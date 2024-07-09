Где купить или продать Криптовалюту в Сочи

С учетом введения новых ограничений на операции с валютой, обмен криптовалюты в Сочи стал еще более актуальным. Теперь это — один из немногих способов сохранения долларовых активов по их «старой» цене — путем покупки Тизера (USDT) и его дальнейшего обмена на любые другие активы: включая фиат и токены. Какие способы обмена крипты в Сочи доступны сегодня, и какие из них особенно удобны и безопасны?

Покупка и продажа криптовалюты в Сочи

Купить электронные монеты до недавних пор было гораздо сложнее, чем доллары, евро, юани, или любую другую иностранную валюту. Теперь же этот процесс максимально упростился, и стал доступным даже для новичков, совершенно не разбирающихся в крипто-тематике.

Так, чтобы купить криптовалюту в Сочи в 2024 году, от вас потребуется только персональный крипто-кошелек и наличные рубли для его «пополнения»!

Следующий ход — выбор подходящего сервиса для осуществления обменных операций. Вариантов немного, и все они предполагают использование наличных. Так, вы можете выбрать офлайн-криптообменник, крипто-биржу или криптомат. Сразу же стоит оговориться, криптоматы только набирают популярность в России, и пока что установлены только в крупнейших мегаполисах. Успел ли войти город Сочи в их число — неизвестно, и достоверных онлайн-карт с местами расположения криптоматов в России пока не существует.

Из оставшихся двух вариантов стоит в первую очередь рассмотреть обменники криптовалюты в Сочи, так как именно они обеспечивают полную анонимность обменных операций, и целый ряд других преимуществ!

Как купить крипту в Сочи через обменник

Процесс приобретения токенов через офлайн-обменник сегодня предельно упрощен, и ему предшествует только создание персонального крипто-кошелька: холодного или горячего. Подробные инструкции, как это можно сделать, есть в свободном доступе в интернете. Заведя свой личный кошелек, можно приступать к следующему этапу — выбору обменного сервиса.

Для этого рекомендуется использовать надежный сайт-мониторинг (Exnode.ru или аналогичный). На нем все работающие в Сочи обменники упорядочены по рейтингу, что значительно упрощает поиск.

Почитав отзывы и сверив курсы, выберите обменник крипты в Сочи из верхних строчек рейтинга, и выполните следующие действия по порядку:

Перейдите на официальный сайт компании-обменника. Укажите направление обмена. Например, если вы хотите купить Биткоин, выберите «RUB — BTC», а если вам нужен Тизер — «RUB — USDT». В создаваемой заявке укажите сумму, которой вы располагаете для обмена. Например — 10 000 RUB. Укажите свой ник в Telegram, который понадобится для обратной связи с менеджером. После создания заявки и указания всей необходимой информации с вами свяжутся по Telegram и уточнят условия сделки. В случае положительного решения с вашей стороны, вам будет назначено время посещения офиса.

Онлайн-оформление обмена на этом заканчивается, и остается только офлайн-процедура, а именно — личное посещение офиса. Вы приходите в криптообменник в Сочи, отдаете наличные рубли и взамен получаете на свой персональный кошелек заранее оговоренное количество токенов — по тому курсу, который был на момент оформления онлайн-заявки. Точно так же можно и продавать крипту — переводя монеты на счет сервиса и забирая наличные в офисе!

Согласно рейтингу сайта Exnode.ru лучшими обменниками Сочи являются:

EasChange — 2592 положительных отзыва. Insight — 2454 положительных отзыва. VOODoOSH — 1723 положительных отзыва.

Как купить крипту в Сочи через биржу

В качестве альтернативного варианта рассмотрим также алгоритм приобретения криптовалюты через крипто-биржу.

Сразу стоит подчеркнуть, что этот способ — гораздо менее удобен, и рассматривается многими пользователями только как «запасной вариант». Так, чтобы купить крипту в Сочи через биржу, вам нужно:

Зарегистрироваться на одной из крупных крипто-бирж: ABCEX, Bybit, Bitget или любой другой. Авторизоваться в системе — путем предоставления своих паспортных данных и платежных реквизитов. Этот пункт неприемлем для многих криптотрейдеров, так как полностью исключает анонимность операций. Получить доступ к внутрибиржевому кошельку. Пополнить его наличными — в офисе компании. Принимает ли биржа наличные рубли — нужно уточнять заранее. Использовать пополненный кошелек для покупки монет по рыночным ценам (мгновенно), или создать ордер со своей ценой и подождать пока она опустится/поднимется до этого значения.

Биржа дает уникальную возможность осуществлять обмен крипты в Сочи автоматически — с помощью ордеров на покупку/продажу. Кроме того, она восстановит доступ к вашему кошельку в случае потери ключа. Но плата за эти преимущества тоже серьезная — потеря анонимности и конфиденциальности.

Кроме того, все ваши средства на кошельке «сгорят» в том случае, если биржа обанкротится, а такой исход тоже вероятен — как и с любой другой частной финансовой организацией.

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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