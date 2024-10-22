Выгодный обмен криптовалют: 5 лучших сервисов 

В связи с нестабильностью во всем мировом сообществе и постоянным изменением курсов фиатных валют, все большей популярностью пользуется криптовалюта. В то же время, растет спрос и на обменники криптовалюты в России, которые теперь используются не только для криптотрейдинга и инвестирования, но и для осуществления международных переводов.

Почему стоит выбирать обменники криптовалют

Осуществлять криптообмен возможно не только при помощи обменников. Для этого также существуют различные биржи, Р2Р-сервисы, электронные кошельки, криптоматы и прочее. Однако, только офлайн обменники криптовалют обеспечивают практически безграничные возможности при работе с наличными. С их помощью вы можете переводить любые суммы анонимно.

Так, наличный обменник криптовалюты позволит вам полностью анонимно и в любых объемах производить конвертацию фиатных денег в крипту и наоборот. Чтобы осуществлять сделки через обменник криптовалют, вам потребуется всего лишь персональный криптокошелек и средства для его пополнения!

Как найти надежные и легальные криптообменники

Узнать, где можно осуществить обмен крипты можно воспользовавшись сайтами мониторинга, к примеру, Exnode. Благодаря удобным фильтрам вы сможете выбрать нужный город и направление обмена. Например, если вам нужно провести обмен биткоина на рубли, в поисковике вы указываете свой город и выбираете направление «BTC–RUB». После этого вам откроется список всех обменников, работающих по данному направлению в вашем городе!

Выбирая криптообменник, очень важно изучить его репутацию, а также продолжительность работы на рынке России. Не стоит выбирать первый попавшийся обменник.

Чтобы упростить поиски, вы можете посмотреть актуальные отзывы и рейтинг обменников криптовалют на сайте Exnode. Так вы сможете найти проверенный обменник криптовалют без верификации, выбрав подходящий из верхних позиций списка.

Прежде чем осуществить обмен криптовалюты на наличные, стоит уточнить некоторые нюансы. Например, такие, как:

Актуальный курс по выбранному направлению обмена. Эти данные вы сможете узнать через сайт Exnode.ru. Количество валюты в резерве. Так вы сможете понять, на какую сумму возможно совершить сделку в данном обменном сервисе. Минимальную сумму обмена. Какую минимальную сумму можно обменять в данном сервисе. Большинство площадок осуществляют обмен от суммы в 1 рубль, но некоторые сервисы работают с суммами от 5000 рублей и более. Наличие дополнительных услуг. Некоторые обменники предлагают своим клиентам эксклюзивные услуги. К примеру, вам могут предоставить персонального менеджера или обеспечить доставку средств по указанному вами адресу. Статус «Гарант сделки». Таким статусом могут похвастаться далеко не все площадки. Он присваивается исключительно топовым обменникам, которые занимают верхние строчки в рейтинге.

Мониторинг обменников криптовалюты Exnode позволит вам сделать сортировку по отзывам, рейтингу, лучшему курсу обмена или наибольшим валютным резервом. Таким образом, вы сможете выбрать сервис, который на 100% удовлетворит все ваши запросы!

Лучшие обменники криптовалюты: ТОП-5

Позиции разных обменников в рейтинге постоянно меняются, одни опускаются ниже, а другие, в то же время, поднимаются вверх. Но некоторые из них постоянно находятся в ТОПе, практически всегда занимая первые строчки в рейтинге. К ним относятся такие площадки, как:

1. EastChange. Наличие международного статуса и представительства не только в крупных городах России, но также во многих странах ближнего и дальнего зарубежья, делает данный сервис надежным и популярным. Он также имеет статус «Гарант сделок» и резерв наличных рублей около 240 миллионов. А более 2600 положительных отзывов, которые оставили пользователи сайта Exnode.ru, говорят сами за себя.

2. BitOkk. Данный обменник тоже обладает статусом «Гарант сделки». Здесь можно осуществлять операции от 1 рубля и более. В резерве находится около 46 миллионов рублей. Около 2200 положительных отзывов по данным с сайта Exnode.ru могут гарантировать вам надежность и перспективность данного сервиса.

3. Insight. Еще один серьезный обменный пункт с резервом около 270 миллионов рублей, в котором возможно провести обмен криптовалюты абсолютно конфиденциально. Более 2400 положительных отзывов говорят о безопасности сервиса.

4. Cashex. В резерве данного сервиса заложено около 270 миллионов рублей, а сумма минимального обмена составляет всего 1 рубль и больше. Более 1400 положительных отзывов и свыше 700 направлений обмена, делают сервис достаточно универсальным и комфортным. Здесь вы сможете осуществить как обмен эфириума, биткоина, так и другой криптовалюты.

5. Staya Exchange. Здесь минимальная сумма обмена составляет от 30 000 рублей и более. Резервный фонд около 180 миллионов рублей позволяет проводить обмен криптовалюты на рубли в больших объемах. Кроме этого, сервис позволяет заказать доставку наличных практически в любую точку мира.

Некоторые сервисы из данного списка могут значительно менять свои позиции в рейтинге. Но такие как EastChange и BitOkk постоянно находятся в ТОП обменников криптовалют, где можно также совершить обмен USDT.

Именно на них рекомендуется обратить внимание новичкам в криптовалютных операциях, которые еще не полностью освоили нюансы данной сферы и только пытаются делать первые шаги на рынке криптовалют.

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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