Где и как купить криптовалюту в Санкт-Петербурге

В Северной столице купить и продать крипту сегодня так же просто, как и в Москве. Для этого достаточно иметь персональный крипто-кошелек и использовать один из доступных сервисов: крипто-обменник, крипто-биржу или площадку P2P. Где купить криптовалюту можно максимально выгодно и безопасно, а от каких способов лучше всего отказаться?

Где купить крипту в СПБ

По очевидным причинам, в «свободной продаже» в России криптовалюты отсутствуют, и их нельзя покупать напрямую через банк, как в США, Великобритании и других западных странах. Продажа осуществляется только через посреднические сервисы, берущие свой процент от транзакций, или зарабатывающие за счет волатильности курсов. В Санкт-Петербурге крипта в первую очередь продается:

В оффлайн-криптообменниках . Позволяют работать с наличными рублями — полностью анонимно и безопасно. Клиентам доступны все основные направления обмена и курсы, примерно соответствующие биржевым котировкам;

Через крипто-биржи . Каждый верифицированный пользователь биржи получает свой «внутрибиржевой» кошелек и возможность восстановления ключей в случае утери, а также может рассчитывать на самый высокий уровень безопасности сделок. Но за это приходится платить полной потерей анонимности;

Через P2P-сервисы. Купить криптовалюту в Петербурге с их помощью можно быстро и выгодно, но всегда — в ущерб безопасности. Торговать вам придется с такими же пользователями, как и вы сами — без всяких гарантий с их стороны.

У каждого из перечисленных способов есть свои плюсы и минусы, но выбирая из «трех зол», все же стоит остановиться на оффлайн-обмене крипты в СПБ. С одной стороны, его можно проводить анонимно и за наличные, а с другой — с достаточно высоким уровнем безопасности!

Рейтинг лучших криптообменников СПБ

Сегодня услуги обмена «электронных монет» предлагают десятки различных частных сервисов, многие из которых являются откровенно мошенническими организациями.

Чтобы не нарваться на одну из таких фирм, искать предложения стоит только на проверенных интернет-площадках с хорошей репутацией. Например — на сайте мониторинга Exnode, где публикуются только реальные отзывы криптообменников, их текущие курсы и валютные резервы.

«Лучшим» обменный сервис становится только по совокупности факторов, включая репутацию, опыт работы, количество направлений обмена, скорость проведения транзакций, и т.д. По этим, и многим другим параметрам, в ТОП-криптообменников, работающих с наличными в СПБ, сейчас входят:

Их названия у всех на слуху, и сегодня представительства этих компаний есть в каждом крупном городе России, а также за ее пределами. Как купить криптовалюту в 2024 году, используя оффлайн-обменники?

Пошаговая инструкция по покупке крипты в Санкт-Петербурге

Все криптообменники Санкт-Петербурга работают по одинаковой, хорошо отлаженной схеме. Сначала создается онлайн-заявка, а затем следует личный визит в офис компании, где и происходит непосредственный крипто-обмен. Для тех, кто никогда раньше не пользовался услугами таких сервисов, станет полезной пошаговая инструкция. Так, чтобы купить криптовалюту, вам нужно:

Зайти на проверенный сайт мониторинга с хорошей репутацией, например — на Exnode; Выбрать на нем подходящий обменник крипты в СПБ. Результаты можно отсортировать по местоположению, рейтингу, текущему курсу, валютным резервам и прочим параметрам; Перейти на официальный сайт обменника по защищенной ссылке; Создать удаленную заявку на обмен: с указанием направления и суммы. Например: «5000 RUB» — «BTC»; Прикрепить к заявке свой ник Telegram и дождаться, пока с вами выйдет на связь оператор; Обсудить дополнительные условия сделки и получить приглашение в офис компании; Лично посетить офис, заплатить 5000 рублей и получить BTC на свой персональный кошелек по утвержденному курсу.

Важный момент — при обмене криптовалюты в СПБ через оффлайн-сервис курс фиксируется в момент подтверждения заявки. То есть, если с момента заявки до вашего прихода в офис Биткоин подорожает на несколько пунктов, вам все равно его продадут по «старой» цене.

Таковы условия работы всех крупных криптообменников Питера, за что их и ценят клиенты!

Стоит отметить, что заранее узнать адрес офиса компании и прийти туда в любое удобное время нельзя. Туда не пускают «людей с улицы», и посещению всегда должно предшествовать создание и подтверждение онлайн-заявки. Таким способом компании «фильтруют» клиентов и ограждают себя от разного рода неадекватов и скамеров.

Для честных клиентов это не недостаток, а преимущество, позволяющее в любое время купить криптовалюту за рубли в комфортной и уютной обстановке, не простаивая в очереди!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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