₽ Заказать рекламу
Exnode
Криптовалюта

Как закупить товары из Китая: два самых выгодных способа

Сегодня основная часть мировых производственных мощностей сосредоточена в Китае, и многие ищут способы выгодно покупать продукцию в КНР для дальнейшей перепродажи в России и других странах. Сделать это не так просто, ведь рубли в КНР не принимают, а покупать иностранную валюту в России становится все сложнее. Как купить товары из Китая в рублях, и при этом не потерять 30-50% на комиссиях и разнице курсов?
Как закупить товары из Китая: два самых выгодных способа
Иллюстрация: Arthur Wang/unsplash

Альтернативный способ — криптовалюты

Китайские компании принимают оплату в юанях и долларах, но из-за действующих экономических ограничений покупка валюты в РФ сильно затруднена. Зато по прежнему разрешена покупка и продажа криптовалют, в том числе — Тизера, стоимость которого приравнена к доллару США.

Используя USDT, можно расплачиваться с китайскими партнерами и закупать у них товары практически по исходной цене!

Как закупить товар в Китае оптом?

Для этого нужно, находясь в России, обменять наличные рубли на Тизер, а затем в Китае обменять Тизер на юани. Потери при этом будут минимальны, так как крупные обменники и биржи не взимают комиссию за транзакции.

Многие крипто-сервисы, представленные на сайте-мониторинге Exnode.ru, имеют представительства и в российских городах (Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, и т.д.), и в китайских (Гуанчжоу, Пекине, Шэньчжэне и т.д.). Это позволяет делать «прямые» крипто-переводы, в результате которых вы и отдаете, и получаете наличные: «на входе» — рубли, а «на выходе» — юани! 

Какой крипто-сервис выбрать?

Закупить товар оптом для продажи в Китае теперь — не проблема, ведь с использованием бирж и крипто-обменников вы отвязаны от банковской системы и не зависите от действующих экономических и политических ограничений. Для крипто-переводов выбирать стоит именно обменники — как самый простой и надежный вариант. А самое главное — анонимный, ведь от вас не потребуют ни паспорт, ни платежные реквизиты, ни какую-либо другую информацию, кроме номера крипто-кошелька! Впрочем, у криптобирж тоже есть свои плюсы, поэтому рассмотрим оба варианта.

Как закупать товары из Китая с помощью обменников?

На сайте Exnode в режиме реального времени отображаются лучшие крипто-обменники, работающие с наличными деньгами. Если у вас в планах — торговля с иностранными партнерами, нужно сначала купить стейблкоинТизер, который одинаково ценится во всех странах.

Для этого нужно выбрать в выпадающем меню «Отдаете» — RUB, а в меню «Получаете» — USDT. После чего указать свой город и выбрать подпункт «Обмен наличных». 

Exnode выдаст вам список обменников, готовых продать вам USDT за наличные рубли, после чего вам останется лишь:

  1. перейти на сайт крипто-обменника;

  2. создать заявку на обмен;

  3. дождаться ответа от менеджера;

  4. прийти в офис и обменять рубли на Тизер. 

Как закупить товар в Китае оптом после покупки Тизера? Вы, или ваш партнер, находясь в КНР, обращается в такой же точно обменник и осуществляет обмен по направлению «USDT — CNY», на выходе получая наличные юани и возможность расплачиваться ими с китайскими продавцами/производителями!

Как закупать товары из Китая с помощью бирж?

Для «конвертации» наличных рублей в крипту и ее последующего обмена на наличные юани вы также можете использовать одну из крипто-бирж.

Многие из них сегодня работают с наличкой, и осуществляют обмен примерно по такой же схеме: сначала вы создаете заявку, а потом — приходите в офис.

Сначала стоит перечислить плюсы крипто-бирж:

  • самый высокий уровень безопасности при проведении сделок;

  • самые выгодные обменные курсы;

  • предоставление внутрибиржевого кошелька, к которому в случае потери ключа можно будет восстановить доступ.

