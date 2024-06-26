Обменник криптовалют: обзор 3 лучших

Ввиду последних событий (прекращения торгов USD и EUR на Московской бирже), криптовалюты в России стали еще более популярны. Так, они дают уникальную возможность покупать и продавать USDT, эквивалентный американскому доллару, практически по тому же курсу, что был до введения ограничений, а также приобретать другие виды токенов за наличные и безналичные рубли!

ТОП-3 лучших обменника криптовалют

Торговать криптой можно разными способами: с помощью централизованных и децентрализованных бирж, P2P-сервисов, криптоматов и крипта обменников. Последние позволяют проводить крипто-операции анонимно, что особенно ценно для тех, кто предпочитает анонимность. Так, сделки с наличными рублями проследить сложнее всего, и офлайн обменник криптовалют дают клиентам такую возможность!

Главное — выбрать надежный сервис, гарантирующий как сохранность ваших средств, так и конфиденциальность при совершении сделок. В России в последнее время появилось множество обменников для крипты, и далеко не всем из них стоит доверять.

Лучший вариант — обратиться в компанию, работающую много лет и сформировавшую обширную клиентскую базу. Такие обменники всегда входят в ТОП сайтов-мониторингов типа Exnode.ru, и не взимают с пользователей комиссии за переводы!

Так как рейтинги ежедневно обновляются, список топовых сервисов непостоянен, но его верхние строчки стабильно занимают криптообменники Insight и EastChange. Третье же место на данный момент принадлежит сервису StayaExchange, который тоже пользуется большой популярностью. Каждый из этих обменников стоит рассмотреть подробнее.

Обменник в Башне Федерация Insight

Для использования криптовалютного обменника Insight необязательно создавать в нем учетную запись и проходить процедуру регистрации. Это рекомендуется сделать, если вы планируете пользоваться им постоянно, а для «разовых» операций вполне достаточно анонимного статуса на сайте.

В чем преимущества данного обменника? К его плюсам отнесем:

Анонимность , в особенности — при работе с наличными деньгами. Insight позволяет обменивать крипту на наличные рубли и наоборот.

Конкурентные курсы , которые зачастую не только приближены к биржевым, но и являются более выгодными;

Простоту и скорость использования . Создать заявку на обмен можно за одну минуту, после чего прийти в офис и забрать свои деньги/крипту;

Безопасность. Благодаря многоступенчатой шифровке данных, доступ к вашим платежным реквизитам не получит никто, кроме обменного сервиса.

В пользу выбора платформы Insight говорят многочисленные отзывы от пользователей, которые можно почитать на самом сайте компании, на сайтах-мониторингах типа Exnode.ru, и на сторонних площадках: в соцсетях, на форумах, и т.д. У данного сервиса отличная репутация, и если вы только начинаете работать с криптой, лучше не рисковать и выбрать самого надежного поставщика услуг!

Криптообменник в деловом центре EastChange

Еще один лидер среди криптообменников — сервис EastChange, представительства которого есть не столько в крупных городах России, но и за ее пределами: в Грузии, Турции, Азербайджане, Беларуси, Армении, и т.д. Впрочем, для топовых обменников это — не редкость, и все они предоставляют возможность клиентам совершать международные крипто-переводы вне зависимости от санкций и прочих ограничений. Говоря о плюсах EastChange, стоит перечислить:

Мгновенная отправка транзакций . Средства поступают на счет сразу же после оплаты;

Большое количество направлений для обмена . За наличные здесь можно «напрямую» покупать более 30 разных токенов;

Конфиденциальность . Если вы хотите сохранить инкогнито, EastChange даст вам такую возможность;

Надежность и безопасность. Ваши данные и финансовые активы будут надежно защищены.

Как и Insight, EastChange позволяет покупать и продавать криптовалюту за наличные рубли.

Схема покупки стандартна: создание заявки на сайте, ее подтверждение — через менеджера, приход в офис и совершение сделки офлайн. По такому принципу работают все офлайн-криптообменники, в том числе и входящие в ТОП-3!

Staya Exchange обменник криптовалют

Замыкает тройку лучших российских криптообменников сервис Staya Exchange. По функционалу он мало чем отличается от предыдущих двух сервисов, и обеспечивает клиентам аналогичные преимущества:

Возможность покупать и продавать крипту без регистрации и за наличные рубли;

Выгодные курсы — приближенные к биржевым;

Надежность и безопасность;

Большой выбор направлений для обмена.

Еще один плюс, который стоит упомянуть — возможность получать наличные деньги с доставкой! Так, если вы работаете с крупными суммами, топовый обменник даст вам возможность обменивать крипту на наличные удаленно — через сайт, а затем получать их курьерской службой. Кроме того, VIP-клиенты получают особое «обменное» помещение в офисе компании и ряд других привилегий!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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