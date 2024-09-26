Криптокошелек: где и как хранить криптовалюту

Сегодня для использования криптовалют не нужно обладать глубокими знаниями, и все процессы по их покупке, продаже, хранению и переводам предельно упрощены.

Используя криптовалютные обменники, можно менять крипту на наличные, и наоборот — практически без ограничений. Главное условие — у вас должен быть персональный криптокошелек, который нужно предварительно создать.

Какой криптокошелек выбрать

Каждый пользователь сегодня может создать горячий или холодный криптокошелек: следуя простым пошаговым инструкциям, размещенным в интернете. Какой из них выбрать?

Холодный кошелек предполагает «автономное» хранение крипты — без постоянного подключения к интернету. Он может размещаться на флешке, внешнем винчестере, SD-карте, или на другом хранилище. В отключенном состоянии такой кошелек на 100% защищен от взлома, а для проведения транзакций его достаточно временно подключить к сети, после чего — снова отключить.

В отличие от холодного, горячий криптокошелек постоянно подключен к интернету. С одной стороны, это создает риски взлома и потери ключей, а с другой — значительно упрощает и ускоряет транзакции. Их можно мгновенно проводить в любое время дня и ночи, быстро реагируя на изменения валютных курсов и зарабатывая на этом хорошие деньги.

Таким образом, для безопасного хранения криптовалют лучше использовать холодные кошельки, а для криптотрейдинга — горячие.

Существует и третий вариант, пользующийся все большим спросом среди пользователей из России. Это мультивалютный криптокошелек «мобильного» типа — Exwallet.

На данный момент он занимает первое место в рейтинге мониторинга Exnode, и считается самым удобным и безопасным среди аналогичных проектов. Он позволяет управлять всеми текущими крипто-активами из одного приложения, в том числе — удаленно покупать и продавать крипту, используя все популярные банки и платежные системы РФ!

Лучший криптовалютный кошелек для новичков

Благодаря простому и понятному интерфейсу, Exwallet — лучший криптовалютный кошелек для новичков. Разобраться в принципах его работы можно за пару минут, после чего эффективно использовать его как для хранения крипты, так и для ее покупки, продажи, обмена и отправки другим пользователям.

Все функции объединены в одном приложении, которое можно использовать из браузера на ПК, или в мобильной версии — со смартфона и планшета.

Плюсы криптокошелька Exwallet

Почему Exwallet входит в ТОП-криптокошельков 2024 года, и какие его главные преимущества? В их список можно внести:

Предельно упрощенный интерфейс , не «перегруженный» лишними настройками и опциями. Все операции проводятся в один–-два клика — не сложнее, чем в стандартном электронном кошельке типа Qiwi или WebMoney;

Широкий ассортимент криптовалютных кошельков . В Exwallet можно хранить все распространенные токены;

Возможность покупать и продавать крипту онлайн . Это можно делать с привязанных банковских карт, по системе быстрых платежей (СБП), и по уникальным кодам User-ID внутри системы;

Возможность менять одну крипту на другую — без использования фиатных денег. Это значительно выгоднее, чем сначала переводить токены в фиат, а затем — снова переводить его в токены;

Мгновенное проведение транзакций. На криптовалютном рынке главное — оперативность, и максимальную прибыль получает тот, кто вовремя реагирует на изменения курсов. Exwallet дает такую возможность, проводя транзакции по всем направлениям за считанные секунды.

Кроме того, Exwallet — лучший криптокошелек 2024 года еще и по причине высокой информационной безопасности.

Данные пользователей хранятся децентрализованно, с многоступенчатым шифрованием и рисками взлома, стремящимися к нулю. Несмотря на то, что, по сути, Exwallet — это горячий кошелек, по уровню безопасности он вполне сопоставим с холодным!

Как установить криптокошелек и зачислить деньги

Установить криптовалютный кошелек Exwallet сегодня может любой желающий — быстро, и совершенно бесплатно.

От вас потребуется только действующая электронная почта — для прохождения верификации и дальнейшего приема оповещений, а также профиль в Telegram — для круглосуточной связи с оператором и технической службой. Создав свой кошелек для криптовалют, его можно сразу же пополнить через банковскую карту или по системе СБП. Рассмотрим второй вариант, как наиболее распространенный:

1. Вы запускаете установленный Exwallet и открываете вкладку «Пополнить».

2. Из представленных вариантов указываете «по СБП».

3. В пустом поле прописываете сумму пополнения в рублях, и кликаете по кнопке «Продолжить». Сумма однократного пополнения ограничена 50 тысячами рублей.

4. В следующем окне указываете свой номер в системе СБП, в формате «+7...», и кликаете по кнопке «Я оплатил».

5. Заходите во вкладку «История» и смотрите статус своей заявки. Под датой и временем ее оформления будет указано «Успешно», а справа отобразится сумма платежа.

Как правило, счет пополняется по СБП мгновенно — в течение нескольких секунд, максимум — минут.

На главном экране Exwallet пополнение сразу же отобразится в «Общем балансе» и в балансе рублевого кошелька. А уже с него можно пополнить любой другой: биткоин-кошелек, эфириум-кошелек, и т.д.

Как пополнить криптокошелек

Теперь, когда у вас на рублевом счету Exwallet положительный баланс, средства можно направить на покупку криптовалюты. Делается это полностью удаленно — через главный экран программы. На нем нужно выбрать вкладку «Обменять», и затем:

В пустом поле «Отправить» указать рубли — с вашего основного рублевого кошелька, и сумму перевода, например — 4000 рублей. В пустом поле «Получить» указать выбранные вами коины, например — Биткоин BTC. Их количество — по текущему курсу — будет отображено в поле «Получить» автоматически. Нажать на кнопку «Обменять». Зайти во вкладку «История» и посмотреть статус транзакции — «Успешно».

Холодный кошелек для Биткоина будет пополнен мгновенно, а с вашего рублевого счета спишется указанная сумма, в нашем случае — 4000 рублей. Точно так же можно обменять купленные BTC обратно на рубли. Только в этом случае в поле «Отправить» указываем BTC, а в поле «Получить» — RUB.

Как вывести деньги с криптокошелька

Вывод денег из Exwallet тоже проводится быстро, и буквально «за пару кликов». Для этого нужно зайти во вкладку «Отправить», и выбрать один из трех вариантов: «по СБП», «по номеру карты» или «по User ID». Рассмотрим первый вариант:

В открытой вкладке «Отправить» нажимаем «по СБП». В пустых полях указываем свой номер СБП и сумму вывода. Кликаем по кнопке «Отправить». Вставляем в пустое поле числовой 6-значный код, который придет на почту. Кликаем по кнопке «Подтвердить». Смотрим статус транзакции во вкладке «История».

Как правило, перевод приходит в течение нескольких секунд (минут). Вам не нужно прибегать ни к каким дополнительным мерам, чтобы защитить криптокошелек Exwallet. Все ваши данные, включая и ваш номер СБП, надежно шифруются, и доступ к ним имеете только вы, и система Exwallet.

Одно из ключевых преимуществ, которые обеспечивает данный криптокошелек — безопасность, и по этому критерию Exwallet занимает первое место в рейтинге Exnode!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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