и предоставления паспортных данных и платежных реквизитов. А P2P-сервис — не защитит от мошенничества, если вы столкнетесь с недобросовестным продавцом/покупателем.
Оптимальными можно считать только криптообменник, которые с одной стороны — не требуют от клиентов личные данные, а с другой — обеспечивают достаточно высокий уровень безопасности при личных встречах!
Как покупать крипту в Грузии через криптообменник
Большинство крупных обменных сервисов — интернациональны, и имеют собственные представительства во многих странах, в том числе — в Грузии.
Если вам нужен именно такой обменник, его легко найти через сайт-мониторинг: Exnore.ru или аналогичный. В нем изначально предусмотрен отбор сервисов по гео-локациям (по населенным пунктам).
Так, чтобы сайт выдал вам ближайшие криптообменники в Тбилиси, просто выберите этот город в выпадающем списке!
Кроме своего города на главной странице Exnode.ru также нужно указать направление обмена, например — «GEL–USDT» или «USDT–USD». Это дополнительно сузит поиск, так как у каждого обменника есть свой ограниченный набор направлений, и он может не принимать нужную вам валюту или коины. Если же после указания направления и города внизу отобразится список обменных сервисов, значит они точно вам подходят!
Допустим, вам нужно перевести USDT в лари или в usd. Что для этого нужно сделать? Описываем подробный алгоритм действий:
Открываете сайт-мониторинг Exnode.ru;
Выбираете в выпадающем меню «Отдаете» — «USDT», а в меню «Получаете» — USD;
Справа выбираете свой город, например — Тбилиси;
Сверху от выбора локации выбираете способ оплаты: «Обмен наличных»;
После указания всех параметров внизу отобразится список доступных обменников, работающих в Тбилиси по направлению «USDT–USD»;
Выбираете из них самый верхний (с наилучшим рейтингом), или любой другой из списка;
Переходите на сайт обменника криптовалют Тбилиси по защищенной ссылке;
Регистрируетесь на сайте (необязательно);
Создаете заявку на обмен: по направлению «USDT–USD», с указанием суммы. Нужно также указать свой номер телефона и Telegram для связи с оператором;
Дожидаетесь отклика от оператора и подтверждаете заявку (если вас устроят озвученные условия);
Приходите в назначенное время в офис компании, переводите USDT на ее кошелек и получаете взамен наличные лари — по заранее оговоренному курсу.
Таким образом, вы «напрямую» меняете Тезер на наличные лари — не обращаясь в банк и оставаясь анонимным. Крупные сервисы, работающие более 2–3 лет и находящиеся в верхних строчках рейтинга Exnode, не берут комиссию за транзакции, и предлагают курсы, приближенные к текущим биржевым.
Топ 3 обменника криптовалют в Тбилиси
EastChange
Преимущества: Анонимный обмен, гарант сделки.
Курс: 1 USDT = 0.9940 USD.
Объем обмена : от 1 до 2300000 USDT.
Рейтинг: 2574 / 0 звезд.
Insight
Доп функции: Анонимный обмен, премиум сервис.
Курс: 1 USDT = 0.9939 USD.
Диапазон сумм: от 1 до 2500000 USDT.
Рейтинг: 2433 / 0 звезд.
Staya Exchange
Тип обмена: Обычный обмен.
Курс: 1 USDT = 0.9940 USD.
Мин и макс обмен : от 1 до 2400000 USDT.
Рейтинг: 2 / 0 звезд.
Как переводить деньги в Грузию через крипту
Выше мы рассмотрели вариант «обналичивания» ваших персональных USDT (с собственного крипто-кошелька). А можно ли подобным образом получать крипто-переводы из-за границы? Конечно, можно!
Сегодня этим способом пользуются все, кто не имеет доступа к банковской системе и международным валютным переводам.
Так как крупные криптообменники Тбилиси также имеют свои офисы и в других странах, клиентам доступны такие возможности, как:
перевод крипты родственникам и друзьям;
получение оплаты в крипте за свою удаленную работу;
перевод крипты бизнес-партнерам за границу, и т.д.
Причем, делать это можно как по безналу (с использованием карт и счетов), так и наличными — в офисах компании-обменника! Например, ваш друг или деловой партнер отправляет вам из Москвы рубли, а вам приходят USDT в Тбилиси — без комиссии, и по выгодному курсу. Их можно сразу же обменять на лари и получить наличными!
С развитием современных криптообменников, обменивать крипту в Грузии стало еще проще. Теперь для этого не нужны ни паспортные данные, ни банковские реквизиты, и покупка/продажа проходит в вашем присутствии — как и в обычном валютном обменнике. Применяя выше описанный алгоритм, можно торговать криптой в разных городах и странах, меняя направления обмена и получая переводы как в коинах, так и в национальных валютах!
*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств
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