Как вывести криптовалюту в рубли: подробный гайд

Сегодня многие ищут способы, как вывести криптовалюту в российских рублях, и желательно — в наличных. Биржи и P2P-сервисы не дают такую возможность, и работают только с безналом. Зато наличные можно получать в офлайн-обменниках, предлагающих клиентам выгодные обменные курсы и высокий уровень безопасности!

Как найти обменник для вывода крипты

Как вывести криптовалюту в реальные деньги — в обход банковской системы и с минимальными потерями? Для этого достаточно использовать один из надежных офлайн-обменников, которые сегодня представлены в России десятками компаний.

Лучшие из них попадают в рейтинги сайтов мониторинга, например — Exnode. Здесь все обменники упорядочены по рейтингу, репутации, отзывам, курсам и валютным резервам, и могут быть отобраны онлайн по географическим локациям.

Например, если вы ищете, где вывести криптовалюту в Москве, укажите свой город в выпадающем списке, и на экране отобразятся только обменники, работающие в столице. То же самое касается и любого другого крупного российского города: СПБ, Екатеринбурга, Владивостока, Самары, и т.д.

В каждом из них есть представительства обменных компаний, и их быстро можно найти с помощью сайта Exnode.

Подробный гайд по выводу криптовалюты в наличные

Лучшие криптообменники всегда занимают верхние строчки рейтингов, и именно с ними стоит работать в первую очередь. Во-первых — у них большие валютные резервы, во-вторых — высокий уровень безопасности, и, в-третьих, — разветвленная сеть офисов: как в самой России, так и за ее пределами.

Рейтинг лучших криптообменников для вывода крипты в рубли

Рейтинги Exnode показывают, что самыми популярными и надежными обменниками на данный момент являются:

1. Insight.

2. EastChange.

3. BitOkk.

Как обменять криптовалюту на рубли через обменник криптовалют

Сначала стоит почитать отзывы о криптообменниках, и составить свое мнение о каждом из них. Это можно сделать как на самом сайте Exnode, так и на сторонних интернет-площадках.

Затем — «отфильтровать» их по вашей локации. То есть — выбрать только те, которые имеют офисы в вашем городе.

После чего — перейти на официальный сайт обменника по защищенной ссылке, и приступить к непосредственному обмену крипты. Общий алгоритм действий выглядит так:

Открытие главной страницы сайта Exnode.

Выбор направления обмена. Например, если ваша цель — продать Тизер, то в выпадающем меню «Отдаете» нужно указать «Tether TRC20» или «Tether ERC20», а в меню «Получаете» — «Наличные RUB».

Выбор типа операции — «Обмен наличных» или «Обмен онлайн». Выбираем первый пункт .

Выбор вашего города — с помощью выпадающего меню в правой части экрана.

После этого на экране останется список только тех обменников, которые работают в вашем городе по указанному направлению обмена. Их можно упорядочить по обменному курсу, количеству отзывов и валютным резервам.

Следующий шаг — переход на официальный сайт выбранного обменника и создание онлайн-заявки. Для этого нужно:

Еще раз указать направление обмена и ваш город.

Указать сумму обмена.

Оставить свой номер Telegram — для связи с оператором.

Подтвердить заявку и дождаться, пока оператор не выйдет с вами на связь.

Обсудить детали сделки и место ее проведения, и подтвердить заявку, если вас устроят условия.

Прийти в офис в назначенное время и осуществить обмен по выбранному направлению.

Как работают криптообменники — всегда уточняется уже на последнем этапе: в ходе общения с оператором. У этих сервисов нет нормированных часов работы, и встречи всегда назначаются в индивидуальном порядке. Таким образом компании стремятся обезопасить себя от непроверенных клиентов, мошенников, скамеров, и т.д.

Также важно понимать, что чем меньше население вашего города, тем меньше компаний в нем предоставляют подобные услуги. Так, криптообменники в Москве представлены десятками различных сервисов, но в регионах их выбор всегда ограничен. А в малых городах и ПГТ такие сервисы вообще отсутствуют.

Можно ли в России выводить криптовалюту

Многих пользователей сегодня интересует вопрос легальности подобных операций. Использовать криптовалюты в качестве платежных средств — для оплаты товаров и услуг — в России действительно запрещено. Но торговать ими, то есть — использовать в качестве товара — можно без ограничений.

Как легально вывеси криптовалюту с персонального кошелька на банковский счет или карту? Для этого можно воспользоваться криптобиржей, P2P-сервисом или онлайн-обменником. Но если вам нужны именно наличные рубли, выбор только один — офлайн-криптообменники.

Как выбрать надежные криптообменники в 2024

На сайте мониторинга вы можете «фильтровать» обменные сервисы по гео-локации, обменным курсам, и прочим параметрам. Самыми важными критериями выбора при этом являются:

Репутация компании . Если она работает всего пару месяцев и имеет небольшое количество отзывов от клиентов, в ее надежности приходится сомневаться. И напротив — самый высокий уровень доверия к тем обменникам, которые работают много лет и уже оценены сотнями и тысячами клиентов.

Уровень безопасности . Сервисы, входящие в ТОП криптообменников, имеют собственные офисы в центральных и административных районах крупных городов РФ, и обеспечивают самый высокий уровень безопасности при проведении крипто-сделок.

Обменные курсы и размеры комиссий . Перед тем, как вывести криптовалюту в рубли, посчитайте, во сколько это вам обойдется. Идеальный вариант — выбор обменника, не взимающего с клиентов комиссию.

Наличие лицензии и легальность работы компании . Эту информацию можно уточнить как на официальном сайте сервиса, так и на сторонних площадках.

Валютные резервы. Чем они выше, тем более крупные сделки вы сможете проводить. У топовых криптообменников резервы составляют сотни миллионов рублей, с возможностью получения VIP-статуса и доставки наличных по городу.

С использованием офлайн-обменников, вопрос «как вывести криптовалюту в 2024 году?» перестает быть актуальным. Сегодня этими сервисами успешно пользуются сотни тысяч клиентов, и вы всегда можете войти в их число. Для этого необязательно обладать углубленными знаниями в сфере криптовалют, и офлайн-сделки проходят максимально нативно и «прозрачно» — примерно так же, как и в обычных валютных обменниках.

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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