Где и как обменять криптовалюту на рубли в 2024

Сегодня криптовалюту в России можно свободно обменивать на рубли, доллары, евро, и другие виды фиатных валют. Для этого достаточно использовать специальные сервисы — офлайн-обменники, которые есть в каждом крупном городе РФ. Обмен крипты в них занимает минимум времени, не требует удостоверения личности и предоставления платежных реквизитов!

Где обменять криптовалюту?

Обменные сервисы работают с каждым клиентом индивидуально, и не имеют четко обозначенных часов работы. Чтобы договориться о встрече и обмене крипты на наличные, нужно сначала создать удаленную заявку на сайте сервиса, связаться с оператором, и уже потом — получить приглашение в офис. По этой схеме, в целях предосторожности, сегодня работают все оффлайн-обменники. Где их можно найти?

Лучшие обменные сервисы, работающие с наличными деньгами, представлены на крупных сайтах мониторинга, например — на Exnode. Здесь можно оценить их рейтинг, почитать отзывы, и узнать основные условия крипто-обмена: курсы, валютные резервы, ассортимент токенов, и т.д.

Перед тем, как обменять криптовалюту на рубли, рекомендуется собрать предварительную информацию о сервисах, и только потом останавливать выбор на одном из них.

Как обменять криптовалюту на фиат?

Используя сайт мониторинга Exnode, вы можете «отфильтровать» действующие оффлайн-обменники по гео-локации, рейтингу и прочим параметрам. Так, чтобы сайт показал только те сервисы, которые вам подходят, необходимо указать:

Свой город — Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, и т.д. Это делается через выпадающее меню в правой части экрана;

Продаваемую валюту : рубли, доллары, дирхамы, фунты, Биткоины, Тизер, Эфириум, и т.д. Выберите подходящую через выпадающее меню «Отдаете»;

Покупаемую валюту — через выпадающее меню «Получаете». Аналогично предыдущему пункту.

Для сортировки результатов также нужно указать, как именно вы хотите обменять крипту на деньги: по безналу, или с использованием наличных. Во втором случае нужно выбрать пункт «Обмен наличных». После указания всех этих критериев внизу будет отображаться список тех сервисов, которые подходят вам по местоположению и направлению обмена!

Как обменять крипту на рубли: пошаговый гайд

Остановив выбор на одном из предложенных оффлайн-обменников, достаточно нажать на него левой кнопкой мыши, и Exnode перенаправит вас на его официальный сайт по защищенной ссылке. Здесь направление обмена и ваш город придется указать еще раз — по аналогичной схеме. Допустим, вам нужно обменять криптовалюту на рубли. Для этого:

указываете в графе «Отдаете» продаваемую вами криптовалюту: Тизер, Биткоин, Эфириум, и т.д.; указываете в графе «Получаете» наличные рубли — «RUB»; выбираете свой город из списка; прикрепляете к заявке свой ник Telegram — для связи с оператором; подтверждаете заявку и ждете обратную связь; в ходе общения с оператором подтверждаете или отклоняете заявку; если условия вас устраивают — приходите в офис в назначенное время и осуществляете обмен.

Где обменять криптовалюту на рубли — оператор уточнит уже в ходе оформления заявки. Заранее адреса офисов не разглашаются: в целях безопасности компании. Как правило, это арендованные помещения в офисных и административных зданиях, расположенных в центральных районах города.

В ходе личного визита вам гарантируется высокий уровень безопасности и полная анонимность. Так, оффлайн-обменники не требуют от клиентов персональные данные и платежные реквизиты, и все, что понадобится для входа в офис — предоставление паспорта гражданина РФ, и подтверждение созданной вами заявки.

Как лучше обменять криптовалюту на рубли?

Чтобы обменять криптовалюту в России в 2024 году, лучше всего использовать оффлайн-криптообменники. Они сочетают в себе уникальный набор преимуществ, к которым можно отнести:

Возможность работы с наличными . То есть — вы можете обменивать крипту даже с заблокированными банковскими счетами.

Анонимность обмена . Оффлайн-сделки крайне сложно отследить, и ваши транзакции будут «невидимыми» для сторонних наблюдателей.

Выгодные курсы . Обменять крипту оффлайн можно почти так же выгодно, как на криптовалютной бирже.

Возможность получения VIP-статуса. Он подразумевает предоставление личного офиса, персонального менеджера и доставщика наличных (в пределах города).

Для получения статуса VIP нужно совершить обмен на крупную сумму: от 10 до 50 тысяч долларов, в зависимости от выбранного вами сервиса. Но даже без VIP-статуса оффлайн-обменник дает целый ряд преимуществ, отсутствующих при работе с биржами и P2P.

Узнать, где обменять крипту в вашем городе, можно через сайт мониторинга Exnode. Он публикует о сервисах достоверную информацию, и включает в свои рейтинги только проверенные компании с хорошей репутацией!

Обменники криптовалют: ТОП–3 для обмена на рубли

1. Insight.

2. EastChange.

3. BitOkk.

Заключение

В условиях современного рынка криптовалют обмен цифровых активов на рубли стал неотъемлемой частью финансовых процессов для многих пользователей. Несмотря на разнообразие доступных методов и платформ, физические криптообменники предлагают уникальные преимущества, делающие их лучшим выбором для безопасной и выгодной сделки.

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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