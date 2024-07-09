Как перевести деньги за границу: лучший способ

С учетом действующих санкций, переводить деньги за границу из России становится все сложнее, и многие российские банки уже находятся в «черных списках» Евросоюза и SDN США. А оставшиеся — ограничены западными банками-респондентами и не могут проводить SWIFT-переводы без ограничений.

Если вы ищете способы, как перевести деньги за границу, обратите внимание на криптовалютные операции, в 2024 году доступные каждому!

Как переводить деньги за границу из России

Один из эффективных и безопасных инструментов для перевода средств в другие страны — криптовалютные обменники.

В отличие от банков, они не требуют от клиентов паспортные данные и кредитную историю, и предоставляют услугу «прямого» обмена наличных рублей, долларов, евро и других фиатных валют на крипту и наоборот.

Для тех, кто отправляет переводы за границу в валюте, оптимальным выбором станет Тезер (USDT) — эквивалент американского доллара USD. Купив его за рубли по выгодному курсу, можно переслать криптовалюту любому пользователю в любой уголок земли, в том числе — за границу!

Можно ли переводить деньги за границу в крипте, и законно ли это?

Действующее законодательство запрещает использовать криптовалюты в качестве платежных средств, то есть — покупать на них товары и услуги.

При этом хранить и переводить токены можно абсолютно законно и без ограничений.

Так как все крипто-системы децентрализованы, не имеет значения, где находится получатель — в соседнем доме, или на другом континенте. Монеты поступят на его кошелек мгновенно, и с помощью тех же криптообменников легко превратятся в наличные деньги!

Можно ли перевести деньги из-за границы через обменник

Все крупные обменники криптовалют сервисы — интернациональны, и имеют свои представительства во многих странах. К примеру, если взять топовые обменники Insight или EastChange, то их офисы расположены и в России, и в Турции, и на Бали, и в десятках других стран, с возможностью «прямых» крипто-переводов. То есть, вы в России отдаете рубли, а ваш партнер получает в Турции лиры.

Эта схема абсолютно легальна и проводится не по внутренним банковским курсам, а по общемировым. Таким образом, как бы сильно Центробанк и частные финансовые организации ни поднимали стоимость доллара (во многих банках планка уже поднялась до 200 RUB за 1 USD), покупать Тезер можно все по тому же курсу — примерно по 88–89 рублей!

Все что нужно для того, чтобы без потерь перевести деньги из-за границы в Россию или наоборот — использовать надежный криптообменник.

Надежность определяется репутацией компании, длительностью ее работы и отзывами клиентов. По этим критериям все обменники попадают в рейтинги сайтов-мониторингов типа Exnode.ru, и если вы только начинаете работать с криптой, выбирать стоит топовые сервисы из первых/верхних строчек. В случае с Exnode.ru, это:

Они работают уже много лет, имеют отличную репутацию и не взимают с клиентов процент за транзакции.

Как перевести деньги за границу в 2024 году, используя эти (или любые другие) криптообменники? Рассмотрим стандартную инструкцию.

Пошаговая инструкция по переводу денег за границу

Все криптовалютные обменники работают примерно по одинаковой схеме, и ее можно представить в общем виде, опустив некоторые подробности/нюансы. Так, если вы хотите перевести деньги через границу в «недружественную» страну (например — в Испанию), вам достаточно:

Найти надежный криптообменник на сайте-мониторинге (например — на Exnode.ru). Перейти на его сайт и создать заявку на обмен, по направлению «RUB — USDT». Указать свои контактные данные: мобильный номер и ник Telegram (для обратной связи). Дождаться ответа от менеджера и подтвердить заявку. Прийти в офис обменной компании в назначенное время и внести указанную в заявку сумму наличными рублями. Указать крипто-кошелек, на который вы получите USDT. Можно указать свой, или получателя (находящегося в Испании). Дождаться поступления средств на кошелек. Обычно на это уходит несколько минут.

То есть, чтобы перевести деньги за границу физическому лицу, достаточно указать его крипто-кошелек, куда поступят купленные вами USDT. Получив монеты, получатель сможет сразу же обменять их в Испании на евро или доллары, или сохранить у себя на кошельке.

При обмене можно указать и свой номер кошелька, и уже потом — перевести с него коины на кошелек получателя. Для тех, кто совсем не разбирается в этих вопросах, крупные обменники предоставляют услугу международных переводов «из рук в руки». К примеру, вы отдаете в Москве или Питере рубли, сервис сам конвертирует их в крипту, а получатель забирает евро в Мадриде или Валенсии. Перед тем как перевести деньги за границу физическому лицу, достаточно уточнить его данные и указать их в заявке.

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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