К сожалению, у бирж есть и существенные минусы, о которых вы должны узнать перед тем как закупать товары из Китая. Так, любая биржа работает только с верифицированными пользователями, и все ваши операции будут отслеживаться. Кроме того, биржи не имеют такой разветвленной сети представительств, как обменники, и обычно ограничиваются одним-двумя офисами в столице и СПБ. 

Очевидный выбор в пользу обменников

Купив Тизер через биржу, продавать его за юани вам все равно придется через обменник, поэтому имеет смысл изначально обращаться в ту же самую компанию. Крупные обменные сервисы, представленные на Exnode.ru, обеспечивают целый ряд преимуществ:

  • анонимность;

  • курсы, примерно соответствующие биржевым;

  • предоставление AML-офицера и личного менеджера;

  • возможность менять одну крипту на другую;

  • отсутствие комиссий;

  • личный кабинет в офисе и курьерская доставка наличных — для VIP-клиентов.

Используя один из высокорейтинговых крипто-обменников, вы можете закупить товар оптом для продажи в Китае и заработать на этом хорошие деньги. Для этого не придется удостоверять свою личность и предъявлять «чистую» кредитную историю, а за счет выгодных курсов и отсутствия комиссий выгода будет максимальной! 

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

Реклама: Салказанов Руслан Валерьевич, ИНН 151102107366, erid: LjN8KPu97

Елена Балаклицкая
Бухгалтеры

Чего только не спрашивают в чате ФНС. Можно сразу выездные назначать

Чат налоговиков, где можно задавать вопросы ведомству — кладезь просто для проверяющих. Меня удивляет, какие там задают вопросы (а главное, почему именно там).

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Начать дискуссию

Инвестиции

На Мосбирже появится 15 новых ценных бумаг

Непубличные компании разместят 15 новых акций по закрытой подписке на платформе MOEX START.

НДС

С компенсации за изъятую недвижимость не нужно платить НДС

Минфин разъяснил, должны ли компании платить НДС при получении компенсации за изъятое недвижимое имущество.

Обзоры для бухгалтера

Вебинары, разборы, конспекты и тесты, добавленные в подписку «Клерк.Премиум»: полный список изменений за сегодня

Не пропустите изменения в подписке «Клерк.Премиум».

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
DAS Group
Налоговые изменения 2025

Налоговая реформа 2024–2025: последствия для бизнеса

Президент подписал закон о налоговой реформе (№ 176-ФЗ от 12.07.2024). Рассказываем, как изменения налогового законодательства повлияют на бизнес уже в ближайшем будущем — с 1 января 2025 года.

Налоговая реформа 2024–2025: последствия для бизнеса
Экономика России

Центробанк ужесточает денежно-кредитную политику

Рост кредитных ставок недостаточно сдерживает рынок. Базовый показатель инфляции достиг 9,2%.

Налоговые проверки

Как можно продлить срок представления документов в ФНС

Нет такой компании, которая бы никогда не получала требований о представлении документов от налоговиков. Их нужно подать в установленные сроки. Однако время ответа можно продлить.

Онлайн-курсы

63
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Обзоры для бухгалтера

💥 Принят второй пакет поправок в НК, будем чаще сдавать ЕФС-1, новый МРОТ, госпошлины в суд вырастут в разы, новая безопасная доля вычетов НДС. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить.

Exnode
Криптовалюта

Как закупить товары из Китая: два самых выгодных способа

Сегодня основная часть мировых производственных мощностей сосредоточена в Китае, и многие ищут способы выгодно покупать продукцию в КНР для дальнейшей перепродажи в России и других странах. Сделать это не так просто, ведь рубли в КНР не принимают, а покупать иностранную валюту в России становится все сложнее. Как купить товары из Китая в рублях, и при этом не потерять 30-50% на комиссиях и разнице курсов?

Как закупить товары из Китая: два самых выгодных способа
Общество

Кабмин увеличил размер выплат пострадавшим при чрезвычайных ситуациях

Выплаты пострадавшим теперь будут индексировать каждый год. Сейчас размер компенсаций увеличили в 1,5 раза.

