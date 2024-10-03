Где купить USDT в Санкт-Петербурге: 3 лучшие платформы

Тизер (USDT) – идеальная монета для накоплений и фиксации прибыли от криптотрейдинга. В отличие от других коинов, она всегда сохраняет примерно одинаковую стоимость, эквивалентную американскому доллару, и не подвержена резким колебаниям курса.

Неудивительно, что сегодня многие ищут, где купить USDT за рубли, и в СПБ это удобнее всего сделать с помощью оффлайн-обменников!

Почему стоит выбирать криптообменники для покупки USDT

USDT в СПБ можно приобрести несколькими способами: с помощью криптовалютных бирж, онлайн- и офлайн-обменников, криптоматов и P2P-сервисов. С недавних пор такую возможность также дают некоторые электронные кошельки и платежные системы. К сожалению, у каждого из способов покупки криптовалюты в СПБ есть свои минусы:

Крипто-биржи требуют 100% подтверждения личности клиентов, включая паспортные данные и банковские реквизиты.

Криптоматы сложно найти, и пока что они являются новым направлением для России.

P2P-сервисы , несмотря на наличие арбитража, не могут гарантировать честность сделок, которые вы совершаете без посредников — с такими же пользователями, как и вы сами.

Платежные системы берут большой процент за транзакции и, как и биржи, подразумевают полную верификацию пользователей.

Оставшиеся 2 варианта — онлайн- и офлайн-криптообменники — оптимальные для использования, если вы не занимаетесь криптотрейдингом постоянно, а лишь покупаете и продаете токены время от времени.

В первую очередь стоит использовать офлайн-сервисы, так как они дают возможность расплачиваться наличными рублями — в обход банковской системы. Кроме того, они обеспечивают более высокую безопасность, и работают в каждом крупном городе РФ!

Где найти USDT обменник в СПБ

На сайтах мониторинга сегодня представлены десятки различных сервисов, предлагающих услуги по покупке и продаже крипты: BTC, ETH, ADA, SOL, XRP, и конечно же USDT: TRC20 и ERC20. Именно Тизер пользуется максимальным спросом среди россиян, так как, по сути, позволяет покупать доллары не по внутрироссийскому, а по общемировому курсу. Купив USDT в СПБ, их можно отправить в любую страну мира — без ограничений и блокировок!

Все действующие офлайн-криптообменники СПБ работают примерно одинаково, и предоставляют свои услуги через свои официальные сайты. Находить их в поисковиках не рекомендуется, так как по вашим запросам в выдаче окажутся и настоящие сайты, и их «клоны», где у вас могут похитить персональные данные и накопленные активы.

Идеальный вариант — найти подходящий криптообменник СПБ через сайт мониторинга, например — через Exnode. Здесь отображаются все рабочие сервисы Северной столицы: начиная с самых крупных, и заканчивая небольшими фирмами!

Рейтинг лучших криптообменников СПБ

Рейтинг лучших обменных сервисов — непостоянен, и в верхних строчках могут оказываться разные компании. Но чаще всего список криптообменников возглавляют три «обменника-гиганта»:

1. Insight. Эта международная компания имеет свои отделения во многих странах мира, и позволяет осуществлять анонимный обмен крипты на наличные, и наоборот. Купить USDT здесь можно в большом количестве — на сумму до 2,7 миллиона рублей. VIP-клиентам Insight предлагает премиум-сервис, доставку наличных по городу (при продаже крипты), и персонального менеджера, который всегда находится на связи.

2. EastChange. Еще одна крупная международная компания, осуществляющая обмен USDT в СПБ. Ее валютные резервы на данный момент составляют 240 миллионов рублей, а курс примерно соответствует усредненному биржевому. EastChange является сертифицированным гарантом сделки, и имеет отличную репутацию, подтвержденную тысячами положительных отзывов.

3. BitOkk. Этот офлайн-криптообменник немного уступает двум предыдущим, и располагает резервом всего в 46 миллионов рублей. Он тоже является гарантом сделок, быстро подготавливает наличность для обмена, и доставляет ее в пределах Питера. Но только при условии наличия VIP-статуса.

На сайте мониторинга обменников криптовалюты Exnode кроме трех перечисленных, представлены и десятки других сервисов, работающих с наличными.

Вы можете сами выбрать среди них подходящий: по текущим курсам, резервам, направлениям обмена и гео-локациям. Но лучше всего использовать самые надежные криптообменники, входящие в ТОП-3. Они не только безопасны, но и выгодны, и не взимают с клиентов процент от транзакций!

Инструкция по покупке USDT за наличные рубли в СПБ

Вне зависимости от того, какой из офлайн-сервисов вы выберете, процесс покупки Тизера будет выглядеть одинаково. Он включает в себя следующие пункты:

Переход на официальную страницу обменника криптовалют, желательно — по защищенной ссылке с сайта мониторинга. Указание своего города, в нашем случае — Санкт-Петербурга. Указание направления обмена: «Наличные RUB»–«USDT». Указание своего ника в Telegram. Мессенджер понадобится для обратной связи с оператором. В случае подтверждения заявки — получение приглашения в офис компании: в назначенный день и время. Личный визит в офис и обмен наличных рублей на Тизер — по заранее оговоренному курсу.

Криптообменники оффлайн не предоставляют информацию о себе заранее, и узнать, куда именно нужно приходить, можно только при оформлении онлайн-заявки. Придя в офис, вам придется подождать несколько минут, максимум — 10–15. Это время можно провести с комфортом, с доступом к Wi-Fi, прессе, и т.д. А клиенты, получившие VIP-статус, могут рассчитывать на отдельное помещение, персонального менеджера и курьера, готового доставить наличные в любую точку Питера.

Важный момент — чтобы купить USDT TRC20 за рубли, или приобрести любые другие токены, у вас должен быть собственный криптовалютный кошелек: холодный, горячий или мобильный (многофункциональный). Без него проведение сделок невозможно, и этот вопрос нужно решить заранее — еще до оформления онлайн-заявки.

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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