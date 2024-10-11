Где обменять Биткоин на рубли: ТОП-5 криптообменников

Сегодня в сети работает множество сайтов, где можно обменять Биткоины на рубли. Подавляющее большинство из них принимают к оплате только безнал: с банковских карт и счетов, а также с электронных кошельков.

Если у вас в приоритете анонимность и конфиденциальность, использовать нужно не онлайн-, а оффлайн-платформы, работающие с наличными рублями!

Рейтинг лучших обменников криптовалют

Оффлайн-сервисы позволяют обменивать фиат на крипту, и наоборот, но требуют обязательного присутствия в офисе. Так, клиент должен лично прийти в назначенное время и осуществить сделку, или прислать своего представителя. Для VIP-клиентов также предусмотрена возможность доставки наличных по городу курьерской службой.

Если же вам нужно просто обменять Биткоин на рубли, и вы не планируете пользоваться сервисом на постоянной основе, достаточно просто создать удаленную заявку на его официальном сайте, прийти и забрать наличные!

Оффлайн-обменники крипты в 2024 году — это десятки сервисов, и у вас могут возникнуть затруднения с выбором одного из них. Чем они отличаются друг от друга? Каким можно доверять, а каким не стоит? Где можно оценить качество их услуг?

Искать ответы на эти вопросы стоит на специализированных площадках — сайтах мониторинга. В их рейтинги попадают только проверенные обменники BTC, в полной мере выполняющие обязательства перед клиентами. Одним из лучших в России является мониторинг Exnode.

На сегодняшний день в ТОП-5 криптообменников входят:

Их названия у всех на слуху, а представительства работают не только в городах России, но и за рубежом.

Все 5 оффлайн-криптообменников принимают к оплате наличные рубли, и выдают их в обмен на BTC. Для работы с ними вам достаточно иметь персональный криптовалютный кошелек, и ничего более.

Так, от вас не потребуют ни паспортных данных, ни платежных реквизитов, ни кредитной истории, ни какой-либо другой информации. В этом и заключается одно из ключевых преимуществ оффлайн-сервисов!

Как обменять биткоин на рубли

Несмотря на такое большое разнообразие обменных сервисов, все они работают по одинаковому принципу. Отличаются только обменные курсы, направления обмена и список дополнительных услуг. Так, чтобы обменять Биткоин на наличные RUB с помощью EastChange, BitOkk, Insight, Cashex или StayaExchange, вам достаточно:

Найти их на сайте мониторинга Exnode. Перечисленные 5 сервисов почти всегда возглавляют рейтинг, лишь иногда уступая позиции прочим сервисам; Выбрать один из них и перейти по защищенной ссылке на официальный сайт обменника; Указать направление обмена: в нашем случае — «BTC–RUB»; Указать свой город. Сегодня обменники Биткоина работают во всех крупных городах России, и выбирать их можно в один клик — через стандартное выпадающее меню; Указать свой ник Telegram. Он понадобится в дальнейшем для связи с оператором; Подождать, пока на Telegram придет сообщение. Обычно на это уходит не более 1–2 минут; Договориться о встрече в офисе, прийти туда лично, и обменять Биткоин без комиссии на наличные рубли.

В случае с крупными сервисами, входящими в ТОП-5, комиссия с клиентов не взимается. Но это правило действует не для всех обменников, поэтому наличие и размеры комиссионных сборов лучше уточнять заранее — в ходе переписки с оператором.

Плюсы оффлайн обмена крипты

Опытные криптотрейдеры, зарабатывающие на изменениях курсов, редко пользуются оффлайн-обменниками, предпочитая онлайн-обмен. Так, для мгновенных транзакций «онлайн» действительно подходит гораздо лучше, чем «оффлайн», но за это приходится платить потерей анонимности и повышенными рисками потерять деньги. В то же время, оффлайн-обмен крипты в России обеспечивает следующие преимущества:

Возможность получать наличные где угодно: как в самой России, так и за ее пределами. Топовые сервисы имеют международный статус, и через них можно обменять крипту в Москве, Стамбуле, Берлине, Париже, и т.д.;

Высокий уровень безопасности. Сделка проходит не на удаленных серверах, а прямо в вашем присутствии, что исключает риски мошенничества.

Найти, где обменять Биткоин в вашем городе, можно через Exnode. Вы просто задаете свою локацию и направление обмена, после чего сайт выдает все подходящие варианты, ранжированные по рейтингу. Все из них — проверенные и надежные, давно работают в России и имеют множество положительных отзывов!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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