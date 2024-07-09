₽ Заказать рекламу
Exnode
Криптовалюта

Где купить или продать Криптовалюту в Сочи

С учетом введения новых ограничений на операции с валютой, обмен криптовалюты в Сочи стал еще более актуальным. Теперь это — один из немногих способов сохранения долларовых активов по их «старой» цене — путем покупки Тизера (USDT) и его дальнейшего обмена на любые другие активы: включая фиат и токены. Какие способы обмена крипты в Сочи доступны сегодня, и какие из них особенно удобны и безопасны?
Где купить или продать Криптовалюту в Сочи
Иллюстрация: Danylo Sorokin/pexels

Покупка и продажа криптовалюты в Сочи

Купить электронные монеты до недавних пор было гораздо сложнее, чем доллары, евро, юани, или любую другую иностранную валюту. Теперь же этот процесс максимально упростился, и стал доступным даже для новичков, совершенно не разбирающихся в крипто-тематике.

Так, чтобы купить криптовалюту в Сочи в 2024 году, от вас потребуется только персональный крипто-кошелек и наличные рубли для его «пополнения»!

Следующий ход — выбор подходящего сервиса для осуществления обменных операций. Вариантов немного, и все они предполагают использование наличных. Так, вы можете выбрать офлайн-криптообменник, крипто-биржу или криптомат. Сразу же стоит оговориться, криптоматы только набирают популярность в России, и пока что установлены только в крупнейших мегаполисах. Успел ли войти город Сочи в их число — неизвестно, и достоверных онлайн-карт с местами расположения криптоматов в России пока не существует.

Из оставшихся двух вариантов стоит в первую очередь рассмотреть обменники криптовалюты в Сочи, так как именно они обеспечивают полную анонимность обменных операций, и целый ряд других преимуществ!

Как купить крипту в Сочи через обменник

Процесс приобретения токенов через офлайн-обменник сегодня предельно упрощен, и ему предшествует только создание персонального крипто-кошелька: холодного или горячего. Подробные инструкции, как это можно сделать, есть в свободном доступе в интернете. Заведя свой личный кошелек, можно приступать к следующему этапу — выбору обменного сервиса.

Для этого рекомендуется использовать надежный сайт-мониторинг (Exnode.ru или аналогичный). На нем все работающие в Сочи обменники упорядочены по рейтингу, что значительно упрощает поиск.

Почитав отзывы и сверив курсы, выберите обменник крипты в Сочи из верхних строчек рейтинга, и выполните следующие действия по порядку:

  1. Перейдите на официальный сайт компании-обменника.

  2. Укажите направление обмена. Например, если вы хотите купить Биткоин, выберите «RUB — BTC», а если вам нужен Тизер — «RUB — USDT».

  3. В создаваемой заявке укажите сумму, которой вы располагаете для обмена. Например — 10 000 RUB.

  4. Укажите свой ник в Telegram, который понадобится для обратной связи с менеджером.

  5. После создания заявки и указания всей необходимой информации с вами свяжутся по Telegram и уточнят условия сделки. В случае положительного решения с вашей стороны, вам будет назначено время посещения офиса.

Онлайн-оформление обмена на этом заканчивается, и остается только офлайн-процедура, а именно — личное посещение офиса. Вы приходите в криптообменник в Сочи, отдаете наличные рубли и взамен получаете на свой персональный кошелек заранее оговоренное количество токенов — по тому курсу, который был на момент оформления онлайн-заявки. Точно так же можно и продавать крипту — переводя монеты на счет сервиса и забирая наличные в офисе!

Согласно рейтингу сайта Exnode.ru лучшими обменниками Сочи являются:

  1. EasChange — 2592 положительных отзыва.

  2. Insight — 2454 положительных отзыва.

  3. VOODoOSH — 1723 положительных отзыва.

Как купить крипту в Сочи через биржу

В качестве альтернативного варианта рассмотрим также алгоритм приобретения криптовалюты через крипто-биржу.

Сразу стоит подчеркнуть, что этот способ — гораздо менее удобен, и рассматривается многими пользователями только как «запасной вариант». Так, чтобы купить крипту в Сочи через биржу, вам нужно:

  1. Зарегистрироваться на одной из крупных крипто-бирж: ABCEX, Bybit, Bitget или любой другой.

