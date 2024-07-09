Покупка криптовалюты: пошаговое руководство для начинающих

Криптовалюты стали неотъемлемой частью жизни для сотен миллионов пользователей со всего мира, и особенно актуальны они сегодня в России — с учетом действующих санкций и ограничений.

Так, только с помощью крипты сегодня можно безопасно и с минимальными потерями отправлять и получать валюту, обмениваясь средствами с зарубежными партнерами, друзьями, родственниками, и т.д. Делать это можно абсолютно легально и не имея никаких знаний/навыков!

Пошаговое руководство для новичков по покупке крипты

Далеко не все успели освоить операции с криптой к 2024 году, и в России остаются десятки миллионов пользователей, для которых она по-прежнему является непонятной «экзотикой».

Если раньше для покупки и продажи криптовалют действительно нужно было обладать хотя бы первичными знаниями, то сегодня эти операции предельно упрощены и доступны даже для новичков!

Без преувеличений можно сказать, что обменять крипту сегодня почти так же просто, как воспользоваться услугами обычного валютного обменника. Для этого не нужно ничего, кроме персонального криптокошелька и достаточного количества средств для покупки монет.

Первое, что нужно сделать — это завести криптовалютный кошелек: «холодный» или «горячий», кастодиальный или некастодиальный. Подробные инструкции по его созданию можно найти в свободном доступе в интернете.

Создав кошелек и имея на руках ключи, открывающие к нему доступ, можно начинать пользоваться всеми преимуществами криптовалют! Начинать стоит с покупки USDT (Тезера), и уже потом — обменивать его на любые другие криптовалюты.

Как купить криптовалюту* в 2024 году

1. Найти в интернете надежный сайт-мониторинг, на котором отображается текущий рейтинг обменных сервисов.

Один из самых надежных мониторингов — Exnode.ru. Задать на сайте-мониторинге параметры поиска. Для этого нужно указать в выпадающем меню «Отдаете» — «RUB», а в меню «Получаете» — «USDT». Справа также нужно указать свой город, это может быть Москва или Санкт-Петербург или любой другой город России.

2. Отфильтровав заведомо неподходящие варианты, выбрать среди предложенных обменников подходящий. Предпочтение лучше отдавать тем, которые расположены вверху списка (у них самая лучшая репутация).

3. Опционально — изучить рейтинг и почитать отзывы о выбранном сервисе. Это точно не станет лишним, если вы собираетесь пользоваться данной платформой в первый раз.

4. Перейти по прямой ссылке на сайт сервиса-обменника: Insight, EastChange, Staya.Exchangeили любого другого.

5. Выбрать город: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар, Дубай, Тбилиси, Стамбул, Анталья и Ереван.

6. Выбрать направление обмена, в нашем случае — «RUB — USDT» (наличные рубли на ЮСДТ).

7. Указать свой Telegram — для безопасной (анонимной) переписки с оператором.

8. Создать заявку по выбранному направлению, с указанием суммы.

9. Дождаться ответа от оператора и подтвердить свою заявку. После подтверждения она получит статус «Активной» и вам назначат время посещения офиса.

10. В назначенное время прийти в офис и осуществить обмен «на месте». В нашем случае — заплатить наличными рублями и получить эквивалентное количество ЮСДТ на свой кошелек. Баланс вы можете проверить здесь же — «не отходя от кассы».

После оплаты наличными крипто-перевод осуществляется мгновенно, и вам не придется долго ждать зачисления средств. Для надежности стоит почитать отзывы других клиентов, уже проходивших эту процедуру. В ней нет ничего сложного, а самое главное — она проходит анонимно, без использования ваших реквизитов и паспортных данных!

Сегодня крупные обменники Мониторинга криптообменников Exnode (EastChange, Insight, Staya.Exchange и т.д.) даже не берут с клиентов комиссию, и покупать через них крипту зачастую выгоднее, чем на бирже. И если последняя потребует от вас полного подтверждения личности, то в обменнике можно сохранять статус инкогнито.

Банковские счета и карты, электронные кошельки (ЮМани, ВК Pay, QIWI и т.д.) — вам не нужно все это для покупки и продажи токенов через офлайн-обменник. Достаточно иметь только персональный криптокошелек и наличные!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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