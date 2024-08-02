Мониторинг обменников криптовалют: онлайн и офлайн обменники

Самый надежный способ отбора — мониторинг обменников, который отображает список только проверенных фирм с хорошей репутацией. Один из таких сайтов-мониторингов — Exnode.ru, на страницах которого представлены лучшие криптообменники России и ближнего зарубежья!

Критерии Мониторинга обменников

Сайт мониторинга обменников хорош тем, что на нем отображается вся основная информация о каждом обменном сервисе.

Вне зависимости от того, сколько таких компаний работает в вашем городе — десять, пятьдесят или более сотни (как в Москве и СПБ), на Exnode.ru можно почерпнуть сведения о каждой из них, и при желании — перейти на их официальные сайты по прямым, защищенным ссылкам.

Выбирая среди огромного разнообразия криптообменников, стоит отталкиваться от нескольких основных критериев:

Длительности работы сервиса . Если он основан буквально несколько недель или месяцев назад, обмен криптовалют в такой «фирме-однодневке» может быть довольно рискованным. И напротив — если компания успешно работает более 2–3 лет, на нее вполне можно положиться;

Отзывов от других пользователей . «Интернет помнит все», и если тот или иной обменник был пойман на мошенничестве, эта информация быстро распространится по сети. Почитать отзывы о действующих сервисах можно как на самом сайте мониторинга обменников крипты, так и на сторонних площадках;

Обменных курсов . Они не должны быть слишком низкими или слишком высокими. Оптимальный вариант — курсы, примерно соответствующие текущим биржевым котировкам. Они являются лучшим подтверждением того, что сервис работает честно и прозрачно;

Направлений для обмена . Как правило, мелкие компании работают только с Биткоином, Эфиром и Тизером, а для покупки и продажи других монет нужно обращаться в более крупные обменные сервисы международного уровня;

Географии предоставления услуг. Лучшие обменники крипты имеют собственные представительства как в России, так и за ее пределами. Грузия, Беларусь, Казахстан, Турция, Таиланд — находясь в той или иной стране, вы сможете покупать и продавать крипту через один и тот же сервис — без процентов и с высоким уровнем безопасности.

Наконец, последний критерий, который для многих становится решающим — возможность обмена крипты на наличные, и наоборот. Подавляющее большинство обменников работают только с безналом, и требуют привязки к аккаунту банковской карты. Если этот вариант вам не подходит, используйте мониторинг обменников криптовалюты, изначально ориентированных на операции с наличными.

Выбор обменника с помощью сайта мониторинга

Если вам нужен Эфириум (ETH), Тезер (USDT) или Биткоин (BTC), мониторинг обменников Exnode.ru предложит вам массу вариантов для обмена. Главное — уметь пользоваться сервисом и правильно «отфильтровывать» десятки и сотни предложений, которые изначально вам не подходят. К примеру, если вы находитесь в Новосибирске и вам нужен Биткоин за наличные рубли, на сайте выставляются следующие параметры поиска:

в разделе «Отдаете» — «Наличные RUB»;

в разделе «Получаете» — «Bitcoin BTC»;

в разделе «Выберите город» — «Россия, Москва»;

из двух пунктов «Обмен наличных» и «Обмен онлайн» выбирается первый.

Задав направление для обмена на сайте мониторинга обменников валют, вы получите список только тех обменных сервисов, которые готовы вам продать Биткоин за наличные рубли в Москве.

А все прочие предложения будут отфильтрованы и удалены из списка!

Информация об обменных сервисах

Каждый мониторинг онлайн-обменников не только упрощает их поиск по локации и направлению обмена, но и предоставляет о них подробную информацию. Так, вы всегда можете узнать:

Текущие курсы, которые предлагает тот или иной обменник;

Доступное количество наличных и крипты для обмена. Например, в резерве у обменного сервиса на данный момент может быть 2 миллиона рублей и 100 Биткоинов, что изначально позволит сопоставить его возможности с вашими запросами;

Наличие дополнительных услуг и привилегий: анонимного обмена, доставки наличных, VIP-статуса и т.д.;

Количество отзывов от других пользователей. Оно указывается напротив каждого обменника, рядом с кнопкой «Добавить в Избранное». Каждый отзыв можно прочитать, и составить собственное мнение о той или иной компании.

Если вам нужен надежный мониторинг обменников, стоит попробовать —Exnode.ru. Она работает уже несколько лет и добавляет в свои рейтинги только проверенные обменные сервисы с хорошей репутацией. Они публикуются на сайте согласно рейтингу — по убыванию, и с возможностью предварительного сбора информации по всем вышеперечисленным пунктам!

Зачем использовать Мониторинг обменников

Поиск компаний, обменивающих крипту на наличные, с помощью обычных поисковиков — рискованное занятие. Вы можете попасть не на официальный сайт обменника, а на его «клон», внешне неотличимый от оригинала. Так можно потерять все свои деньги и личные данные, которые у вас, так или иначе, запросят во время регистрации.

Чтобы обезопасить себя от мошенников, используйте сайт мониторинга обменников: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, или любом другом городе, где вы планируете обмен. Это даст вам очевидные преимущества:

Защитит от мошенников. На сайте мониторинга размещаются только прямые защищенные ссылки на официальные страницы обменных платформ;

Позволит быстро сверять курсы и выбирать самые выгодные предложения;

Избавит от необходимости уплаты комиссии. Крупные обменные сервисы, представленные на Exnode.ru, не взимают с клиентов плату за проводимые транзакции;

Позволит обменивать наличные на крипту, и наоборот;

Обеспечит полную анонимность.

Выгодные курсы мониторинга обменников Exnode — лишь один из немногих плюсов, к которым также можно добавить безопасность, простоту и удобство использования.

Многочисленные отзывы пользователей говорят в пользу выбора данной онлайн-платформы, которая сегодня работает и в России, и за ее пределами, давая возможность клиентам покупать и продавать крипту без ограничений!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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