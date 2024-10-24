Как и где обменять USDT в России: ТОП-3 криптообменника

Наиболее популярной электронной валютой в России стал Тизер, который значительно более выгодно приобретать, нежели наличные доллары. Тем более, что его потом можно использовать в криптотрейдинге, инвестициях, для накоплений или международных переводов.

Где обменять USDT на рубли? Какой обменник выбрать для этого? Где предлагаются наиболее выгодные обменные курсы? USDT обменник — это то, что вам нужно. Вы сможете покупать и продавать USDT, имея только персональный криптовалютный кошелек!

Преимущества обмена USDT на наличные

Тизер, как и все остальные криптовалюты, существует исключительно в электронном виде. Однако, в отличие от других валют, его можно конвертировать сразу в USD по курсу примерно 1 к 0.99.

В странах зарубежья обменять USDT на наличные возможно практически в любом банке, а в России это можно сделать, воспользовавшись услугами оффлайн криптообменника.

Криптообменник USDT дает пользователям возможность:

Совершать обмен USDT абсолютно конфиденциально, получая наличные рубли, евро или доллары.

Обменивать одну валюту на другую практически без потерь , так как не будет проводиться дополнительная конвертация на фиатные деньги.

Беспрепятственно переводить Тизер в зарубежные страны, конвертируя его в любую фиатную валюту.

Пользоваться дополнительными услугами, к примеру, заказать доставку наличных средств по указанному адресу или воспользоваться услугами персонального менеджера.

Обменники криптовалюты USDT позволяют сегодня проводить обмен в любой стране мира, включая и Россию. Оффлайн обменники крипты сейчас пользуются большой популярностью, поэтому в каждом крупном городе есть обменные пункты. Все еще сомневаетесь, где обменять USDT? В выборе конкретного обменного пункта вам помогут сайты мониторинга, такие как Exnode.

ТОП-3 криптообменника для обмена USDT на рубли

Воспользовавшись сайтом Exnode.ru, вы сможете выбрать лучшие криптообменники, в которых можно быстро и безопасно совершить обмен. Вам будут представлены только надежные площадки с множеством положительных отзывов, которые подойдут вам территориально. Например, если вам нужно обменять USDT TRC20 на рубли, выберете из всплывающего меню пункт «Отдаете USDT TRC20» и «Получаете рубли». Потом нужно обозначить свой город, чтобы в списке остались только обменники, доступные в вашем населенном пункте.

Обменники криптовалют, которые представлены в рейтинге Exnode, проходят комплексную проверку, включая AML. Поэтому вы можете быть уверены в их надежности и безопасности.

Но наиболее благоприятные условия сотрудничества, на сегодняшний день, предлагают сервисы, вошедшие в ТОП криптообменников. На сегодняшний день это:

Данный рейтинг постоянно меняется, каждая площадка старается составить конкуренцию и стать лучше, но зачастую первые строчки в рейтинге занимает именно эта «тройка». Данные сервисы много лет работают на российском рынке криптовалют, а также имеют представительства во многих странах мира, позволяя провести обмен USDT на наличные без комиссии!

Кроме этого, для VIP-клиентов доступны дополнительные опции. К примеру, доставка наличных средств по городу курьером, предоставление персонального менеджера или собственного кабинета. Обмен крипты проводится в вашем присутствии полностью безопасно и в комфортных условиях!

Как обменять USDT на рубли: пошаговая инструкция

Чтобы успешно провести обмен USDT на рубли, необходимо следовать данному руководству:

Выбрать сервис мониторинга. Нужно перейти на сайт данного сервиса, к примеру, Exnode, найти раздел по выбору криптовалюты, которую нужно обменять и валюты, которую нужно получить в итоге. В данном случае это USDT и рубли. Выбрать обменник. Из предложенного списка выберите обменник USDT в рубли, который предлагает наиболее выгодные курсы обмена, а также имеет хорошую репутацию и много положительных отзывов. Перейти на сайт выбранного обменника. Перейдя на официальный сайт обменного пункта, уточните условия обмена и наличие дополнительных платежей (комиссий). Создать заявку на обмен. Введите сумму USDT, которую нужно обменять и посмотрите, сколько вы получите наличных рублей после завершения сделки. Подтвердите обмен. Прежде, чем USDT обменять, внимательно проверьте правильность введенных данных. Если все данные указаны верно, подтвердите обмен и следуйте дальнейшим инструкциям на сайте. Получите наличные рубли. После подтверждения обмена, явитесь в назначенное время в офис и получите наличку.

Относительно процедуры обмена, то она происходит в тихой, комфортной атмосфере. Чтобы совершить обмен, вам необходимо перевести валюту на криптокошелек обменника и уже через несколько минут вам выдадут наличные деньги.

При этом обменный курс фиксируется при одобрении заявки, поэтому даже в случае изменений курса на Тизер до посещения офиса обменника, вы получите ту сумму, которая была указана в заявке на обмен!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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