Где купить криптовалюту в Москве: рейтинг лучших обменников

Криптотрейдинг в России набирает обороты, и купить криптовалюту в Москве сегодня можно быстро, выгодно и безопасно. Это можно сделать с целью инвестирования средств, международных переводов, или для перепродажи после повышения курса. Для покупки и продажи крипты нужны посреднические сервисы, и сегодня они представлены в России семью основными разновидностями

Как купить криптовалюту в 2024 году?

В отличие от фиатных средств, криптовалюты существуют только в цифровом виде, и их покупка и продажа сводится к изменению балансов на кошельках пользователей блокчейна. Соответственно, вы не можете прийти в валютный обменник и «купить крипту» в привычном понимании этого слова. Для этого используют специальные интернет-платформы, в число которых входят:

Оффлайн-обменники. Позволяют купить криптовалюту в Москве за наличные рубли, но заявка на обмен все равно создается удаленно; Онлайн-обменники. Позволяют обменивать токены на безнал: посредством банковских переводов; Криптобиржи. Предлагают самые выгодные обменные курсы, но перед тем, как законно купить криптовалюту на бирже, вам придется предоставить свои паспортные данные и банковские реквизиты; P2P-сервисы. Представляют собой открытые торговые площадки, где пользователи обмениваются монетами между собой – без посредников; Telegram-боты. Позволяют создавать заявки на обмен через одноименный мессенджер; Криптоматы. Работают так же, как и обычные банкоматы, но с возможностью криптообмена; Платежные системы и многофункциональные криптокошельки. Позволяют удаленно обменивать крипту без участия посредников.

Стоит сразу же отметить, что криптоматы – относительно новое направление криптообмена для России, и сегодня такие устройства можно найти только в мегаполисах вроде Москвы, СПБ или Екатеринбурга. А P2P-сервисами можно пользоваться только на собственный страх и риск, так как они, несмотря на наличие арбитража, не имеют физической возможности истребовать украденные средства у мошенников.

Из оставшихся вариантов оптимальным соотношением «выгода/надежность» обладают криптообменники. Причем, именно оффлайн-обменники, работающие с наличными деньгами. С одной стороны, они не требуют от клиентов полной верификации, как это делают биржи, а с другой – предлагают обменные курсы примерно на уровне биржевых. А если воспользоваться крупным обменником типа Insight или EastChange, то можно даже освободиться от уплаты комиссии!

Где купить криптовалюту за наличные в Москве?

За наличные рубли покупать и продавать крипту без ограничений можно только в оффлайн-криптообменниках. Некоторые биржи и P2P тоже предлагают данную услугу, но всегда в ущерб безопасности, анонимности или доходности. Поэтому выбор начинающих криптотрейдеров в 2024 году – обменники криптовалют в Москве. Расположенные в центральных районах города, преимущественно – в Москва-Сити, они дают возможность анонимно покупать и продавать токены без использования банковских счетов и электронных кошельков. Все, что от вас потребуется для обмена – наличие персонального криптокошелька и достаточный запас наличных.

Как купить криптовалюту в России с помощью оффлайн-обменника? Процедура проходит в несколько этапов:

Поиск подходящего сервиса на сайте мониторинга. Например – на проверенной площадке Exnode, где публикуются данные только о сервисах с незапятнанной репутацией; Переход на официальный сайт обменного сервиса; Создание онлайн-заявки на обмен. В ней указывается направление обмена, например – «RUB – USDT», сумма сделки и ваш ник Telegram: для связи с оператором; Переписка с оператором, в ходе которой вы можете подтвердить или отклонить заявку; В случае положительного решения – подтверждение заявки и получение приглашения в офис компании.

После этого достаточно прийти в офис в назначенное время, заплатить в кассу оговоренную сумму наличными, подождать в течение 5-15 минут и получить на свой кошелек крипту по установленному курсу. Или наоборот – перевести сервису монеты и в обмен получить наличные: в рублях, долларах или евро.

Топ 3 криптообменника для покупки криптовалюты в Москве

Insight

EastChange

BitOkk

Лучшие криптообменники в Москве также позволяют работать с различными «экзотическими» валютами: турецкими лирами, тайскими батами, грузинскими ларями, белорусскими рублями, гривнами, и т.д. Причем получить их можно в другой стране – после перевода в крипту и «обратной» конвертации. Таким способом сегодня можно без ограничений обмениваться средствами с зарубежными партнерами, друзьями, родственниками, и т.д. Сделки проходят быстро, анонимно и безопасно!

Почему криптообменники – лучший выбор?

Топ-криптообменники Москвы, в число которых входят Insight и EastChange, работают на российском рынке не один год, и обладают солидными валютными резервами. Так, сумма сделок у VIP-клиентов может достигать 200-300 миллионов рублей – без использования банковских карт и счетов. Крупные суммы можно получать и вносить наличными, оставаясь «невидимым» для третьей стороны.

Какие еще преимущества дают клиентам криптообменники Москвы? В список очевидных плюсов можно внести:

Конфиденциальность. Сделки с наличными крайне сложно отслеживать и контролировать;

Выгодные курсы – примерно на уровне текущих биржевых;

Отсутствие комиссий за транзакции;

Большой выбор валют для обмена;

Возможность менять одну крипту на другую;

Возможность осуществлять безлимитные международные переводы (ограниченные только валютными резервами обменника);

Высокий уровень безопасности при проведении сделок.

С помощью сайтов типа Exnode можно быстро найти, где купить криптовалюту в вашем городе. Достаточно ввести в поисковик сайта название города и направление обмена, после чего выбрать подходящий сервис из результатов выдачи. Рейтинг криптообменников постоянно обновляется, и их можно «фильтровать» по обменным курсам, валютным резервам, количеству отзывов и прочим параметрам!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

Реклама: Салказанов Руслан Валерьевич, ИНН 151102107366, erid: LjN8K4zvf