  2. Авторизоваться в системе — путем предоставления своих паспортных данных и платежных реквизитов. Этот пункт неприемлем для многих криптотрейдеров, так как полностью исключает анонимность операций.

  3. Получить доступ к внутрибиржевому кошельку.

  4. Пополнить его наличными — в офисе компании. Принимает ли биржа наличные рубли — нужно уточнять заранее.

  5. Использовать пополненный кошелек для покупки монет по рыночным ценам (мгновенно), или создать ордер со своей ценой и подождать пока она опустится/поднимется до этого значения.

Биржа дает уникальную возможность осуществлять обмен крипты в Сочи автоматически — с помощью ордеров на покупку/продажу. Кроме того, она восстановит доступ к вашему кошельку в случае потери ключа. Но плата за эти преимущества тоже серьезная — потеря анонимности и конфиденциальности.

Кроме того, все ваши средства на кошельке «сгорят» в том случае, если биржа обанкротится, а такой исход тоже вероятен — как и с любой другой частной финансовой организацией.

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

Реклама: Салказанов Руслан Валерьевич, ИНН 151102107366, erid: LjN8Kc1Eg

Наталия Лукина
Самозанятые

Как работать с самозанятыми в 2024 году без рисков. Гайд в новом курсе «Клерка»

Привлекать самозанятых к сотрудничеству для бизнеса выгодно, но может быть и рискованным. Например, есть риск доначисления НДФЛ, взносов, а также штрафа, если Минтруд заподозрит подмену трудовых отношений договорами с самозанятыми. Как работать с самозанятыми и не нарушить закон, научим на курсе «Работа бизнеса с самозанятыми-2024: мониторинг Минтруда».

Как работать с самозанятыми в 2024 году без рисков. Гайд в новом курсе «Клерка»

Начать дискуссию

Курсы валют

Центробанк не будет публиковать курс рубля

Прогноз по курсу рубля не будет представлять точные переменные, поэтому в июле ЦБ не станет публиковать эту информацию.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Exnode
Криптовалюта

Где купить или продать Криптовалюту в Сочи

С учетом введения новых ограничений на операции с валютой, обмен криптовалюты в Сочи стал еще более актуальным. Теперь это — один из немногих способов сохранения долларовых активов по их «старой» цене — путем покупки Тизера (USDT) и его дальнейшего обмена на любые другие активы: включая фиат и токены. Какие способы обмена крипты в Сочи доступны сегодня, и какие из них особенно удобны и безопасны?

Где купить или продать Криптовалюту в Сочи
Общество

Сельскохозяйственные участки разрешат использовать для садоводства

Собственники, которые получили участки до 4 июля 2016 года, смогут зарегистрировать дачи, даже если они находятся на земле сельхозназначения.

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Первая Экспертная Бухгалтерия
Налоговая отчетность

Как уведомить ФНС о зарубежных счетах

С 1 июля 2024 года изменились формы уведомлений об открытии, закрытии зарубежного счета, изменении реквизитов, и отчет о движении денежных средств. Рассказываем обо всех изменениях и о том, кто и в каких случаях подает уведомления, и какие штрафы грозят за ошибки в них. 

Как уведомить ФНС о зарубежных счетах
Маркетплейсы

Wildberries и Russ учредили совместную компанию

65% новой компании принадлежит маркетплейсу, а 35% — основному владельцу ООО «Русс аутдор».

Астрал
Электронные подписи

Новая функция сервиса «1С-Отчетность» позволяет удаленно перевыпустить подпись руководителя без посещения ФНС и дополнительной настройки

Благодаря возможности сервиса «1С-Отчетность», «Перевыпуск сертификата КЭП руководителя», руководители ООО или ИП могут удаленно выпустить новый сертификат электронной подписи, не обращаясь в удостоверяющий центр ФНС или к доверенным лицам УЦ ФНС.

Новая функция сервиса «1С-Отчетность» позволяет удаленно перевыпустить подпись руководителя без посещения ФНС и дополнительной настройки

Онлайн-курсы

60
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Трудовое право

Глава комитета Госдумы по труду: Россия придет к 4-дневной рабочей неделе

Ярослав Нилов рассказал, могут ли в России ввести сокращенную — четырехдневную рабочую неделю.

