Криптокошелек: где и как хранить криптовалюту

Используя криптовалютные обменники, можно менять крипту на наличные, и наоборот — практически без ограничений. Главное условие — у вас должен быть персональный криптокошелек, который нужно предварительно создать.
Какой криптокошелек выбрать
Каждый пользователь сегодня может создать горячий или холодный криптокошелек: следуя простым пошаговым инструкциям, размещенным в интернете. Какой из них выбрать?
Холодный кошелек предполагает «автономное» хранение крипты — без постоянного подключения к интернету. Он может размещаться на флешке, внешнем винчестере, SD-карте, или на другом хранилище. В отключенном состоянии такой кошелек на 100% защищен от взлома, а для проведения транзакций его достаточно временно подключить к сети, после чего — снова отключить.
В отличие от холодного, горячий криптокошелек постоянно подключен к интернету. С одной стороны, это создает риски взлома и потери ключей, а с другой — значительно упрощает и ускоряет транзакции. Их можно мгновенно проводить в любое время дня и ночи, быстро реагируя на изменения валютных курсов и зарабатывая на этом хорошие деньги.
Таким образом, для безопасного хранения криптовалют лучше использовать холодные кошельки, а для криптотрейдинга — горячие.
Существует и третий вариант, пользующийся все большим спросом среди пользователей из России. Это мультивалютный криптокошелек «мобильного» типа — Exwallet.
На данный момент он занимает первое место в рейтинге мониторинга Exnode, и считается самым удобным и безопасным среди аналогичных проектов. Он позволяет управлять всеми текущими крипто-активами из одного приложения, в том числе — удаленно покупать и продавать крипту, используя все популярные банки и платежные системы РФ!
Лучший криптовалютный кошелек для новичков
Благодаря простому и понятному интерфейсу, Exwallet — лучший криптовалютный кошелек для новичков. Разобраться в принципах его работы можно за пару минут, после чего эффективно использовать его как для хранения крипты, так и для ее покупки, продажи, обмена и отправки другим пользователям.
Все функции объединены в одном приложении, которое можно использовать из браузера на ПК, или в мобильной версии — со смартфона и планшета.
Плюсы криптокошелька Exwallet
Почему Exwallet входит в ТОП-криптокошельков 2024 года, и какие его главные преимущества? В их список можно внести:
Предельно упрощенный интерфейс, не «перегруженный» лишними настройками и опциями. Все операции проводятся в один–-два клика — не сложнее, чем в стандартном электронном кошельке типа Qiwi или WebMoney;
Широкий ассортимент криптовалютных кошельков. В Exwallet можно хранить все распространенные токены;
Возможность покупать и продавать крипту онлайн. Это можно делать с привязанных банковских карт, по системе быстрых платежей (СБП), и по уникальным кодам User-ID внутри системы;
Возможность менять одну крипту на другую — без использования фиатных денег. Это значительно выгоднее, чем сначала переводить токены в фиат, а затем — снова переводить его в токены;
Мгновенное проведение транзакций. На криптовалютном рынке главное — оперативность, и максимальную прибыль получает тот, кто вовремя реагирует на изменения курсов. Exwallet дает такую возможность, проводя транзакции по всем направлениям за считанные секунды.
Кроме того, Exwallet — лучший криптокошелек 2024 года еще и по причине высокой информационной безопасности.
Данные пользователей хранятся децентрализованно, с многоступенчатым шифрованием и рисками взлома, стремящимися к нулю. Несмотря на то, что, по сути, Exwallet — это горячий кошелек, по уровню безопасности он вполне сопоставим с холодным!
Как установить криптокошелек и зачислить деньги
Установить криптовалютный кошелек Exwallet сегодня может любой желающий — быстро, и совершенно бесплатно.
От вас потребуется только действующая электронная почта — для прохождения верификации и дальнейшего приема оповещений, а также профиль в Telegram — для круглосуточной связи с оператором и технической службой. Создав свой кошелек для криптовалют, его можно сразу же пополнить через банковскую карту или по системе СБП. Рассмотрим второй вариант, как наиболее распространенный:
1. Вы запускаете установленный Exwallet и открываете вкладку «Пополнить».
2. Из представленных вариантов указываете «по СБП».
3. В пустом поле прописываете сумму пополнения в рублях, и кликаете по кнопке «Продолжить». Сумма однократного пополнения ограничена 50 тысячами рублей.
4. В следующем окне указываете свой номер в системе СБП, в формате «+7...», и кликаете по кнопке «Я оплатил».
5. Заходите во вкладку «История» и смотрите статус своей заявки. Под датой и временем ее оформления будет указано «Успешно», а справа отобразится сумма платежа.
Как правило, счет пополняется по СБП мгновенно — в течение нескольких секунд, максимум — минут.
На главном экране Exwallet пополнение сразу же отобразится в «Общем балансе» и в балансе рублевого кошелька. А уже с него можно пополнить любой другой: биткоин-кошелек, эфириум-кошелек, и т.д.
Как пополнить криптокошелек
Теперь, когда у вас на рублевом счету Exwallet положительный баланс, средства можно направить на покупку криптовалюты. Делается это полностью удаленно — через главный экран программы. На нем нужно выбрать вкладку «Обменять», и затем:
В пустом поле «Отправить» указать рубли — с вашего основного рублевого кошелька, и сумму перевода, например — 4000 рублей.
В пустом поле «Получить» указать выбранные вами коины, например — Биткоин BTC. Их количество — по текущему курсу — будет отображено в поле «Получить» автоматически.
Нажать на кнопку «Обменять».
Зайти во вкладку «История» и посмотреть статус транзакции — «Успешно».
Холодный кошелек для Биткоина будет пополнен мгновенно, а с вашего рублевого счета спишется указанная сумма, в нашем случае — 4000 рублей. Точно так же можно обменять купленные BTC обратно на рубли. Только в этом случае в поле «Отправить» указываем BTC, а в поле «Получить» — RUB.
Как вывести деньги с криптокошелька
Вывод денег из Exwallet тоже проводится быстро, и буквально «за пару кликов». Для этого нужно зайти во вкладку «Отправить», и выбрать один из трех вариантов: «по СБП», «по номеру карты» или «по User ID». Рассмотрим первый вариант:
В открытой вкладке «Отправить» нажимаем «по СБП».
В пустых полях указываем свой номер СБП и сумму вывода.
Кликаем по кнопке «Отправить».
Вставляем в пустое поле числовой 6-значный код, который придет на почту.
Кликаем по кнопке «Подтвердить».
Смотрим статус транзакции во вкладке «История».
Как правило, перевод приходит в течение нескольких секунд (минут). Вам не нужно прибегать ни к каким дополнительным мерам, чтобы защитить криптокошелек Exwallet. Все ваши данные, включая и ваш номер СБП, надежно шифруются, и доступ к ним имеете только вы, и система Exwallet.
Одно из ключевых преимуществ, которые обеспечивает данный криптокошелек — безопасность, и по этому критерию Exwallet занимает первое место в рейтинге Exnode!
*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств
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