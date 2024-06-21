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Exnode
Криптовалюта

Лучший криптокошелек для хранения USDT

Покупка и продажа Тизера возможна только при наличии криптокошелька USDT: персонального или биржевого. Второй можно завести только путем регистрации на бирже — после предоставления паспортных данных и реквизитов. Так как этот вариант подходит далеко не всем, рассмотрим персональный крипто-кошелек, его возможности и преимущества!
Лучший криптокошелек для хранения USDT
Иллюстрация: Mikhail Nilov/pexels

Лучший персональный кошелек USDT

Выбирая между существующими способами создания крипто-кошельков* для хранения Тизера, стоит учитывать несколько критериев: безопасность, удобство использования и доступные направления для ввода/вывода средств.

Можно завести «горячий» кошелек, работающий онлайн, а можно использовать «холодный», подключаемый к сети по мере необходимости. Разместить его можно на обычной флешке или другом носителе информации.

Чтобы самостоятельно создать криптокошелек USDT, придется хорошо изучить тему и запастись терпением. Или использовать кастомизированный продукт, изначально адаптированный под ваши задачи. Речь идет об универсальном кошельке Exnode Wallet, который сегодня доступен и в мобильной, и в браузерной версиях!

Почему именно Exnode Wallet

Данная платформа привязана к популярному сайту-мониторингу Exnode.ru, и в ее надежности не приходится сомневаться. Используя персональный кошелек Exnode Wallet, можно получить несколько принципиальных преимуществ:

  • Простой и понятный интерфейс. Приложение не загромождено лишними опциями, и все действия в нем совершаются в 2-3 клика;

  • Высокий уровень безопасности. Exnode работает в России уже много лет, и гарантирует клиентам сохранность средств и персональных данных;

  • Возможность хранить все распространенные активы. Так, вы можете «положить» на хранение в криптокошелек USDT TRC20, ERC20, ETH, BTC и фиатные деньги: RUB, EUR, USD, AED и т.д.;

  • Мгновенные транзакции между фиатными и электронными счетами;

  • Поддержка банковских карт VISA, MasterCard и МИР;

  • Возможность пополнения наличными — в офисах Exnode, которые сегодня есть во всех крупных городах России и ближнего зарубежья.

Москва, СПБ, Стамбул, Дубай, Анталия, Ереван, Тбилиси — в этих, и многих других городах есть представительства Exnode, а значит вы сможете без ограничений покупать и продавать через них крипту за наличные.

Как открыть криптокошелек USDT и начать им пользоваться

У пользователей есть возможность установки браузерной и мобильной версии Exnode Wallet, которыми вы сможете пользоваться дома, или в любом месте, где есть подключение к интернету. Рассмотрим вариант установки мобильного приложения Exnode Wallet.

Что для этого нужно?

Для начала — зайти в магазин приложений: iOS (если у вас устройство от Apple) или Google Play (если у вас устройство Android). Дальнейший порядок действий выглядит так:

1. Вы вводите в поисковом поле запрос «exnode wallet», скачиваете приложение и устанавливаете его;

2. Открываете приложение и переходите в раздел Wallet;

3. Регистрируетесь, заполняя пустые поля формы;

4. Привязываете свой e-mail, Telegram и мобильный телефон. На почту придет ссылка с подтверждением, а в Telegram — проверочный 4-значный код, который нужно будет ввести в приложении;

5. После ввода кода вы можете открыть кошелек и начать им пользоваться!

Если вы раньше регистрировались в платежных системах и онлайн-банкинге, вы сможете без проблем создать криптокошелек TSDT TRC 20 и ERC20, следуя данной инструкции и ориентируясь по подсказкам от Exnode.

Процедура вряд ли займет более 5–10 минут, после чего вы станете полноценным обладателем собственного крипто-кошелька — с возможностью покупки и продажи Тизера в 2 клика!

Например, чтобы купить USDT, достаточно войти в раздел «Активы» (через бургерное меню), прокрутить экран вниз и выбрать пункт «USDT TRC-20» или «USDT ERC-20». Нажав на троеточие напротив нужных токенов, вы сможете купить и продать их за наличные и безналичные рубли, доллары, евро, и другой фиат. 

В случае с безналом, покупка будет проходить офлайн — в офисе компании. После создания заявки вам выпишут онлайн-пропуск и назначат время визита. Заплатив деньги в офисе, вы сразу получите USDT на свой персональный Exnode Wallet. Точно таким же способом их можно будет «вывести», то есть — обменять на наличные деньги!

Exnode Wallet — лучший криптокошелек для USDT, так как его безопасность обеспечивается одновременно:

  • 4-значным PIN-кодом (который придумываете вы сами);

  • цифровыми ключами;

  • двумя паролями;

  • биометрией;

  • резервными копиями кошельков.

Чтобы потерять средства с Exnode Wallet, нужно очень сильно постараться, и вероятность того, что это произойдет случайно или по вине злоумышленников, сводится к нулю. На сегодняшний день это самый простой и безопасный среди кастомизированных криптокошельков USDT в России, которым можно пользоваться в обход банков и обменных сервисов!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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Лучший криптокошелек для хранения USDT

Покупка и продажа Тизера возможна только при наличии криптокошелька USDT: персонального или биржевого. Второй можно завести только путем регистрации на бирже — после предоставления паспортных данных и реквизитов. Так как этот вариант подходит далеко не всем, рассмотрим персональный крипто-кошелек, его возможности и преимущества!

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