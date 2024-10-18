Криптообменник: топ-5 лучших сервисов для обмена 

Учитывая достаточно серьезную конкуренцию, они предлагают максимально выгодные курсы, аналогичные курсам на биржах. Однако, большинство из них работают исключительно по безналичному расчету, принимая деньги со счетов и банковских карт или же с электронных кошельков. В таком случае не получится провести обмен анонимно. Если же для вас важна конфиденциальность, следует воспользоваться услугами оффлайн обменников, которые принимают наличные!
Легальные обменники криптовалют в 2024
Легальные криптообменники, работающие оффлайн, дают возможность обменивать рубли на криптовалюту и обратно, однако, вы обязательно должны будете посетить такой криптообменник лично.
В данной ситуации вам необходимо явиться в определенное время, чтобы провести сделку либо же направить в офис свое доверенное лицо. Также существует исключительная возможность для VIP-клиентов — доставка денег по городу курьером.
Если же вам необходимо одноразово провести обмен крипты, и вы не собираетесь пользоваться услугами обменника на постоянной основе, вы можете удаленно создать заявку на обмен на сайте, а потом прийти и получить свои средства!
Как найти и выбрать надежный крипто обменник
Криптообменники офлайн в 2024 году представляют собой множество сервисов, что может загнать вас в тупик при выборе подходящего именно для вас.
Какие между ними отличия? Каким из них возможно доверять? Где и как узнать о качестве предоставляемых услуг? Ответ на данные вопросы вы можете найти на специально созданных для этих целей сайтах, которые осуществляют мониторинг криптообменников. В рейтинг подобных площадок могут попасть только лучшие криптообменники, работающие честно и прозрачно, а также полностью выполняющие все свои обязательства.
Прежде, чем выбрать физический криптообменник, стоит ознакомиться с его репутацией, отзывами клиентов, текущими курсами, направлениями обмена и другими не менее важными критериями. В этом вам поможет сервис, который мониторит криптообменники в России, — Exnode. Этот сервис предоставляет возможность узнать актуальные данные обо всех обменниках в режиме реального времени.
ТОП 5 выгодных криптообменников
На данный момент рейтинг ТОП-5 криптообменников выглядит следующим образом:
Многие слышали эти названия, так как представительства данных сервисов работают не только в пределах России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Все эти обменники криптовалют работаю с наличными.
Для сотрудничества с ними вам понадобится всего лишь открыть собственный криптовалютный кошелек. Вам не нужно будет предоставлять паспортные данные или платежные реквизиты, не требуется ваша кредитная история либо какая-то другая информация.
Именно это и является одним из наиболее важных преимуществ оффлайн-обменников!
Как работают криптовалютные обменники
Несмотря на существование огромного количества сервисов по обмену, каждый крипто обменник работает по одному и тому же принципу, что и другие. Отличаться могут только курсы и направления обмена, а также дополнительные услуги. Чтобы произвести обмен криптовалюты в сервисах EastChange, BitOkk, Insight, Cashex или StayaExchange, вам потребуется:
Выбрать желаемый сервис на сайте мониторинга Exnode. Все вышеуказанные обменники практически постоянно находятся на первых позициях в рейтинге, только изредка уступая лидирующие позиции другим сервисам.
Выбрав нужный сервис, перейти по ссылке на официальный сайт.
Выбрать желаемое направление обмена, например, «BTC–RUB».
Указать город проживания. На сегодняшний день криптообменники имеются в любом крупном городе России, поэтому их можно легко выбрать, кликнув в стандартном выпадающем меню на нужную позицию.
Указать свой никнейм в Телеграм. Через него с вами сможет связаться оператор.
Дождаться сообщения в Телеграм, которое обычно приходит в течение 1-2 минут.
Согласовать время посещения офиса и явиться туда лично для осуществления обмена.
При обращении в крупные сервисы, входящие в ТОП-5 обменников, вам не потребуется платить комиссию. Однако, такие привилегии доступны далеко не во всех обменниках, поэтому важно уточнить размер комиссии и прочих сборов во время разговора с оператором.
Почему стоит выбирать оффлайн криптообменники
Наиболее искушенные криптотредеры, которые прилично зарабатывают на изменении обменных курсов, очень редко используют оффлайн-обменники, выбирая обмен в режиме онлайн. Конечно же, онлайн обмен происходит значительно быстрее и для этого вам не придется выходить из дома, как в случае с оффлайн операциями. Но в данном случае теряется анонимность и возрастает риск потери денег.
Чтобы обменять крипту в вашем городе, воспользуйтесь сервисом Exnode. Вам необходимо просто указать свое местоположение и желаемое направление обмена, после чего вы увидите все подходящие вам варианты.
Можете быть уверены, что все обменники надежные, проверенные временем и имеют множество довольных клиентов. Теперь вы знаете, как обменять криптовалюту в обменнике быстро и безопасно!
*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств
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