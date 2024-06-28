Обмен криптовалюты: 3 сервиса для новичков

Если вы никогда не имели дела с криптовалютами и вам кажется, что это слишком сложно и непонятно, воспользуйтесь сервисами, специально предназначенными для новичков. Они не требуют углубленных знаний в крипто-тематике, и позволяют совершать только базовые операции: «прямую» покупку, продажу и обмен токенов. Что это за сервисы, и как они работают?

Как обменять криптовалюту* на наличные

Сегодня новичкам доступны несколько инструментов, позволяющих легко и быстро покупать и продавать токены: за наличные рубли, доллары и евро. Речь идет о криптоматах, крипто-кошельках, биржах и обменниках. Если вы живете не в Москве и Санкт-Петербурге, криптоматы можно сразу вычеркивать, так как они установлены в ограниченном количестве мест и это направление в России пока только развивается.

Оставшиеся 3 варианта для обмена на рубли — кошельки, биржи и обменники — стоит рассмотреть подробнее.

Криптообменники

Пожалуй, самый простой способ купить и продать крипту в России в 2024 году на наличные — использование криптообменников, работающих с наличными рублями. Они обеспечивают целый ряд преимуществ:

Анонимность . Сделки с наличными предоставляют полную конфиденциальность;

Выгодные курсы — на уровне биржевых;

Большое количество направлений для обмена ;

Безопасность ;

Большое количество офисов в шаговой доступности и в бизнес центрах Москоу сити.

От пользователя не требуется ничего, кроме наличия криптокошелька и наличных рублей. Ни банковские карты, ни паспорт, ни какие-либо другие документы и платежные средства от вас не потребуются, и достаточно просто прийти в офис обменника (предварительно создав заявку на ее сайте) и обменять наличные на крипту, или наоборот!

Но возникает вопрос, как выбрать криптообменник?

Использование поисковых систем вроде Google или Яндекс для нахождения обменника криптовалют может быть связано с определенными рисками — существует вероятность столкновения с мошенниками. Однако вам не о чем беспокоиться!

Сервис мониторинга обменников криптовалют Exnode уже провел всю необходимую работу за вас. Мы внимательно отобрали только самые надёжные обменники и тщательно проверили каждый из них, чтобы гарантировать вам безопасность при совершении обменных операций.

Топ–3 криптообменника по версии Exnode

Криптокошельки

В отличие от обычных «холодных» и «горячих» криптокошельков, кастомизированные имеют встроенные опции по покупке и продаже токенов. Достаточно установить приложение, пополнить счет (наличными или онлайн) и обменивать крипту по выгодным курсам, не прибегая к помощи посреднических организаций.

К плюсам этого способа отнесем:

Удаленный принцип работы . Все операции можно проводить из дома — не посещая офис;

Простой и интуитивно понятный интерфейс , позволяющий совершать операции в один–два клика;

Большое разнообразие направлений для обмена, но есть небольшие комиссии.

Яркий пример кастомизированных криптокошельков — Exnode Wallet. Его можно пополнять банковскими картами и электронными платежными системами, а также наличными — в офисе компании Exnode.

Криптобиржи для обмена

Этот способ считается одним из самых надежных для обмена, но достаточно сложным. И да, за это приходится платить потерей анонимности. Так, ни одна биржа не даст вам участвовать в торгах до тех пор, пока вы не подтвердите свою личность и не укажете паспортные данные, мобильный телефон, банковские реквизиты, и т.д. В то же время, и у бирж есть свои плюсы:

Предоставление персонального «внутрибиржевого» кошелька , ключ к которому будет и у вас, и у сисадминов. Так, если вы его потеряете, биржа вам его восстановит. В случае с криптокошелькам и такая возможность не предусмотрена, и теряя ключ, вы автоматически теряете все свои токены;

Возможность покупать и продавать монеты автоматически — по настроенным ордерам. То есть — покупать по минимальным ценам и продавать — по максимальным, не участвуя в процессе лично.

Биржи лучше подходят для опытных игроков, так как дают более широкие возможности и ряд дополнительных функций. Но новичкам стоит начинать с чего-то попроще. Например — с офлайн-обменников или кастомизированных кошельков.

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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