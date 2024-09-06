Где и как купить криптовалюту в Ростове-на-Дону

С учетом текущей обстановки в России, криптовалюты остаются одним из немногих доступных способов инвестирования средств, а также их свободного перевода между участниками рынка: как внутри страны, так и за ее пределами.

Так, только криптовалюты сегодня можно переводить за рубеж без ограничений, или получать их от иностранных партнеров, друзей, родственников, и т.д. Неудивительно, что USDT в Ростове пользуется таким высоким спросом, ведь этот стейблкоин, наряду с BTC и ETH востребован во всем мире, и гораздо слабее подвержен инфляции по сравнению с большинством остальных валют!

Способы покупки крипты в Ростове-на-Дону

В 2023 году Ростов-на-Дону вошел в ТОП-10 российских городов с самым высоким качеством жизни, и сегодня криптовалюты здесь не менее востребованы, чем в Москве или СПБ.

На выбор ростовских покупателей представлены три вида сервисов для приобретения электронных монет: криптообменники, криптобиржи и P2P-сервисы. Чем они отличаются между собой?

Криптообменники

Если вам нужна криптовалюта в Ростове-на-Дону, в первую очередь стоит обратить внимание на криптовалютные обменники.

Они работают по упрощенной схеме, не требуют авторизации, и позволяют использовать при обмене наличные рубли.

Так, вы можете покупать USDT, ETH и BTC за «наличку», и продавать их за «наличку» — в обход банков и платежных систем. В чем заключаются главные преимущества криптообменников? К ним можно отнести:

Возможность анонимного обмена — без привязки банковских карт и электронных кошельков (кроме криптовалютного);

Выгодные курсы обмена , примерно соответствующие биржевым;

Высокий уровень безопасности при проведении сделок . Они проводятся офлайн — в вашем присутствии;

Разветвленную сеть офисов и представительств: как в самой России, так и за ее пределами.

Так, все крупные криптообменники Ростова-на-Дону имеют свои офисы в Беларуси, Украине, Грузии, Армении, Турции, Таиланде, и в ряде других стран.

Это дает возможность пользователям свободно перемещать средства: без ограничений и больших комиссий. Для этой цели лучше всего подходит Тизер (USDT), который всегда есть в продаже, и торгуется по адекватным курсам.

Где найти надежный обменник крипты в Ростове

В поиске и выборе лучшего для вас обменника помогает сервис мониторинга Exnode — информационный ресурс, предоставляющий самую актуальную информацию о различных обменных пунктах, курсах в них, а также отзывах пользователей.

Именно благодаря сервису мониторинга вы можете узнать обновляемые данные об обменниках крипты в вашем городе, в данном случае — в Ростове-на-Дону. Это невероятно важно для того, чтобы остановить выбор на наиболее выгодном и надежном варианте.

Топ 3 криптообменника Ростова-на-Дону

1. Insight.

Один из постоянных фаворитов тысяч пользователей — именно у него наибольшее количество положительных отзывов. Этот сервис гарантирует анонимность и безопасность всех сделок, а также отсутствие комиссий — все эти факторы делают этот обменник одним из лучших в Ростове.

2. EastChange.

Еще один рекордсмен по количеству положительных откликов от пользователей. В этом обменнике вы сможете без труда купить криптовалюту — как биткоин и эфириум, так и USDT.

3. Cashex.

Обширный опыт на рынке и также тысячи успешных сделок. В Cashex вы за считанные минуты сможете купить крипту без комиссий, анонимно и безопасно.

Криптобиржи

Чтобы купить или продать USDT в Ростове-на-Дону, можно также воспользоваться криптовалютной биржей: MEXC, Bybit, Binance, или любой другой.

От вас потребуется полная идентификация личности, с предоставлением паспорта и банковских данных. Также важно учитывать, что далеко не все биржи работают с наличными рублями, и сделки здесь преимущественно проводятся онлайн.

В то же время, пользователи могут рассчитывать на ряд преимуществ:

Самый высокий уровень безопасности среди всех существующих крипто-сервисов;

Предоставление персонального, внутрибиржевого криптокошелька, ключи от которого будут и у вас, и у администратора. Это позволит восстановить к нему доступ в случае потери данных;

Самые выгодные курсы обмена. Именно на биржи ориентируются все остальные сервисы;

Большой выбор направлений для обмена. Кроме привычных Биткоина, Эфириума и Тизера, здесь также торгуются малоизвестные альткоины.

Обмен криптовалюты в Ростове-на-Дону с помощью биржи сложен для новичков, и полностью исключает анонимность сделок. Но для «продвинутых» пользователей биржи дают ряд важных плюсов, в том числе — возможность продавать и покупать крипту автоматически: по составленным алгоритмам (ордерам).

Сервисы P2P

Обмен криптовалюты в Ростове-на-Дону также возможен через специализированные сервисы P2P, название которых расшифровывается как «person-to-person» («от человека к человеку»).

Как понятно по самому названию, торговать здесь можно с такими же продавцами и покупателями, как и вы сами. Пользователи выставляют свои объявления на покупку и продажу, и после отклика осуществляют обмен на заранее оговоренных условиях.

Зарегистрировавшись на одном из P2P-порталов, вы сможете как откликаться на чужие предложения, так и создавать свои. У такого способа есть свои преимущества:

Возможность торговать криптой понемногу, малыми суммами;

Большой выбор направлений для обмена, включая и альткоины;

Отсутствие комиссий;

Выгодные курсы. Зачастую — еще более выгодные, чем на бирже, если кому-то срочно нужно купить или продать токены.

Хотя каждый P2P-обменник в Ростове-на-Дону имеет свой арбитраж, в случае откровенного мошенничества со стороны вашего торгового партнера вам вряд ли вернут деньги. Уровень безопасности таких площадок оставляет желать лучшего, и это можно назвать их главным недостатком.

Заключение

Таким образом, из всех рассмотренных 3 способов самыми оптимальными остаются пункты обмена криптовалюты в Ростове-на-Дону, работающие с наличными. Криптообменники не требуют авторизации, обеспечивают достаточно высокий уровень безопасности, и работают со всеми популярными направлениями обмена, включая «RUB–BTC», «RUB–ETH» и «RUB–USDT».

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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