Как и где купить Биткоин в 2024 году: подробный обзор

Многих интересует, как купить биткоин в 2024 году безопасно и по выгодной цене. Существует всего четыре способа покупки криптовалюты: Р2Р-сервисы, криптовалютные биржи, онлайн и оффлайн криптообменники. В последнее время наиболее популярными в России стали оффлайн обменники, благодаря которым купить криптовалюту можно абсолютно анонимно.

Какими еще особенностями обладают физические криптообменники и почему они пользуются популярностью?

Преимущества оффлайн криптообменников в России

Еще не так давно купить биткоин было возможно исключительно по безналичному расчету с помощью банковской карты или счета. Сейчас этот способ становится все менее востребованным, ведь намного удобнее использовать физический криптообменник.

Чем же примечательны такие сервисы? Среди их преимуществ стоит выделить:

Работа с наличными средствами. Можно обменять фиатные деньги на биткоин или наоборот. Конфиденциальность. При операциях с наличными, вы получаете полную анонимность сделки. Защищенность сделки. Благодаря специальной системе шифрования данных и надежной системе охраны, установленной в офисе обменника, вам гарантируется полная защита и безопасность при осуществлении операций с криптовалютой. Прозрачность сделки. Вы лично присутствуете во время совершения сделки, поэтому риск мошенничества практически полностью отсутствует. Выгодный обменный курс. Купить биткоин за рубли через оффлайн обменник криптовалют возможно по такому же курсу, который предлагают крипто-биржи. Прямой обмен. Возможность обменять одну криптовалюту на другую напрямую, без участия в обмене фиатных денег. Это позволяет избежать потери средств на разнице курсов, что существенно повысит прибыльность криптотрейдинга!

ТОП-5 биткоин обменников в 2024 году

Если вы думаете, где купить биткоин в России, посмотрите ТОП криптообменников на сайте Exnode. Так вы сможете выбрать наиболее подходящий вариант по рейтингу, отзывам и наиболее выгодным курсам валют. Лидирующие позиции обычно занимают следующие сервисы:

Используя лучшие криптообменники, например, EastChange и BitOkk, вы также получаете дополнительные преимущества: большой валютный резерв, составляющий порядка 250 000 000 рублей, а также возможность выполнения международных операций. Ведь топовые обменники имеют офисы во многих странах зарубежья.

Где купить биткоин в России в 2024

Если вы хотите купить BTC безопасно, при этом сохраняя анонимность сделки, вам следует обращаться именно в физические обменники, в которых не требуются ни паспортные данные, ни прочая информация о посетителе, кроме номера криптовалютного кошелька.

Учитывая тот факт, что криптообменных пунктов существует великое множество, самым сложным вопросом будет выбор оптимального сервиса под ваши требования.

Для успешного и быстрого поиска лучше всего воспользоваться одним из сайтов мониторинга криптообменников, например, Exnode. Это один из лучших сервисов на сегодняшний день, который предлагает сортировку по рейтингу, количеству положительных отзывов, обменным курсам и прочим параметрам.

Чтобы подобрать оптимальный обменник на Exnode, вам необходимо указать свой населенный пункт, а также валюту, которую хотите продать и какую — купить.

При покупке биткоина через легальные криптообменники, также необходимо обязательно указать в поиске сайта «Обмен наличных». Таким образом, вам будут показаны лишь сервисы, работающие с наличкой в вашем населенном пункте.

Как купить биткоин через оффлайн обменник криптовалют

Выбрав подходящий вариант, вам потребуется:

Перейти по предоставленной ссылке на официальный сайт криптообменника. Указать желаемое направление обмена. Указать сумму операции, учитывая минимальный и максимальный порог, разрешенный для сделок в выбранном сервисе. Проверить, какую сумму вы получите после совершения обмена. Если вам подходят все условия, нужно также указать свой никнейм в Телеграм и подтвердить заявку. Подождать сообщение от оператора и договориться о встрече в офисе на удобное для вас время. Посетить офис компании и провести обмен.

Относительно выбора наиболее надежного обменника, то лучшим критерием будут служить отзывы реальных пользователей. С ними возможно ознакомиться на официальном сайте обменника, на различных форумах, в социальных сетях или же на сайтах мониторинга, таких как Exnode. Немаловажно обращать внимание не только на репутацию криптообменника, но и на срок его работы.

Многие интересуются, можно ли купить биткоин, если ты не имеешь никаких специальных знаний и навыков в данной сфере? Так вот, чтобы совершить сделку через оффлайн обменник, вам не потребуется ничего изучать.

Операция проводится по очень простой схеме и практически ничем не отличается от сделки в обычном валютном обменном пункте. От вас требуется только создание заявки онлайн и посещение офиса, чтобы осуществить, собственно, саму сделку!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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