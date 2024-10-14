Где обменять USDT на рубли: обзор лучших криптообменников

Самой востребованной криптовалютой в России по-прежнему остается Тизер, который можно покупать по гораздо более выгодной цене, чем наличные USD. После чего — использовать его для международных переводов, криптотрейдинга, инвестиций или накоплений. USDT-обменники позволяют свободно покупать и продавать Тизер, и для этого не нужно ничего, кроме наличия персонального криптокошелька!

Где обменять USDT на рубли

Как и прочие криптовалюты, Tether децентрализован, и существует только в цифровом виде. Но, в отличие от обычных коинов, стейблкоин USDT может свободно «конвертироваться» в USD — по курсу примерно в 1:0,99. В западных странах обмен USDT в USD возможен в рамках банковских операций, а в России для этого существуют специальные оффлайн-обменники. Так пользователи могут:

обменивать Тизер полностью анонимно — с использованием наличных рублей, долларов и евро;

менять одну крипту на другую — с минимальными потерями из-за отсутствия промежуточной конвертации в фиат;

без ограничений переводить USDT за рубеж , и «превращать» их в лиры, дирхамы, евро, фунты, и любую другую фиатную валюту;

заказывать дополнительные услуги, например — доставку наличных по городу или предоставление персонального менеджера.

Где обменять USDT на наличные? Сегодня это можно делать по всему миру, в том числе — в России!

Для этого достаточно использовать специализированные сервисы — оффлайн-обменники, которые есть в каждом крупном городе РФ.

Их адреса заранее не афишируются, и уточняются уже в ходе оформления заявок на обмен. Поэтому, промежуточная стадия перед обменом крипты — использование сайта-мониторинга.

Рейтинг лучших USDT обменников

Используя Exnode, можно отобрать среди десятков российских сервисов те, которые подходят вам территориально. Причем, в список будут включены только проверенные компании с хорошей репутацией и большим количеством положительных отзывов. К примеру, если вы хотите обменять USDT TRC20 на наличные рубли, укажите в выпадающем меню «Отдаете» — «USDT TRC20», а в меню «Получаете» — «Наличные RUB». После этого укажите свой город, и все неподходящие обменники будут удалены из списка!

Абсолютно все обменники криптовалют, представленные на Exnode, прошли комплексную проверку, в том числе — проверку AML. Вы можете безопасно использовать каждый из них, но самые выгодные условия предлагают сервисы, входящие в ТОП-5.

На данный момент это:

ТОП-криптообменников постоянно меняется, сервисы конкурируют между собой, но в верхних строчках чаще всего можно встретить именно перечисленную «пятерку».

Эти компании работают в России много лет, имеют свои представительства за рубежом, и позволяют клиентам обменивать USDT на наличные без комиссий!

Кроме того, топовые офлайн-криптообменники предоставляют VIP-клиентам различные дополнительные услуги: предоставление личного кабинета в офисе, курьерскую доставку наличных, онлайн-менеджера, и т.д. Пользоваться их услугами удобно и комфортно, а самое главное — безопасно, ведь все сделки проходят только в вашем присутствии!

Как проходит обмен USDT на рубли

Процедура обмена Тизера на наличные деньги — стандарта, и одинакова для всех офлайн-криптообменников. Так, чтобы осуществить обмен, вам даже необязательно регистрироваться на сайте. Достаточно лишь:

Открыть главную страницу обменника. Указать направление и сумму обмена, например — «1000 USDT TRC20»–«Наличные RUB». Посмотреть курс: сколько рублей вы получите за указанную сумму USDT. Если курс вас устроит — указать свой город, например — Москву или Санкт-Петербург;. Прикрепить к заявке свой ник Telegram. Подождать, пока с вами свяжется оператор. Обсудить детали сделки и получить приглашение в офис компании. Посетить офис и осуществить обмен.

Важный момент — обменять USDT на наличные можно только после создания удаленной заявки. Хотя сервисы и работают офлайн, зайти туда «с улицы» не получится. На входе нужно будет предъявить онлайн-пропуск и документ, подтверждающий вашу личность. Это делается в целях безопасности и самих компаний, и их клиентов.

Что касается непосредственно самого обмена, то он проходит «за закрытыми дверями», в комфортной и спокойной обстановке, без очередей и спешки. Чтобы обменять USDT, вы сначала переводите их на криптокошелек обменника, и спустя несколько минут получаете наличные в кассе. Курс обмена фиксируется заранее — в момент подтверждения заявки, и если до вашего прихода в офис Тизер подешевеет или подорожает, вам все равно заплатят ту сумму, которая значится в заявке!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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