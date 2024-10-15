ТОП-3 Биткоин-обменника в 2024: подробный обзор

Чтобы купить или продать Биткоин через обменник, сегодня не нужно предоставлять ни паспортные данные, ни платежные реквизиты. Неудивительно, что именно этот вариант крипто-обмена пользуется наибольшей популярностью среди пользователей. О каких обменниках идет речь, и какие из них стоит использовать в 2024 году?

Как выбрать биткоин криптообменник

Оффлайн-обменники дают возможность покупать и продавать электронные монеты за наличные рубли, чем выгодно отличаются от бирж и P2P, работающих с безналом.

Схема обмена стандартна: вы создаете удаленную заявку на сайте обменного сервиса, приходите в офис и меняете рубли на Биткоин, или наоборот. Все, что для этого нужно — наличие персонального криптокошелька. К сожалению, далеко не все обменники Биткоина могут обеспечить клиентам высокий уровень безопасности, и при выборе таких площадок нужно в первую очередь учитывать:

Длительность их работы . Предпочтение стоит отдавать компаниям, работающим более 2–3 лет.

Репутацию . «Интернет помнит все», и прежде чем начать пользоваться тем или иным криптообменником, стоит почитать о нем отзывы: в соцсетях, на форумах, на сайтах мониторинга, и т.д.

Текущие курсы . Они не должны быть сильно заниженными или завышенными. Оптимальный вариант — примерное соответствие текущим биржевым курсам.

Наличие/отсутствие дополнительных услуг. Личный кабинет, персональный менеджер, доставка наличных по городу — как правило, чтобы получить эти привилегии, нужно заработать VIP-статус, продавая и покупая крипту в больших количествах.

И, конечно же, стоит уточнить текущий рейтинг Биткоин-обменников, который обновляется каждый день, и публикуется на сайтах мониторинга типа Exnode. Здесь можно узнать всю основную информацию о каждом сервисе: его валютные резервы, текущие курсы, направления обмена, и т.д. А также почитать актуальные комментарии от клиентов, уже воспользовавшихся их услугами.

ТОП обменников Биткоина в 2024

В верхних строчках рейтинга всегда оказываются сервисы с наилучшей репутацией, у которых соотношение отрицательных и положительных отзывов стремится к «1/100».

Кроме того, лидирующие позиции указывают на то, что перед вами — самые выгодные обменники Биткоинов, ведь при определении рейтинга также учитываются обменные курсы и размеры комиссий. У топовых сервисов комиссии отсутствуют, и обменять крипту здесь можно максимально выгодно!

По совокупности факторов, лучшие обменники Биткоина в России на данный момент — это офлайн-сервисы EastChange, BitOkk и Insight. Каждый из них стоит рассмотреть подробнее.

Эта крупная международная компания работает в России уже 5 лет, и имеет свои представительства во всех крупных городах: Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Владивостоке, Калининграде, и т.д. Кроме того, ее офисы работают в городах Грузии, Армении, Турции, Таиланда, Германии, Франции, и десятков других стран! Быстрый обменник Биткоина EastChange обеспечивает клиентам следующие преимущества:

Круглосуточную онлайн-поддержку, в режиме «24/7».

Быструю обработку заявок — примерно за 15 минут.

Выгодные обменные курсы.

Возможность менять одну крипту на другую.

Обмен криптовалюты в EastChange проходит быстро, анонимно и безопасно. Сначала вы создаете заявку на обмен, потом списываетесь с оператором по Telegram, и после получения приглашения — лично приходите в офис для проведения обменной операции.

Еще один крупный оффлайн-сервис — BitOkk, предлагающий клиентам более 700 направлений для обмена! Он стабильно занимает первые места в рейтингах сайтов мониторинга, и может гарантировать высокий уровень безопасности при проведении сделок. Обменять криптовалюту через BitOkk стоит по следующим причинам:

Выгодные курсы, примерно соответствующие биржевым.

Круглосуточная поддержка, с ответом оператора в течение 1–2 минут.

Быстрая обработка заявок, в среднем — за 7 минут.

BitOkk — это моментальный обменник Биткоинов, где ваши заявки обрабатываются в разы быстрее, чем на большинстве аналогичных площадок.

При этом важно понимать, что для непосредственного обмена все равно потребуется время, и личный визит в офис — обязательное условие для всех оффлайн-обменников.

В список топовых обменных сервисов также входит международная платформа Insight, осуществляющая обмен BTC на наличные рубли, доллары, евро, и прочий фиат. Причем, как в России, так и в десятках других стран! Судя по отзывам обменников Биткоина, клиенты в первую очередь ценят Insight за:

полноценную AML-проверку крипты;

быструю подготовку наличных — даже при особо крупных сделках;

возможность получения наличных в любом городе мира;

приватную кассу;

возможность проведения переводов SEPA;

минимальное время сделок.

Обмен крипты в офисах Insight проходит максимально безопасно, в комфортной и уединенной обстановке. А VIP-клиенты могут рассчитывать на персонального менеджера, личный кабинет и оперативную доставку наличных по городу!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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