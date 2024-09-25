Как купить или продать криптообменник с минимальными рисками

Как стать собственником криптовалютного обменного сервиса, как с минимальными рисками продать криптообменник или купить «под ключ» — рассказываем в сегодняшнем материале.

Сервис Exnode.ru сегодня позволяет не только отслеживать текущие курсы и валютные резервы российских криптообменников, но также покупать и продавать их.

Так, если вы — собственник криптовалютного обменного сервиса, его можно выгодно продать через платформу Exnode — по адекватной цене и с быстрым поиском покупателей. Через Exnode.ru также можно купить криптообменник «под ключ», и использовать его для быстрого получения прибыли.

Сфера криптовалют в России стремительно развивается, и такая инвестиция гарантированно обеспечит высокую доходность!

Как купить криптообменник

Если вы хотите стать обладателем собственного криптовалютного обменника, его необязательно создавать «с нуля». Можно использовать уже готовую платформу — из тех, которые выставляются на продажу.

Для этого достаточно зайти на официальный сайт Exnode.ru и выбрать в хедере меню «Продукты», а затем – пункт «Продажа обменников». Можно также воспользоваться прямой защищенной ссылкой — «https://marketplace.exnode.ru».

Объявления типа «Продам обменник криптовалют» можно найти и на других платформах, но только Exnode гарантирует высокую безопасность таких сделок.

В рейтинги Exnode попадают только проверенные обменники, доказавшие свою эффективность и доходность: с большим количеством положительных отзывов от реальных клиентов. Как и при создании заявок на обмен крипты, вам нужно использовать чат Telegram. Для этого можно нажать на одну из кнопок:

«Связаться»;

«Напишите нам».

Или нажать на значок «Telegram» напротив выбранного лота. Как создать криптообменник в Телеграм?

Создавать его не нужно, и сервис уже запущен и готов к использованию. Вам достаточно только купить его, то есть — сменить владельца, и получить все инструменты для его управления. Узнать подробнее, как это работает, можно в ходе переписки в чате.

Обменник криптовалют: купить по заданным критериям

На официальном сайте Exnode.ru представлены лоты криптообменников, готовых к продаже. Вы можете выбрать среди них подходящий самостоятельно, или воспользоваться помощью оператора. При необходимости, мы поможем вам купить обменный сервис по следующим критериям:

Стоимость . Крупные сервисы стоят недешево, но стартап можно приобрести по самой доступной цене, после чего «раскрутить» его самостоятельно, или с помощью наших специалистов;

Количеству отзывов . Имеются в виду реальные отзывы от живых людей, а не комментарии, сгенерированные нейросетью. Чем больше у обменника положительных отзывов, тем выше к нему уровень доверия со стороны аудитории;

Мониторингам, на которых представлен сервис. Не существует сайта мониторинга, на котором представлены все действующие обменные сервисы. Каждый из таких сайтов продвигает только свой «набор» обменников, и чем в большее количество таких «наборов» входит сервис, тем он более известен и популярен.

Выступая в роли «третьей стороны», мы также поможем вам продать криптообменник, и сориентируем по текущим рыночным ценам. Выставляя лот, важно указывать усредненную цену, чтобы с одной стороны она не отпугивала потенциальных покупателей, а с другой — не «демпинговала» соседние лоты.

Размещение объявления (лота) о продаже обменника, адекватная оценка его стоимости, поиск заинтересованных покупателей — все это мы можем взять на себя, подходя к решению вопроса на профессиональном уровне.

Перед тем как создать криптообменник, подумайте, стоит ли это делать? Ведь с гораздо меньшими затратами и усилиями можно приобрести уже готовый проект и сразу же начать его использовать для получения прибыли!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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