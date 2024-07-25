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Криптовалюта

Как перевести деньги в Дубай

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) были и остаются одним из самых популярных направлений для россиян, и в прошлом году сюда из РФ было совершено более 1,2 миллиона поездок. При этом самым популярным городом является Дубай — финансовый центр всего Ближнего Востока. Как переводить деньги в Дубай, если «официальные» способы заблокированы? Этот вопрос интересует многих россиян, и на него есть простой ответ!
Как перевести деньги в Дубай
Иллюстрация: Mo Ismail/pexels

Использование криптовалют* для перевода в Дубай

В России пока еще остаются банки, предоставляющие услугу перевода долларов в ОАЭ, но из-за больших комиссий и потерь от конвертации этот способ крайне невыгоден. Так, сегодня проще купить дирхамы и перевести их в Эмираты, чем использовать наличные и безналичные доллары. К счастью, это касается только фиатной валюты — USD, но никак не ее криптовалютного эквивалента USDT!

Если вас интересует вопрос, как перевести деньги в Дубай из России с минимальными потерями, обратите внимание на переводы в криптовалютах.

Их можно осуществлять не по внутрироссийским курсам, а по общемировым, и тот же USDT до сих продается примерно по 90 рублей, хотя USD по такой цене уже не купишь. Как можно перевести любую сумму из России в ОАЭ, и что для этого нужно?

Два лучших способа для перевода денег 

В России запрещено использовать криптовалюты в качестве платежных средств и расплачиваться ими за товары и услуги. Но производить (майнить), хранить и продавать их никто не запрещал, и россиянам по-прежнему доступны такие площадки как крипто-биржи и крипто-обменники. Именно они дают возможность переводить деньги в Дубай максимально выгодно и безопасно!

Перевести деньги в Дубай через Криптообменники 

Как можно перевести деньги в Дубай, используя криптообменник?

Сегодня для этого не нужно ничего, кроме наличия крипто-кошелька и достаточного количества наличных средств.

Ни паспорт, ни банковская карта, ни «чистая» кредитная история от вас не потребуется, и чтобы перевести деньги в Дубай, вам достаточно:

  • Найти надежный обменный сервис. Оценивать стоит по репутации, отзывам и длительности работы компании. Лучшим помощником в поиске лучших криптообменников может стать сайт-мониторинг Exnode.ru;

  • Перейти на официальный сайт обменника и создать заявку на обмен. Например, по направлению «RUB — USDT»;

  • Дождаться ответа от менеджера и подтвердить заявку;

  • Прийти в офис компании в назначенное время и осуществить обмен. Вы отдадите наличные рубли и получите USDT на персональный криптокошелек.

Курс обмена фиксируется на момент создания заявки, а сделка проходит в вашем присутствии, что исключает риски мошенничества.

Перед тем как переводить деньги в Дубай, купите USDT по выше описанной схеме. После этого перевести в наличные их сможете или вы сами — прилетев в Дубай, или ваши партнеры, друзья или родственники, находящиеся там. Для этого им достаточно прийти в офис обменника в Дубае и поменять USDT на доллары или дирхамы по выгодному курсу!

У такого способа масса преимуществ, в особенности — для тех, кто работает с крупными суммами. К очевидным плюсам отнесем:

  • Анонимность и конфиденциальность.

  • Отсутствие бланков.

  • Предоставление услуг АML-офицера.

  • Возможность менять одну крипту на другую.

  • Отсутствие комиссии за транзакции.

  • Отсутствие рисков «заморозки» крипты.

  • Предоставление VIP-офиса и личного менеджера.

При использовании криптообменников вопрос «как можно перевести деньги в Дубай» отпадет сам собой, и вы сможете практически без ограничений переводить средства во все страны, где есть представительства обменных сервисов. География их услуг постоянно расширяется, и в списки уже входят десятки государств Европы, Азии и т.д. 

Крипто-биржи

Второй способ безпроцентной отправки денег из России в Дубай — использование криптовалютных бирж. Многие из них тоже работают с наличными рублями, и предоставляют клиентам внутрибиржевые кошельки. Но в сравнении с обменниками биржи имеют очевидные недостатки:

  • Необходимость подтверждения личности;

  • Отправка паспортных данных и реквизитов;

  • Ограниченный выбор банков и платежных систем, с которыми работают биржи.

Если вас не смущает отсутствие анонимности, покупку крипты через биржу можно осуществить примерно так же, как и через обменник, но с небольшими отличиями. Так, вам нужно будет сначала зарегистрироваться и верифицироваться на бирже, а уже потом — создать онлайн-заявку и в ходе личного визита в офис купить за рубли USDT или другие монеты. 

Как перевести деньги в Дубай из России с помощью биржи?

Для этого достаточно перевести купленный Тизер с внутрибиржевого на персональный кошелек, и затем конвертировать его в наличные доллары или дирхамы, находясь в ОАЭ.

Проще всего осуществить «вывод» опять же можно с помощью крипто-обменников, работающих в Дубае без ограничений!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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