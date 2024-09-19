Обмен криптовалюты в Москве: лучший способ в 2024

Одним из лучших инструментов для инвестиций и международных валютных переводов сегодня являются криптовалюты: Тизер, Биткоин, Эфириум, и т.д. Они одинаково ценятся во всем мире, не подвержены инфляции, и не привязаны к банковской системе, что позволяет без ограничений совершать любые финансовые сделки.

Где можно обменять криптовалюту в Москве по выгодным курсам, и с использованием наличных рублей?

Как можно обменять крипту в Москве?

Обменять криптовалюту в Москве на наличные рубли, доллары или евро можно с помощью оффлайн-обменников, криптоматов и отдельно взятых криптобирж. Так, далеко не все биржи поддерживают расчеты наличными, а даже если поддерживают — берут за это большой процент. Кроме того, вам все равно придется предоставлять паспорт и банковские реквизиты, так как это обязательное условие для всех биржевых криптотрейдеров.

Что касается криптоматов, то это относительно новое направление для России, и найти их сложно даже в столице. Установленные в торговых центрах и коммерческих зданиях устройства могут не работать по ряду причин, и иметь ограниченные валютные резервы. Поэтому самым надежным вариантом были и остаются оффлайн-криптообменники в Москве, представленные десятками различных сервисов: от небольших фирм до крупных международных компаний!

Как работает обменник криптовалют

Онлайн- и оффлайн-криптообменники — это принципиально разные сервисы с разным набором преимуществ. Так, онлайн-платформы позволяют совершать крипто-обмен удаленно — без длительного ожидания и посещения офиса. А оффлайн-площадки — требуют вашего обязательного присутствия в офисе, но при этом дают возможность проводить расчеты в наличных рублях.

Если у вас в приоритете – анонимность, выбирать однозначно стоит оффлайн-криптообменники Москвы. Они предполагают следующий алгоритм действий при обмене коинов:

Открытие официального сайта обменника; Указание вашего населенного пункта. В данном случае — Москвы; Указание направления обмена. Например — наличных рублей на Тизер USDT; Указание суммы обмена. Например — 5000 рублей; Прикрепление к заявке вашего ника Telegram. Он понадобится для обратной связи с оператором; Переписку с оператором. В ходе нее вам будут озвучены все дополнительные условия и окончательный курс обмена; Подтверждение или отклонение заявки — по вашему желанию; В случае подтверждения — личный визит в офис компании и обмен наличных на крипту.

Где обменять криптовалюту, вам сообщат уже во время оформления заявки. По понятным причинам, обменники не спешат афишировать свои адреса, и работают только с проверенными клиентами, не вызывающими подозрений. «Людям с улицы» вход в офис закрыт, и чтобы вас пропустили, нужно иметь оформленную онлайн-заявку и паспорт — для удостоверения личности.

Как правило, непосредственный обмен криптовалюты занимает не более 5-15 минут. В течение этого времени вы можете расположиться в комфортном офисе, почитать журналы, воспользоваться Wi-Fi, и т.д. А VIP-клиентам, работающим с крупными суммами, лучшие криптообменники предоставляют собственный офис, персонального менеджера и доставщика наличных (в пределах города).

Лучшие криптообменники в Москве: актуальный рейтинг

В этот рейтинг вошли обменники, всегда занимающие лидирующие позиции в списке на сайте сервиса мониторинга Exnode:

Insight

EastChange

BitOkk

Они имеют свои представительства во многих странах и позволяют проводить «прямые» крипто-переводы из одной фиатной валюты в другую. Например, внесенные вами в кассу российские рубли после «превращения» в Тизер могут быть конвертированы в доллары, евро, лиры, дирхамы, или другую валюту – вне зависимости от гео-локации получателя!

Почему стоит обменять криптовалюту в Москве

В столице сосредоточен основной капитал, и именно здесь находится максимальное количество обменников, работающих с наличными деньгами и предлагающих клиентам разные условия сотрудничества. Одни платформы предлагают более выгодные курсы, другие — расширенный выбор криптовалют, третьи — VIP-привилегии и доставку наличных, и т.д. В Москве обменять криптовалюту можно по тем условиям, которые вы сами выберете — среди десятков выгодных предложений!

Чтобы уменьшить радиус поиска и убрать заведомо неподходящие варианты, стоит использовать специализированные сайты мониторинга типа Exnode. В их рейтинги попадают только ТОП-криптообменники с хорошей репутацией и большим опытом работы. Чтобы выбрать на Exnode «свой» обменник, достаточно:

Указать свой город;

Указать направление обмена. Например – «RUB – BTC» или «USDT – RUB».

После этого в поисковой выдаче сайта отобразятся только те компании, которые подходят вам территориально и по выбранным валютам. Вы можете упорядочить их список по обменным курсам, валютным резервам, количеству отзывов, дополнительным услугам и прочим параметрам.

Обменять крипту в Москве оффлайн: в чем плюсы

Очевидный и самый главный плюс оффлайн-обмена – возможность сохранять инкогнито. Так, в отличие от безналичных переводов, сделки с наличными деньгами очень сложно отследить, и никто не будет специально этим заниматься без веской причины. Это дает возможность обменивать криптовалюту даже гражданам с плохой кредитной историей, заблокированными счетами, «невыездным» статусом, и т.д.

Кроме того, к преимуществам оффлайн-обменников можно отнести:

Адекватные обменные курсы. Они всегда примерно соответствуют текущим биржевым;

Высокий уровень безопасности. Вы лично присутствуете при обмене, что исключает мошенничество и обман;

Возможность менять одни электронные монеты на другие — без участия фиатных денег;

Возможность получить VIP-статус, который откроет для вас уникальные возможности и привилегии.

Такой набор преимуществ сегодня не способна дать ни одна платформа, кроме надежного оффлайн-обменника. Перед тем, как обменять криптовалюту на деньги (или наоборот), вы можете собрать предварительную информацию о каждом сервисе, почитать отзывы, сравнить курсы, и т.д. Все это можно сделать удаленно — используя сайт мониторинга Exnode!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

Реклама: Салказанов Руслан Валерьевич, ИНН 151102107366, erid: LjN8KKUv7