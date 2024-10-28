Как обменять криптовалюту без комиссии: пошаговая инструкция

Комиссия многих онлайн-сервисов при обмене криптовалют зачастую достигает 5–10%, что уменьшает доход от криптотрейдинга и делает его откровенно невыгодным. К счастью, в России есть обменные платформы, не взимающие с клиентов комиссионные сборы, и предлагающие примерно такие же курсы, как на биржах. Речь идет об офлайн-криптообменниках, работающих с наличными рублями!

Почему стоит выбрать офлайн обмен крипты

Криптовалютные биржи предоставляют пользователям внутрибиржевые криптокошельки с возможностью восстановления доступа после потери ключей. А P2P-сервисы позволяют торговать с такими же пользователями, как и вы сами — без посредников и по выгодным курсам. Однако, ни биржи, ни P2P, не подойдут тем, у кого в приоритете — анонимность и конфиденциальность.

Как обменять криптовалюту на рубли анонимно? Сделать это можно только с помощью оффлайн-обменников. Они обеспечивают клиентам:

анонимность;

высокий уровень безопасности;

большой выбор направлений для обмена;

возможность работать с наличными.

Валютные резервы крупных офлайн-обменников превышают 100–200 млн RUB, и при работе с большими суммами вам даже не придется приезжать за наличными. Их доставят вам прямо по адресу собственной курьерской службой!

Как работают крипто обменники

Сначала вы договариваетесь об обмене онлайн — то есть, оформляете онлайн-заявку на сайте обменника и связываетесь с менеджером, получаете пропуск и допускаетесь в офис. Подробный алгоритм покупки и продажи крипты через физический криптообменник выглядит так:

Поиск подходящего обменного сервиса на специализированных площадках: Exnode и аналогичных. Переход на официальный сайт выбранного сервиса. Создание онлайн-заявки на обмен той или иной криптовалюты: с указанием суммы и вашего местоположения (города). Общение с оператором по Telegram и получение онлайн-пропуска. Личный визит в офис и обмен криптовалюты.

Курс фиксируется на момент оформления заявки, и даже если вы придете по договоренности в офис через 1–2 дня, он останется неизменным вне зависимости от колебаний курсов на бирже.

ТОП 4 лучших криптообменников без комиссий

Как правило, максимальное количество преимуществ обеспечивают клиентам именно топовые обменники крипты, работающие в России много лет, и имеющие отличную репутацию. Так, обращаясь в лучший криптообменник, можно рассчитывать и на выгодные курсы, и на высокий уровень безопасности, и на большой выбор обмениваемых валют. А также на дополнительные услуги: такие, как доставка наличных, предоставление личного менеджера, собственный кабинет в офисе фирмы, и т.д.

Если изучить рейтинг криптообменников на сайтах мониторинга, то в «золотую четверку» за последние месяцы стабильно входят:

EastChange. Крупнейший криптообменник России и ближнего зарубежья, работающий более 5 лет и не взимающий с клиентов комиссию. Обработка заявок здесь занимает не более 15 минут, а техподдержка находится на связи в режиме «24/7».

BitOkk. Демонстрирует еще более высокую оперативность, чем EastChange, обрабатывая заявки в течение 1–2 минут.

Insight. Еще один топовый криптообменник 2024 года, с валютными резервами до 270 миллионов рублей. На данный момент именно здесь можно приобрести Тизер USDT по самой выгодной цене, и за наличные рубли. Кроме того, сервис предлагает ряд дополнительных VIP-услуг, включая доставку наличных по городу.

Cashex. Еще одна надежная обменная площадка с валютным резервом 270 млн рублей. Cashex давно входит в ТОП криптообменников России, имеет на Exnode около полутора тысяч положительных отзывов, и поддерживает свыше 700 направлений обмена.

Обменять криптовалюту на наличные рубли можно в каждом из перечисленных сервисов. Они имеют свои представительства во всех крупных городах России, поддерживают прямой обмен одной крипты на другую, и позволяют осуществлять международные криптовалютные переводы.

К примеру, вы можете заплатить в Москве наличными рублями, и получить в Германии наличные евро, используя офисы выбранной компании.

Как правильно выбрать криптообменник

Даже среди 4 перечисленных сервисов сложно выбрать какой-то один, ведь все они предлагают примерно одинаковые условия, и работают в каждом крупном городе России. Если вы подыскиваете, где обменять криптовалюту на рубли, стоит отталкиваться от 3 основных критерия выбора:

Репутация обменника . «Интернет помнит все», и если та или иная контора была замечена в мошенничестве, это будет видно по негативным отзывам в сети. Выбирать стоит только среди тех сервисов, у которых соотношение отрицательных и положительных отзывов не превышает «5/95».

Количество доступных направлений для обмена . С Тизером, Эфириумом и Биткойном работают абсолютно все сервисы, но для покупки и продажи альткоинов подходят лишь единицы.

Обменные курсы. Можно ли обменять криптовалюту на рубли, если курс сильно не соответствует текущему биржевому? Лучше этого не делать: ни в случае завышенного, ни в случае заниженного курса.

Кроме того, еще до создания заявки уточняйте, где обменять криптовалюту: в Москве, Петербурге, Челябинске, Уфе, и т.д. Для фильтрации сервисов по гео-локациям используйте сайты мониторинга типа Exnode, которые отображают списки только тех компаний, которые работают по выбранному направлению в конкретном городе.

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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