Обмен валют и криптовалют: ключевые различия

Все что для этого нужно — иметь персональный крипто-кошелек* и сервис, с помощью которого он будет пополняться и переводиться в фиатные деньги!

Как работают валютные обменники?

Сегодня каждый гражданин РФ имеет право покупать валюту в банках и обменных пунктах — при условии, что она есть в наличии. То же самое касается и крипто-валют, покупка и продажа которых не запрещены законом.

Единственное, что нельзя с ними делать — использовать в качестве платежного средства, «напрямую» оплачивая электронными коинами товары и услуги.

Как проходит процедура покупки валюты в обычном обменнике? Для этого достаточно:

уточнить часы его работы и действующие курсы; лично прийти в обменник; отдать рубли и взамен получить валюту: доллары или евро.

При работе с большими суммами у вас также могут потребовать документ, удостоверяющий личность — паспорт гражданина РФ. Несмотря на предельную простоту этого способа, сегодня многие предпочитают покупать валюту не в обычных, а в крипто-обменниках. Это немного сложнее, зато — гораздо выгоднее!

Как работают крипто-обменники?

В отличие от бумажных долларов и евро, крипту нельзя потрогать руками, и существует она только в цифровом виде. Соответственно, и способ ее покупки принципиально отличается. Используя возможности, которые сегодня дают пользователям крипто-обменники, приобрести коины можно по следующему алгоритму:

Выбрать подходящий обменный сервис, ориентируясь по данным сайтов мониторинга. Например — Exnode.ru; Перейти на его официальный сайт и создать заявку на обмен. Регистрироваться на сайте необязательно, но нужно указать свой Telegram-аккаунт — для связи с менеджером; Находиться на связи в Telegram, пока с вами не свяжется менеджер. Обычно на это уходит не более 2–3 минут; Оговорить детали сделки и получить приглашение в офис компании: с указанием даты и времени визита; Лично прийти в офис крипто-обменника, заплатить наличные рубли и взамен получить крипту на свой кошелек.

Очевидно, что эта процедура сложнее похода в обычный валютный обменник, и может занять больше времени. Но это стоит того, ведь крипто-обменник, в отличие от обычного обменника предложит вам не внутрироссийские курсы, а общемировые.

То есть, купить тот же USDT (эквивалент USD) здесь можно не по спекулятивной цене в 150–200 рублей, а всего по 80–90 рублей — как в «старые добрые времена»!

Преимущества криптовалютных обменов над валютными

Кроме выгодных курсов, крипто-обменники предлагают клиентам ряд дополнительных преимуществ. Это в первую очередь:

Анонимность обмена ;

Отсутствие комиссий за переводы . По крайней мере — если использовать крупные, надежные обменники типа EastChange или Insight;

Возможность бесплатных международных переводов в валюте. Купив USDT за наличные рубли, находясь в России, вы можете продать его за доллары, евро или любую другую валюту, находясь в другой стране. Или за вас это могут сделать ваши партнеры, друзья или родственники.

В текущих экономических условиях такие возможности вам способен дать только крипто-обменник. Чтобы выбрать для себя подходящий обменный сервис — по гео-локации, курсам и дополнительным услугам, достаточно воспользоваться сайтом мониторинга Exnode.ru!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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