VK Tech
Налоговый мониторинг

5 шагов: как перейти на налоговый мониторинг без головной боли 

Для крупных компаний, которые стремятся к прозрачности и уверенности во взаимодействии с ФНС, налоговый мониторинг — не просто возможность, а необходимый шаг на пути к стабильному росту. Переход на налоговый мониторинг — это серьезное решение, которое требует тщательной подготовки и следования четкой дорожной карте, чтобы переход прошел максимально комфортно и эффективно.

5 шагов: как перейти на налоговый мониторинг без головной боли 
Елена Балаклицкая
Бухгалтеры

Чего только не спрашивают в чате ФНС. Можно сразу выездные назначать

Чат налоговиков, где можно задавать вопросы ведомству — кладезь просто для проверяющих. Меня удивляет, какие там задают вопросы (а главное, почему именно там).

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Экономика России

❗ Центробанк повысил ключевую ставку до 18% годовых. Комментарий CEO сервиса рассрочек

Впервые с 18 декабря 2023 года Банк России изменил размер ключевой ставки с 16 до 18%.

10
Messaggio
Маркетинг

Каскадные рассылки в мессенджерах: как сэкономить на рекламных и сервисных сообщениях

Большинство компаний для взаимодействия с клиентами используют сразу несколько каналов коммуникаций — SMS, WhatsApp, Telegram и т.д. И для того, чтобы максимально эффективно распределить маркетинговый бюджет и поднять конверсию, бизнес часто прибегает к каскадным рассылкам. Что это такое и для чего их используют, поговорим сегодня в статье.

Каскадные рассылки в мессенджерах: как сэкономить на рекламных и сервисных сообщениях
Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в августе 2024

Собрали для вас анонсы вебинаров на август 2024 года.

ГдеКурс
Обзоры для бухгалтера

15 курсов по бухгалтерии маркетплейсов

Торговля на маркетплейсах активно растет с каждым годом. Число предпринимателей, зарегистрированных на Wildberries, превысило 650 тысяч, на Ozon — более 230 тысяч. Открыты вакансии и у работодателей, которые работают с «Яндекс Маркетом», «СберМегаМаркетом» и Lamoda. Все они нуждаются в грамотных бухгалтерах, которые понимают специфику работы этих платформ.

15 курсов по бухгалтерии маркетплейсов
Регистрация ККТ

Госдума упростила регистрацию контрольно-кассовой техники

ИП смогут не применять ККТ, если оказывают услуги в сфере образования, физической культуры и спорта.

АКГ «Созидание и Развитие»
Расчеты с работниками

Что должна оплатить компания при переезде работника

Трудовой кодекс в этой сфере достаточно лаконичен: работодатель компенсирует расходы по переезду и обустройству. А конкретику устанавливайте сами — в коллективном, локальном или трудовом договоре. Рассказываем, как это сделать, чтобы избежать претензий и споров.

Что должна оплатить компания при переезде работника
НДС

ВС РФ: очередность требования ФНС по восстановленному НДС зависит от периода операции-основания для вычета

Если организация-должник получала вычеты НДС по купленному имуществу, после его продажи на торгах из-за банкротства нужно восстановить налог и уплатить в бюджет.

УСН

Может ли ИП на УСН-15% уменьшить доходы на убыток прошлых лет при расчете взносов 1%

Разбираемся, можно ли учесть при расчете взноса в размере 1% с превышения дохода 300 тыс. рублей, убыток, понесенный ИП в прошлые года.

Может ли ИП на УСН-15% уменьшить доходы на убыток прошлых лет при расчете взносов 1%

Интересные материалы

BIZNESINALOGI
Саморазвитие

Как не терять фокус и успеть все за последний день отчетной кампании

Первое правило как все успеть, если делаешь это в последний момент — работать, как вам удобно и где вам удобно. Если вам удобно работать из дома, работайте из дома, если вам удобно работать из офиса и ночевать в офисе, значит, возьмите себе подушку и ночуйте. 

Как не терять фокус и успеть все за последний день отчетной кампании