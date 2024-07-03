Где купить USDT в Москве

Приоритетным направлением для крипто-инвестиций были и остаются стейблкоины — монеты, привязанные к мировым фиатным валютам. Самым популярным среди них является Тизер (USDT). Он работает в блокчейн-сетях TRX, ETH, ALGO и SOL, и выпускается компанией «Tether», обеспечивающей его капитализацию. Как сегодня купить USDT в Москве, учитывая действующие санкции и ограничения?

Способы приобретения USDT TRC20

С учетом прекращения торгов евро и долларом на Московской бирже, покупать и продавать валюту в России стало еще сложнее и невыгоднее. К счастью, полноценный способ обмена USD (и EUR) на рубли и наоборот по-прежнему остается «рабочим», и речь идет об операциях с использованием USDT.

Стоимость этого стейблкоина равна доллару, и покупать его можно не по «новым» банковским курсам (до 200 рублей за USD), а по «старым» — от 85 до 88 RUB/USD.

Купив Тезер по выгодному курсу, его можно оставить у себя на хранение, обменять на наличные доллары, купить на него другие токены, и т.д. Это просто, удобно и безопасно, а самое главное — выгодно! Какие способы покупки и продажи USDT сегодня доступны в Москве? Это в первую очередь:

криптовалютные обменники;

крипто-биржи;

P2P-сервисы;

электронные кошельки (с возможностью обмена фиата на токены);

криптоматы (аналог банкоматов/терминалов, но с возможностью работать с криптой).

В столице сосредоточено максимальное количество сервисов по обмену крипты, и вы можете выбрать любой из них. Главное — обратиться в надежную компанию, которая сможет обеспечить высокий уровень безопасности и гарантирует честность проведения сделок.

Выбирая между существующими вариантами, начинающим криптотрейдерам стоит остановиться на криптообменниках — самом простом и интуитивно понятном способе покупки и продажи Тизера. Здесь от вас не потребуют ни паспортные данные, ни банковские реквизиты, ни какую-либо другую информацию, кроме номера крипто-кошелька и Telegram-аккаунта (для связи с менеджером). Поэтому рассмотрим именно этот способ — как самый простой и доступный.

Топ криптообменников по версии мониторинга обменников криптовалют Exnode.ru

1. Insight:

89.0234 RUB за 1 USDT TRC20;

Особенности: анонимный обмен, премиум сервис.

2. EastChange:

Курс: 89.0287 RUB за 1 USDT TRC20;

анонимный обмен, гарант сделки.

3. Staya Exchange:

89.0340 RUB за 1 USDT TRC20;

Условия: от 100 до 180 000 000 RUB.

4. Armani Exchange:

Курс: 89.0421 RUB за 1 USDT TRC20;

Условия: от 5 000 до 300 000 000 RUB;

Особенности: премиум сервис.

5. Investcoin:

Курс: 89.0599 RUB за 1 USDT TRC20.

6. Polunin-exchange:

89.0956 RUB за 1 USDT TRC20;

Преимущества: время сделки, доставка наличных.

7. VOODoOSH:

89.1045 RUB за 1 USDT TRC20.

8. Trustex:

89.1045 RUB за 1 USDT TRС20.

*курс указан на 1.07.2024.

Актуальный курс можно посмотреть на сайте Exnode.ru.

Как купить USDT через обменник

В столице работают десятки обменных сервисов, через которые можно покупать и продавать Тизер (и другие коины). Но далеко не все из них могут обеспечить безопасность для своих клиентов, поэтому при выборе компании стоит отталкиваться от ее репутации. Лучшие обменники всегда входят в ТОП сайтов-мониторингов типа Exnode.ru, и работают уже много лет.

Чтобы выбрать такой обменник, достаточно зайти на Exnode.ru, указать свой город (Москву) и направление обмена: «рубли на Тизер». Поисковик выдаст вам список всех сервисов, поддерживающих это направление в вашем городе.

После этого достаточно:

Открыть сайт обменного сервиса — по прямой защищенной ссылке с Exnode.ru; Еще раз указать направление обмена. В выпадающем меню «Отдаете» — выбрать «RUB», а в меню «Получаете» — «USDT»; Создать онлайн-заявку на обмен, с указанием суммы; Прикрепить ник своего Telegram-аккаунта; Получить ответ от менеджера по Telegram; Если вас устроят обозначенные условия — подтвердить заявку. Вам назначат время посещения офиса и опционально — выпишут онлайн-пропуск; Прийти в назначенное время в офис компании и обменять наличные рубли на Тизер — по тому курсу, который был на момент создания заявки.

Если вы не хотите идти в офис, можно воспользоваться доставкой, но только для VIP клиентов. Если же расплачиваться наличными рублями, обеспечивается 100% анонимность и конфиденциальность.

Преимущества способов покупки ЮСДТ

Криптоматы сложно найти «днем с огнем» даже в Москве, P2P-сервисы не защищают клиентов от мошенников, а биржи требуют подтверждения личности и предоставления паспорта. Неудивительно, что обменники, у которых отсутствуют эти недостатки, пользуются все большим и большим спросом среди москвичей. К преимуществам криптообменников можно отнести:

Возможность совершать сделки анонимно — с использованием наличных и usdt;

Выгодные курсы обмена — соответствующие биржевым;

Большое разнообразие направлений для обмена;

Высокий уровень информационной и финансовой безопасности;

Большое количество офисов, распределенных по всей Москве.

Направление «RUB – USDT» — одно из самых востребованных, и его предлагают абсолютно все обменные сервисы. Но нужно уточнять заранее, работает ли сервис с наличными и безналом, или только с безналом.

Узнать это можно с помощью того же Exnode.ru, где есть выбор пунктов «Обмен наличных» и «Обмен онлайн». Выбрав первый вариант, вы получите в поисковой выдаче только те обменники, которые работают в Москве с наличными рублями!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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