1
Законопроекты

У организаторов нелегальной миграции будут конфисковывать имущество

Чтобы предотвратить преступления, связанные с организаций нелегальных миграционных потоков, депутаты предлагают конфисковывать имущество нарушителей.

СберРешения
Товарный знак

Регистрация товарных знаков — какие бонусы это дает в защите бизнеса

Товарный знак представляет собой обозначение, служащее для индивидуализации товаров (ст. 1477 ГК). Данная индивидуализация повышает узнаваемость, выделяет среди конкурентов и защищает продукцию от контрафакта. Для того чтобы обозначение стало охраняемым законом товарным знаком, его необходимо зарегистрировать в Роспатенте.

Регистрация товарных знаков — какие бонусы это дает в защите бизнеса
Трудовое право

Совместитель не может работать на полную ставку

Даже если на основном месте работы сотрудник по факту не работает, на вторую работу он может утроиться только на полставки.

ТоТ еще разговор
Интервью

Елизавета Маркова: У меня нет цели захватить мир, хочу работать и наслаждаться жизнью

Продолжаем «ТоТ еще разговор». На этот раз пообщались с Елизаветой Марковой, основателем компании «Молочное утро». Елизавета рассказал как начала бизнес с лепки пельменей, а сейчас состоит в бизнес-сообществе «Эквиум». Членство в котором стоит 370 тысяч в год.

Елизавета Маркова: У меня нет цели захватить мир, хочу работать и наслаждаться жизнью
1
Банки

В Сбере искусственный интеллект принимает решения по оборотным кредитам компаний

AI-модель рассматривает 88% заявок от юридических лиц по сделкам оборотного кредитования.

Разборы законов

1 343
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Общество

Праздник дня. День трудоголиков

Сегодня свой праздник отмечают люди, с головой поглощенные работой и готовые жертвовать многим ради своей профессии.

Праздник дня. День трудоголиков
1
Налоговый мониторинг

ФНС выпустила новый справочник для налогового мониторинга

Компании, которые перешли на налоговый мониторинг, смогут предотвратить риски при исчислении налогов на своей стороне.

1
ТРИО

Регламентированный учет в 1С:ERP: как настроить бухгалтерский учет

Регламентированный учет — это часть программы, которая помогает правильно вести бухучет и составлять отчеты так, как требует закон Российской Федерации. Разберем, как настроить учет в системе у1C:ERP.

Регламентированный учет в 1С:ERP: как настроить бухгалтерский учет
Трудовые отношения

Минфин: 66% россиян зарабатывают первые деньги до совершеннолетия

В большинстве случаев первая работа не имеет отношения к той профессии, по которой сотрудник работает сейчас.

4
Клерк.Премиум
Бухгалтеры

Новые онлайн-курсы, разборы законов и вебинары: что нового в подписке Клерк.Премиум за неделю

В подписке Клерк.Премиум постоянно появляются новые материалы: онлайн-курсы, разборы законов. А решать практические вопросы бухгалтерам помогают наши эксперты. Рассказываем, какой контент добавился в подписке за последнюю неделю.

Новые онлайн-курсы, разборы законов и вебинары: что нового в подписке Клерк.Премиум за неделю
Е-Офис 24

Заработать на рекомендации 1С? Почему бы и да! 

С помощью партнерской программы компании «Е-Офис 24» вы сможете зарабатывать на рекомендации длительное время: пока приведенный вами клиент оплачивает тарифы 1С в облаке.

Заработать на рекомендации 1С? Почему бы и да! 

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Перевозка

В России создадут национальную транспортно-логистическую платформу

Новая платформа позволит бизнесу упростить процедуру перевозки грузов, ускорить доставку, а также увеличить объемы поставок.

Интересные материалы

Трудовые отношения

Работодателей могут обязать переводить сотрудников на удаленку при уходе за престарелыми и инвалидами

Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект с изменениями в ТК, который предлагает обязать работодателей переводить сотрудника на удаленную (дистанционную) работу в случае необходимости ухода за инвалидом I группы или престарелым родственником.