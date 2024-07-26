Как закупить товары из Китая: два самых выгодных способа

Сегодня основная часть мировых производственных мощностей сосредоточена в Китае, и многие ищут способы выгодно покупать продукцию в КНР для дальнейшей перепродажи в России и других странах. Сделать это не так просто, ведь рубли в КНР не принимают, а покупать иностранную валюту в России становится все сложнее. Как купить товары из Китая в рублях, и при этом не потерять 30-50% на комиссиях и разнице курсов?

Альтернативный способ — криптовалюты

Китайские компании принимают оплату в юанях и долларах, но из-за действующих экономических ограничений покупка валюты в РФ сильно затруднена. Зато по прежнему разрешена покупка и продажа криптовалют, в том числе — Тизера, стоимость которого приравнена к доллару США.

Используя USDT, можно расплачиваться с китайскими партнерами и закупать у них товары практически по исходной цене!

Как закупить товар в Китае оптом?

Для этого нужно, находясь в России, обменять наличные рубли на Тизер, а затем в Китае обменять Тизер на юани. Потери при этом будут минимальны, так как крупные обменники и биржи не взимают комиссию за транзакции.

Многие крипто-сервисы, представленные на сайте-мониторинге Exnode.ru, имеют представительства и в российских городах (Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, и т.д.), и в китайских (Гуанчжоу, Пекине, Шэньчжэне и т.д.). Это позволяет делать «прямые» крипто-переводы, в результате которых вы и отдаете, и получаете наличные: «на входе» — рубли, а «на выходе» — юани!

Какой крипто-сервис выбрать?

Закупить товар оптом для продажи в Китае теперь — не проблема, ведь с использованием бирж и крипто-обменников вы отвязаны от банковской системы и не зависите от действующих экономических и политических ограничений. Для крипто-переводов выбирать стоит именно обменники — как самый простой и надежный вариант. А самое главное — анонимный, ведь от вас не потребуют ни паспорт, ни платежные реквизиты, ни какую-либо другую информацию, кроме номера крипто-кошелька! Впрочем, у криптобирж тоже есть свои плюсы, поэтому рассмотрим оба варианта.

Как закупать товары из Китая с помощью обменников?

На сайте Exnode в режиме реального времени отображаются лучшие крипто-обменники, работающие с наличными деньгами. Если у вас в планах — торговля с иностранными партнерами, нужно сначала купить стейблкоин — Тизер, который одинаково ценится во всех странах.

Для этого нужно выбрать в выпадающем меню «Отдаете» — RUB, а в меню «Получаете» — USDT. После чего указать свой город и выбрать подпункт «Обмен наличных».

Exnode выдаст вам список обменников, готовых продать вам USDT за наличные рубли, после чего вам останется лишь:

перейти на сайт крипто-обменника; создать заявку на обмен; дождаться ответа от менеджера; прийти в офис и обменять рубли на Тизер.

Как закупить товар в Китае оптом после покупки Тизера? Вы, или ваш партнер, находясь в КНР, обращается в такой же точно обменник и осуществляет обмен по направлению «USDT — CNY», на выходе получая наличные юани и возможность расплачиваться ими с китайскими продавцами/производителями!

Как закупать товары из Китая с помощью бирж?

Для «конвертации» наличных рублей в крипту и ее последующего обмена на наличные юани вы также можете использовать одну из крипто-бирж.

Многие из них сегодня работают с наличкой, и осуществляют обмен примерно по такой же схеме: сначала вы создаете заявку, а потом — приходите в офис.

Сначала стоит перечислить плюсы крипто-бирж:

самый высокий уровень безопасности при проведении сделок;

самые выгодные обменные курсы;

предоставление внутрибиржевого кошелька, к которому в случае потери ключа можно будет восстановить доступ.

К сожалению, у бирж есть и существенные минусы, о которых вы должны узнать перед тем как закупать товары из Китая. Так, любая биржа работает только с верифицированными пользователями, и все ваши операции будут отслеживаться. Кроме того, биржи не имеют такой разветвленной сети представительств, как обменники, и обычно ограничиваются одним-двумя офисами в столице и СПБ.

Очевидный выбор в пользу обменников

Купив Тизер через биржу, продавать его за юани вам все равно придется через обменник, поэтому имеет смысл изначально обращаться в ту же самую компанию. Крупные обменные сервисы, представленные на Exnode.ru, обеспечивают целый ряд преимуществ:

анонимность;

курсы, примерно соответствующие биржевым;

предоставление AML-офицера и личного менеджера;

возможность менять одну крипту на другую;

отсутствие комиссий;

личный кабинет в офисе и курьерская доставка наличных — для VIP-клиентов.

Используя один из высокорейтинговых крипто-обменников, вы можете закупить товар оптом для продажи в Китае и заработать на этом хорошие деньги. Для этого не придется удостоверять свою личность и предъявлять «чистую» кредитную историю, а за счет выгодных курсов и отсутствия комиссий выгода будет максимальной!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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