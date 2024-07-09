Купить или продать криптовалюту в Ростове-на-дону

Учитывая децентрализацию криптовалютных систем, не имеет значения, где вы покупаете токены: в Москве, Стамбуле, Нью-Йорке, Пекине, и т.д. Все, что для этого нужно — наличие персонального крипто-кошелька и посреднической фирмы, которая за фиат предоставит вам нужное количество монет.

В Ростове-на-Дону криптовалюта покупается и продается так же, как и во всей остальной России — с помощью крипто-бирж и крипто-обменников.

Как проще всего купить крипту в Ростове-на-Дону?

Многие пользователи ошибочно считают, что для покупки и использования крипты нужны какие-то специальные знания. На самом деле, операции с электронными токенами к 2024 году настолько упростились, что справиться с ними сможет каждый, кто хоть раз пользовался онлайн-банкингом или электронными кошельками: QIWI, WebMoney, ЮМани и т.д.

Простейший вариант — использовать криптообменник в Ростове-на-Дону, а чуть более сложный — крипто-биржу.

Рассмотрим оба этих варианта подробнее.

Купить криптовалюту через крипто-обменники

Обменники криптовалют в Ростове-на-Дону представлены десятками сервисов, работающих онлайн и офлайн.

Для новичков предпочтителен второй вариант (офлайн), так как он дает возможность работать с наличными рублями. Это просто, безопасно, а самое главное — анонимно: без необходимости предоставлять третьим лицам свои личные данные.

Рассмотрим подробный алгоритм использования офлайн-криптообменника на примере покупки Тезера (USDT) в Ростове-на-Дону. Для этого вам нужно:

Найти надежный сайт-мониторинг, на котором в режиме реального времени публикуется рейтинг действующих крипто-обменников: с отзывами, текущими курсами и прочей достоверной информацией. Один из таких сайтов — Exnode.ru. Перейдя на сайт-мониторинг, задать нужные параметры поиска через выпадающие меню. Так, в меню «Отдаете» указываем «RUB», а в меню «Получаете» — «USDT». После этого указываем свой город — «Ростов-на-Дону» и выбираем пункт «Обмен наличных». Сайт отфильтрует все обменные сервисы из своей электронной базы и выдаст вам список тех из них, которые работают с парой «RUB — USDT» в вашем городе и принимают к оплате наличные. Выбрать из «отфильтрованных» результатов пункт обмена криптовалюты в Ростове-на-Дону, подходящий вам по рейтингу, курсу и отзывам, и перейти на его официальный сайт (по прямой защищенной ссылке). На нем снова указать нужное направление «RUB — USDT», но на этот раз — с суммой операции. Например – «10 000 RUB». Указать свой ник Telegram — для связи с менеджером. Дождаться ответа от менеджера и подтвердить заявку. Прийти в назначенное время в офис компании, заплатить наличными рублями и получить USDT на свой персональный кошелек.

Эта схема не отличается большой сложностью, и может быть реализована даже абсолютным новичком в этой сфере. Купив USDT за национальную валюту (рубли), монеты можно использовать для дальнейших операций, например — для покупки других токенов или перевода в другие фиатные валюты, в том числе — зарубежным получателям.

Лучшие криптообменики Ростова-на-Дону

1. Insight.

2. EastChange.

3. VOODoOSH.

Обмен крипты с помощью крипто-бирж

Менее популярный способ (по объективным причинам) обмена криптовалюты в Ростове-на-Дону — крипто-биржи. Во-первых, стоит уточнить, что далеко не все из них работают с наличными. А даже если работают, то только после полной авторизации пользователя. А во-вторых — биржевые операции легко отслеживаются, и ставят крест на анонимности и конфиденциальности. Этих причин более чем достаточно, чтобы использовать крипто-обменник, но в качестве «запасного» варианта все же рассмотрим и алгоритм покупки USDT через биржу. Он выглядит так:

Регистрация на бирже: с предоставлением паспортных данных, мобильного телефона и платежных реквизитов. В случае одобрения заявки — получение внутрибиржевого кошелька, с возможностью пополнять его наличными (не на всех биржах). Пополнение кошелька и при его положительном балансе — возможность покупать токены по биржевым котировкам: сразу (по рыночной цене), или через время (по ордерам).

Например, если вы хотите купить USDT в Ростове-на-Дону по цене ниже текущей, можно создать ордер, который автоматически исполнится при снижении курса. Точно так же можно покупать монеты по ценам ниже рыночных — если они в ближайшей перспективе подешевеют до выставленных вами значений.

Такую уникальную возможность дает только крипто-биржа и ни один другой сервис. Кроме того, биржевые курсы — самые выгодные, а уровень безопасности — самый высокий.

Но если вы решите здесь обменивать токены, придется смириться с неизбежными минусами: отсутствием анонимности, сложным интерфейсом, и ограниченным выбором способов пополнения кошелька.

Гораздо проще покупать и продавать крипту в Ростове-на-Дону, используя крипто-обменники — тем более, что предлагаемые ими курсы зачастую идентичны биржевым!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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