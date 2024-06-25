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Криптовалюта

Криптообменник в Стамбуле: как купить или продать криптовалюту в Турции?

Главное преимущество любой криптовалюты заключается в ее децентрализации. Она не зависит от банковской системы, политического режима, географического положения владельцев токенов, и т.д. Поэтому не имеет никакого значения, где обменять наличные на USDT (или любую другую крипту): в Москве или в Стамбуле.
Криптообменник в Стамбуле: как купить или продать криптовалюту в Турции?
Иллюстрация: frimufilms/freepik

Достаточно лишь совершить крипто-перевод*, используя доступные и совершенно легальные инструменты!

Обмен USDT в Стамбуле: какой способ выбрать?

Допустим, вы находитесь в Стамбуле, или любом другом городе Турции. Как здесь можно купить или продать самый популярный в мире стейблкоин – Тезер (USDT)? Сделать это можно, используя один из доступных инструментов: криптовалютную биржу (со «встроенным» криптокошельком), P2P-сервис, крипто-обменник или криптомат. Что выбрать?

Любая биржа обязательно потребует от вас паспортные данные, криптоматы работают далеко не во всех городах, а сервисы P2P не защитят вас от мошенничества, ведь торговать вы будете напрямую с частными продавцами и покупателями.

Остается самый надежный и удобный вариант – обменники криптовалют в Стамбуле, Анкаре, Измире и других турецких городах. Сегодня их можно найти в любом крупном (и не только) городе: как в Турецкой Республике, так и за ее пределами!

Лучшие обменники криптовалют в Стамбуле

При выборе обменного сервиса ориентироваться стоит на 4 основных критерия: его репутацию, длительность работы, размеры комиссий и обменные курсы. Если компания работает уже много лет, и клиенты более чем в 95% случаев отзываются о ней положительно, значит ей можно доверять. Можно поискать информацию о криптообменниках Стамбула самостоятельно, или воспользоваться одним из сайтов-мониторингов, например – Exnode. На нем данные сервисы упорядочены по рейтингу, с указанием текущих курсов и направлений для обмена.

Зайдя на Exnode и выбрав в выпадающем меню «Отдаете» или «Получаете» наличные турецкие лиры, а в меню с геолокацией город «Стамбул», вы получите список всех работающих здесь офлайн-обменников. Их рейтинг обновляется в режиме реального времени, но, несмотря на это, в ТОП-2 скорее всего войдут сервисы Insight и EastChange – безоговорочные лидеры в своем сегменте. 

Как пользоваться обменниками?

Выбрав один из сервисов, входящих в ТОП обменников криптовалют в Стамбуле, достаточно перейти по прямой ссылке на его официальный сайт. Все аналогичные платформы работают примерно одинаково, и алгоритм действий при работе с ними один и тот же. Итак, что вам нужно сделать, чтобы, к примеру, поменять турецкую лиру на USDT? Следуйте пошаговой инструкции:

  1. Выбираете подходящий сервис на Exnode;

  2. Переходите на его сайт;

  3. Выбираете город Стамбул 

  4. Вводите Telegram-аккаунта;

  5. Создаете удаленную заявку на обмен по направлению «TRY – USDT» или «USDT – USD», с указанием суммы;

  6. Дожидаетесь ответа от менеджера. Безопаснее всего по финансовым вопросам переписываться через Telegram;

  7. Менеджер уточнит текущий курс, озвучит условия обмена и в случае вашего согласия – подтвердит заявку;

  8. Вам назначат время посещения офиса и опционально – выпишут пропуск;

  9. Вы приходите в офис компании, расплачиваетесь наличными лирами или долларами или евро, и вам переводят на крипто-кошелек соответствующее количество USDT.

По аналогичной схеме можно «превратить» USDT в лиры или доллары, или выбрать любое другое из доступных направлений. Крупные обменники типа Insight и EastChange не берут комиссию за транзакции, и сделки здесь можно проводить с максимальным профитом!

Криптообменник в Стамбуле: в чем преимущества?

Одно из важнейших преимуществ топовых криптообменников – интернациональность. Они имеют представительства во многих странах, и дают клиентам возможность менять любой фиат на любую крипту – вне зависимости от геолокации.

Например, вы можете без ограничений обменивать наличные на USDT в Стамбуле, а затем – отправлять их в Москву, Ташкент, Дубай, или любой другой город, где есть офис данного сервиса. 

К преимуществам криптообменников также можно отнести:

  • Выгодный курс «Лира – USDT», примерно соответствующий биржевым курсам;

  • Возможность покупать и продавать крипту за наличные;

  • Анонимность. Наличные сделки невозможно отследить;

  • Высокий уровень безопасности;

  • Большой выбор направлений для обмена;

  • Возможность международных крипто-переводов;

  • Отсутствие комиссий за транзакции.

Чтобы обменивать наличные на USDT или любые другие токены, достаточно следовать выше описанной инструкции и прибегать к услугам только надежных, проверенных компаний. Они работают в Турции абсолютно легально, предлагают выгодные курсы и обеспечивают высокий уровень безопасности!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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Exnode
Криптовалюта

Криптообменник в Стамбуле: как купить или продать криптовалюту в Турции?

Главное преимущество любой криптовалюты заключается в ее децентрализации. Она не зависит от банковской системы, политического режима, географического положения владельцев токенов, и т.д. Поэтому не имеет никакого значения, где обменять наличные на USDT (или любую другую крипту): в Москве или в Стамбуле.

Криптообменник в Стамбуле: как купить или продать криптовалюту в Турции?

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