Криптообменник: топ-5 лучших сервисов для обмена 

На сегодняшний день в интернете существует огромное количество сайтов, где обменять криптовалюту на рубли не составляет особого труда. Обменять криптовалюту предлагает множество онлайн обменников.

Учитывая достаточно серьезную конкуренцию, они предлагают максимально выгодные курсы, аналогичные курсам на биржах. Однако, большинство из них работают исключительно по безналичному расчету, принимая деньги со счетов и банковских карт или же с электронных кошельков. В таком случае не получится провести обмен анонимно. Если же для вас важна конфиденциальность, следует воспользоваться услугами оффлайн обменников, которые принимают наличные!

Легальные обменники криптовалют в 2024

Легальные криптообменники, работающие оффлайн, дают возможность обменивать рубли на криптовалюту и обратно, однако, вы обязательно должны будете посетить такой криптообменник лично.

В данной ситуации вам необходимо явиться в определенное время, чтобы провести сделку либо же направить в офис свое доверенное лицо. Также существует исключительная возможность для VIP-клиентов — доставка денег по городу курьером.

Если же вам необходимо одноразово провести обмен крипты, и вы не собираетесь пользоваться услугами обменника на постоянной основе, вы можете удаленно создать заявку на обмен на сайте, а потом прийти и получить свои средства!

Как найти и выбрать надежный крипто обменник

Криптообменники офлайн в 2024 году представляют собой множество сервисов, что может загнать вас в тупик при выборе подходящего именно для вас.

Какие между ними отличия? Каким из них возможно доверять? Где и как узнать о качестве предоставляемых услуг? Ответ на данные вопросы вы можете найти на специально созданных для этих целей сайтах, которые осуществляют мониторинг криптообменников. В рейтинг подобных площадок могут попасть только лучшие криптообменники, работающие честно и прозрачно, а также полностью выполняющие все свои обязательства.

Прежде, чем выбрать физический криптообменник, стоит ознакомиться с его репутацией, отзывами клиентов, текущими курсами, направлениями обмена и другими не менее важными критериями. В этом вам поможет сервис, который мониторит криптообменники в России, — Exnode. Этот сервис предоставляет возможность узнать актуальные данные обо всех обменниках в режиме реального времени.

ТОП 5 выгодных криптообменников

На данный момент рейтинг ТОП-5 криптообменников выглядит следующим образом:

Многие слышали эти названия, так как представительства данных сервисов работают не только в пределах России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Все эти обменники криптовалют работаю с наличными.

Для сотрудничества с ними вам понадобится всего лишь открыть собственный криптовалютный кошелек. Вам не нужно будет предоставлять паспортные данные или платежные реквизиты, не требуется ваша кредитная история либо какая-то другая информация.

Именно это и является одним из наиболее важных преимуществ оффлайн-обменников!

Как работают криптовалютные обменники

Несмотря на существование огромного количества сервисов по обмену, каждый крипто обменник работает по одному и тому же принципу, что и другие. Отличаться могут только курсы и направления обмена, а также дополнительные услуги. Чтобы произвести обмен криптовалюты в сервисах EastChange, BitOkk, Insight, Cashex или StayaExchange, вам потребуется:

Выбрать желаемый сервис на сайте мониторинга Exnode. Все вышеуказанные обменники практически постоянно находятся на первых позициях в рейтинге, только изредка уступая лидирующие позиции другим сервисам. Выбрав нужный сервис, перейти по ссылке на официальный сайт. Выбрать желаемое направление обмена, например, «BTC–RUB». Указать город проживания. На сегодняшний день криптообменники имеются в любом крупном городе России, поэтому их можно легко выбрать, кликнув в стандартном выпадающем меню на нужную позицию. Указать свой никнейм в Телеграм. Через него с вами сможет связаться оператор. Дождаться сообщения в Телеграм, которое обычно приходит в течение 1-2 минут. Согласовать время посещения офиса и явиться туда лично для осуществления обмена.

При обращении в крупные сервисы, входящие в ТОП-5 обменников, вам не потребуется платить комиссию. Однако, такие привилегии доступны далеко не во всех обменниках, поэтому важно уточнить размер комиссии и прочих сборов во время разговора с оператором.

Почему стоит выбирать оффлайн криптообменники

Наиболее искушенные криптотредеры, которые прилично зарабатывают на изменении обменных курсов, очень редко используют оффлайн-обменники, выбирая обмен в режиме онлайн. Конечно же, онлайн обмен происходит значительно быстрее и для этого вам не придется выходить из дома, как в случае с оффлайн операциями. Но в данном случае теряется анонимность и возрастает риск потери денег.

Чтобы обменять крипту в вашем городе, воспользуйтесь сервисом Exnode. Вам необходимо просто указать свое местоположение и желаемое направление обмена, после чего вы увидите все подходящие вам варианты.

Можете быть уверены, что все обменники надежные, проверенные временем и имеют множество довольных клиентов. Теперь вы знаете, как обменять криптовалюту в обменнике быстро и безопасно!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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