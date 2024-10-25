Где купить BTC в 2024 году: подробное руководство

Самая популярная криптовалюта в мире — Bitcoin — сейчас продается по 66-67 тысяч долларов за 1 BTC. Чтобы купить ее в России, можно использовать разные инструменты: крипто-биржи, P2P, электронные платежные системы, оффлайн-обменники, и т.д. Последние дают возможность купить Биткоин за рубли без привязки к банковским картам и счетам — за наличные, и полностью анонимно!

Почему стоит инвестировать в BTC

Биткоин был и остается самой главной мировой криптовалютой, и сегодня его капитализация превышает 1,35 триллиона долларов! Всего майнерами было добыто около 19,74 миллионов Биткоинов, что составляет 94% от их абсолютного максимума. По предварительным прогнозам, 99% BTC будет добыто не раньше 2034 года.

За время существования Биткоина его курс колебался в широких пределах, что позволяло хорошо зарабатывать тем, кто вовремя его покупал и продавал. В 2024 году эта тенденция сохранилась, и купив BTC сейчас, можно рассчитывать на его выгодную продажу через пару месяцев, полгода, год, или в более долгосрочной перспективе!

Кроме того, в отличие от десятков и сотен различных альткоинов, Биткойн всегда пользуется спросом, и продается и покупается в абсолютно всех обменниках: российских, американских, китайских, турецких, и т.д. Его всегда можно превратить в наличные вне зависимости от своего местоположения, и все, что для этого нужно — это доступ в интернет и наличие обменного сервиса поблизости!

Подробный гайд по покупке биткоина в 2024

Как купить Биткоин в России в 2024 году, и что для этого нужно иметь при себе? Для покупки и продажи криптовалюты у вас должен быть персональный криптовалютный кошелек.

Все офлайн-обменники Биткоина, действующие в России на данный момент, работают по одинаковому принципу. Так, чтобы купить BTC в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, или любом другом крупном городе, вам нужно:

Найти подходящий обменный сервис в интернете. Искать его через Google или Yandex не рекомендуется — из-за высоких рисков мошенничества, и лучшие источники — это специализированные сайты мониторинга типа Exnode; Перейти на официальный сайт обменника, уточнив его электронный адрес с точностью до 1 символа. Мошеннические сайты часто маскируются под популярные обменники и перейдя на какой-нибудь «inslght-cash.com» вместо «insight-cash.com», вы рискуете потерять свои деньги. Переходя по защищенной ссылке с сайта мониторинга, вы полностью защищены от таких рисков; На официальном сайте обменника криптовалют указать направление обмена. Если вы покупаете Биткоин, то это направление — «RUB–BTC»; Указать сумму обмена, например — 10000RUB. После указания суммы справа (или снизу) от заполняемого поля отобразится количество Биткоинов, которые вы получите за эти деньги; Если курс вас устроит — продолжить оформление заявки, и ввести в нее свой ник Telegram; Дождаться, пока через Telegram с вами не свяжется оператор, и обсудить с ним дополнительные условия сделки; Получить онлайн-пропуск в офис компании, прийти туда лично, и обменять наличные рубли на Биткоины по заранее оговоренному курсу. Для этого у вас должен быть предварительно созданный криптокошелек.

Где можно купить Биткоин, вам сообщат непосредственно в ходе оформления заявки. Как правило, обменники размещаются в центральных районах крупных городов: в административных и офисных зданиях, в торговых центрах, и т.д.

ТОП-4 криптообменников для покупки BTC

В том, как работают криптообменники, мы уже разобрались, и теперь стоит сказать пару слов о правильном выборе этих сервисов. Они представлены в России десятками компаний, и начинающему пользователю бывает сложно остановить выбор на каком-то конкретном варианте.

Если вы еще не имеете опыта в этой сфере, использовать стоит только лучшие обменники Биткоина: с наивысшим рейтингом и безупречной репутацией. В их число входят такие интернет-площадки, как:

Крупнейший офлайн-криптообменник в СНГ, на данный момент осуществивший более миллиона криптовалютных обменных операций.

Обменный сервис, предлагающий клиентам свыше 700 направлений для обмена, в том числе — с возможностью покупать и продавать BTС за рубли, доллары, евро, дирхамы, лиры, и прочий фиат.

Международный обменник, позволяющий быстро купить Биткоины через разветвленную сеть офисов: в России, Турции, Германии, Франции, и других странах;

Этот сервис работает уже более 6 лет, имеет свыше 5000 положительных отзывов на Exnode, и обеспечивает клиентам круглосуточную техподдержку.

Покупать и продавать BTC сегодня лучше всего через перечисленные сервисы. Можно ли купить Биткоин за наличные рубли, используя EastChange, BitOkk, Insight и Cashex? Конечно можно, и в этом заключается их ключевое преимущество: возможность обходиться без банковских карт и счетов, и торговать криптой полностью анонимно!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

Реклама: Салказанов Руслан Валерьевич, ИНН 151102107366, erid: LjN8K5yhZ