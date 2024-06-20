Криптообменник Тбилиси: как обменять криптовалюту в Грузии

Сегодня покупать и продавать криптовалюту в Грузии так же легко, как и в любой другой цивилизованной стране. Для этого существует несколько проверенных способов: через крипто-биржу, P2P-сервис или специализированный обменник. При этом необязательно пользоваться долларами, евро, рублями или юанями, перечисленные сервисы, в том числе, принимают к оплате грузинские лари!

Какой способ обмена выбрать

К сожалению, идеального инструмента для обмена криптовалюты в Грузии не существует, и каждый из способов имеет свои минусы. Например, крипто-биржа потребует от вас авторизации и предоставления паспортных данных и платежных реквизитов. А P2P-сервис — не защитит от мошенничества, если вы столкнетесь с недобросовестным продавцом/покупателем.

Оптимальными можно считать только криптообменник, которые с одной стороны — не требуют от клиентов личные данные, а с другой — обеспечивают достаточно высокий уровень безопасности при личных встречах!

Как покупать крипту в Грузии через криптообменник

Большинство крупных обменных сервисов — интернациональны, и имеют собственные представительства во многих странах, в том числе — в Грузии.

Если вам нужен именно такой обменник, его легко найти через сайт-мониторинг: Exnore.ru или аналогичный. В нем изначально предусмотрен отбор сервисов по гео-локациям (по населенным пунктам).

Так, чтобы сайт выдал вам ближайшие криптообменники в Тбилиси, просто выберите этот город в выпадающем списке!

Кроме своего города на главной странице Exnode.ru также нужно указать направление обмена, например — «GEL–USDT» или «USDT–USD». Это дополнительно сузит поиск, так как у каждого обменника есть свой ограниченный набор направлений, и он может не принимать нужную вам валюту или коины. Если же после указания направления и города внизу отобразится список обменных сервисов, значит они точно вам подходят!

Допустим, вам нужно перевести USDT в лари или в usd. Что для этого нужно сделать? Описываем подробный алгоритм действий:

Открываете сайт-мониторинг Exnode.ru; Выбираете в выпадающем меню «Отдаете» — «USDT», а в меню «Получаете» — USD; Справа выбираете свой город, например — Тбилиси; Сверху от выбора локации выбираете способ оплаты: «Обмен наличных»; После указания всех параметров внизу отобразится список доступных обменников, работающих в Тбилиси по направлению «USDT–USD»; Выбираете из них самый верхний (с наилучшим рейтингом), или любой другой из списка; Переходите на сайт обменника криптовалют Тбилиси по защищенной ссылке; Регистрируетесь на сайте (необязательно); Создаете заявку на обмен: по направлению «USDT–USD», с указанием суммы. Нужно также указать свой номер телефона и Telegram для связи с оператором; Дожидаетесь отклика от оператора и подтверждаете заявку (если вас устроят озвученные условия); Приходите в назначенное время в офис компании, переводите USDT на ее кошелек и получаете взамен наличные лари — по заранее оговоренному курсу.

Таким образом, вы «напрямую» меняете Тезер на наличные лари — не обращаясь в банк и оставаясь анонимным. Крупные сервисы, работающие более 2–3 лет и находящиеся в верхних строчках рейтинга Exnode, не берут комиссию за транзакции, и предлагают курсы, приближенные к текущим биржевым.

Топ 3 обменника криптовалют в Тбилиси

Преимущества: Анонимный обмен, гарант сделки.

Курс: 1 USDT = 0.9940 USD.

Объем обмена : от 1 до 2300000 USDT.

Рейтинг: 2574 / 0 звезд.

Доп функции: Анонимный обмен, премиум сервис.

Курс: 1 USDT = 0.9939 USD.

Диапазон сумм: от 1 до 2500000 USDT.

Рейтинг: 2433 / 0 звезд.

Тип обмена: Обычный обмен.

Курс: 1 USDT = 0.9940 USD.

Мин и макс обмен : от 1 до 2400000 USDT.

Рейтинг: 2 / 0 звезд.

Как переводить деньги в Грузию через крипту

Выше мы рассмотрели вариант «обналичивания» ваших персональных USDT (с собственного крипто-кошелька). А можно ли подобным образом получать крипто-переводы из-за границы? Конечно, можно!

Сегодня этим способом пользуются все, кто не имеет доступа к банковской системе и международным валютным переводам.

Так как крупные криптообменники Тбилиси также имеют свои офисы и в других странах, клиентам доступны такие возможности, как:

перевод крипты родственникам и друзьям;

получение оплаты в крипте за свою удаленную работу;

перевод крипты бизнес-партнерам за границу, и т.д.

Причем, делать это можно как по безналу (с использованием карт и счетов), так и наличными — в офисах компании-обменника! Например, ваш друг или деловой партнер отправляет вам из Москвы рубли, а вам приходят USDT в Тбилиси — без комиссии, и по выгодному курсу. Их можно сразу же обменять на лари и получить наличными!

С развитием современных криптообменников, обменивать крипту в Грузии стало еще проще. Теперь для этого не нужны ни паспортные данные, ни банковские реквизиты, и покупка/продажа проходит в вашем присутствии — как и в обычном валютном обменнике. Применяя выше описанный алгоритм, можно торговать криптой в разных городах и странах, меняя направления обмена и получая переводы как в коинах, так и в национальных валютах!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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