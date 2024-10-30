ТОП-3 лучших USDT обменников в Москве

Тизер был и остается самым популярным стейблкоином в мире, и именно в нем большинство криптотрейдеров предпочитает фиксировать и накапливать прибыль. Прочно привязанный к курсу американского доллара, USDT всегда есть в продаже, и может быть в любой момент обменян на другую крипту или фиатные деньги. А чтобы поменять USDT на наличные в 2024 году, достаточно использовать надежный, проверенный инструмент – оффлайн-криптообменники!

Как проходит обмен USDT в Москве

В столице сосредоточено максимальное количество криптовалютных обменников, исчисляемых десятками различных сервисов. Лучшие из них включаются в рейтинги сайтов мониторинга, в том числе — Exnode.

Здесь можно сравнить курсы, почитать комментарии и выбрать именно тот криптообменник в Москве, который подходит вам по всем критериям. Вне зависимости от выбора, для покупки или продажи Тизера вам придется пройти стандартную процедуру:

Перейти на официальный сайт обменного сервиса. Желательно это делать «напрямую» с сайта мониторинга — чтобы случайно не попасть на мошеннический сайт-клон. На официальном сайте сервиса указать свой город, направление и сумму обмена. Прикрепить к онлайн-заявке свой профиль Telegram. Дождаться ответа от оператора и получить приглашение в офис компании. Лично посетить офис и осуществить обмен USDT на наличные доллары, евро, рубли, или другую фиатную валюту.

Валютные резервы крупных криптообменников позволяют работать с большими суммами — до сотен тысяч и миллионов USD. Кроме курьерской доставки наличных, вам предложат персональный кабинет в офисе фирмы, и личного менеджера, который всегда будет на связи!

Рейтинг USDT криптообменников в Москве

При обмене крипты нужно минимизировать все риски, поэтому использовать стоит только проверенные обменные сервисы с хорошей репутацией. На данный момент в ТОП криптообменников столицы, по версии сайта Exnode, входят:

Эта международная компания работает в России более 5 лет, имеет превосходную репутацию и обширную базу постоянных клиентов. Обмен USDT на наличные здесь проходит быстро, выгодно и безопасно, а при желании вы также можете переводить большие суммы в Тизера за рубеж.

Этот USDT-обменник имеет большие валютные резервы и поддерживает около 700 направлений обмена, включая «RUB–USDT» и «USDT–RUB». BitOkk предлагает клиентам только чистую крипту, которую принимают на всех биржах.

Поменять USDT на наличные в этом криптообменнике можно в большом объеме и без задержек. Обменник работает в режиме «24/7», обеспечивает высокий уровень безопасности и анонимность сделок. Кроме рублей, в нем можно использовать доллары, евро, лиры, дирхамы, и прочие иностранные валюты.

Мониторинг криптообменников не ограничивается одними только перечисленными сервисами, но именно они считаются самыми надежными и выгодными. EastChange, BitOkk и Insight не взимают с клиентов комиссию и зарабатывают только на разнице курсов, что позволяет получать максимум прибыли от торговли криптой, и в частности — Тизером!

Почему стоит использовать оффлайн обменники USDT в Москве

Несмотря на обилие различных обменных сервисов в столице, именно «физические» криптообменники в Москве пользуются максимальным спросом среди клиентов. Это объясняется тем, что только они способны обеспечить анонимность сделок, и обладают целым рядом других преимуществ:

Простотой использования. В интерфейсе сайтов обменников ЮСДТ можно легко разобраться без посторонней помощи (это упрощает оформление онлайн заявки), после чего лично прийти в офис и обменять крипту на фиат, или наоборот.

Высоким уровнем безопасности . Оффлайн-сделки проходят только в вашем присутствии, что исключает риски мошенничества и обмана.

Большим выбором направлений для обмена. В офлайн-сервисах возможен обмен не только USDT TRC20 и ERC20, но и других криптовалют.

Выгодными курсами. Они всегда примерно соотносятся с биржевыми котировками, и позволяют торговать криптой без потерь и комиссий.

Если же использовать не рядовые, а лучшие криптообменники, входящие в ТОП-3, то вам станут доступными еще 3 преимущества. А именно — доставка наличных денег по городу, личный кабинет в офисе компании, и персональный менеджер, находящийся на связи 24/7.

Сегодня обменять USDT на наличные можно абсолютно легально, и практически без ограничений. Суммы сделок могут достигать десятков и сотен миллионов рублей — без необходимости предоставлять свои паспортные данные и банковские реквизиты.

Такую возможность дают только оффлайн-криптообменники USDT, лучшие из которых представлены в рейтинге сайта-мониторинга Exnode!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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