Как и где купить биткоин в Москве: подробный обзор

Сегодня многие ищут способы выгодно и безопасно купить Биткоин в Москве, прибегая к четырем основным способам обмена: через криптобиржи, P2P-сервисы, онлайн- и оффлайн-обменники.

Последний вариант пользуется в России все большим спросом, так как позволяет покупать и продавать крипту анонимно – без использования банковских карт и электронных кошельков. Чем еще отличаются оффлайн-криптообменники, и как они работают?

Где купить биткоин в Москве?

Первоначально электронные монеты можно было обменивать только по «безналу», используя банковские карты и счета. Сегодня же этот способ стремительно теряет популярность, ведь появился гораздо более удобный и безопасный вариант – оффлайн-криптообменники Биткоина, Эфириума, Тизера, и многих других коинов.

В чем главные преимущества таких сервисов? К ним можно отнести:

Возможность работы с наличными. Можно отдавать «бумажные» рубли в обмен на токены, и наоборот – продавать монеты за наличные рубли;

Высокий уровень анонимности. Сделки с наличными практически невозможно отследить;

Безопасность при проведении сделок. Информационная безопасность обеспечивается современными алгоритмами шифрования данных, а «физическая» безопасность – профессиональной охранной системой в обменных офисах;

Прозрачность сделок. Они приходят в вашем присутствии, и риски обмана и мошенничества сводятся к минимуму;

Выгодные курсы. Купить Биткоин за рубли в Москве с использованием оффлайн-сервисов можно примерно по такому же курсу, как и на крипто-бирже;

Возможность «напрямую» менять одну крипту на другую – без использования «посреднических» фиатных валют. Таким образом, вы не теряете деньги на разнице курсов и увеличиваете общий доход от криптотрейдинга!

Если же использовать топовые криптообменники Москвы – Insight и EastChange, в список преимуществ добавляются еще два. Во-первых, это – большие валютные резервы: до 250-300 миллионов рублей и выше. А во-вторых – возможность проведения международных сделок. Так, офисы крупных обменников есть не только во всех крупных городах России, но и во многих странах мира: Греции, Турции, Германии, Франции, и т.д.

Как купить Биткоин в России и продать его в другой стране, например – в Таиланде? Для этого достаточно прийти в московский офис обменной компании и заплатить наличными рублями в кассу по заранее оговоренному курсу. После чего – забрать наличные деньги в Таиланде – лично, или через друзей, знакомых и родственников: в таиландских батах, евро, долларах, или любой другой фиатной валюте.

Сегодня многие используют этот способ, чтобы без ограничений переводить деньги за рубеж, или получать их из-за границы от бизнес-партнеров или близких людей. Вопрос «где купить Биткоин» сегодня уже не стоит, и приобрести его без проблем можно в любой цивилизованной стране, после чего конвертировать в любой фиат: от российских рублей до турецких лир!

Как купить Биткоин в Москве: пошаговая инструкция

Если у вас в приоритете – анонимность и безопасность, покупать BTC стоит именно в оффлайн-обменниках, которые не спрашивают у клиентов кредитную историю, паспортные данные и любые другие сведения, кроме номеров криптовалютных кошельков. Купить Биткоин в таком обменнике можно, даже если у вас заблокированы все банковские счета и запрещен выезд за границу.

Учитывая большое разнообразие оффлайн-сервисов в столице, первая задача, которая перед вами встает – это выбор наиболее подходящего из них. Определяя, где купить Биткоин в России, стоит использовать специальные интернет-площадки по мониторингу действующих обменников. Одна из лучших – Exnode. На ней все оффлайн-сервисы отображаются в виде рейтинга: по обменным курсам, валютным резервам, количеству отзывов, и т.д. Чтобы выбрать на Exnode.ru подходящий обменник, вам нужно указать:

Свой город – Москву;

Продаваемую валюту. При покупке BTC это – «наличные RUB»;

Покупаемую валюту – BTC.

Перед тем, как купить Биткоин в Москве, также нужно указать в поисковике сайта пункт «Обмен наличных». В этом случае внизу отобразятся только те сервисы, которые работают с наличными рублями в вашем городе.

Лучшие биткоин обменники Москвы

Верхние строчки рейтингов стабильно занимают:

Insight

EastChange

BitOkk

Вы можете выбрать один из них, или любой другой обменник из выдачи. После этого достаточно:

Перейти на официальный сайт обменника по защищенной ссылке; Выбрать на нем направление обмена: «Купить BTC» за «Наличные RUB»; Указать сумму сделки. Ее верхний предел будет зависеть от текущих валютных резервов сервиса; Посмотреть, сколько вы получите монет по текущему курсу; Если условия вас устраивают – указать свой ник Telegram и подтвердить заявку; Дождаться ответа на мессенджер от оператора и получить приглашение в московский офис в указанный день и время; Прийти в офис и осуществить обмен.

Перед тем, как купить Биткоин в России в 2024 году, также учитывайте, что от вас потребуется наличие персонального криптовалютного кошелька и паспорт, так как крипто-сделки имеют право совершать только совершеннолетние граждане. Паспортные данные сервис не запрашивает, но вам необходимо будет предъявить документ по приходу в офис.

Как выбрать надежный обменник для покупки биткоина в Москве?

Что касается выбора подходящего сервиса, то лучший и наиболее достоверный источник информации о криптообменнике – отзывы о нем от других клиентов. Их можно почитать на официальном сайте самого обменника, на сайтах мониторинга типа Exnode, и на сторонних интернет-площадках, включая социальные сети и форумы. Отдавать предпочтение стоит лучшим обменникам Биткоина: с многолетним опытом работы и хорошей репутацией.

Пример – отзывы о криптообменнике Insight на сайте мониторинга Exnode.

Важный момент – для того, чтобы купить Биткоин за рубли в оффлайн-обменнике, или продать монеты за наличные, не нужно никаких специальных знаний. Процедура сегодня проходит по упрощенной схеме – примерно так же, как и в обычном валютном обменнике. Вам нужно лишь создать онлайн-заявку, лично прийти в офис и поменять RUB на BTC, или наоборот!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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