Как и где поменять Биткоины в Москве: рейтинг надежных криптообменников

Биткоин был и остается самой главной мировой криптовалютой, и на данный момент торгуется на биржах по цене 1 BTC = 6,52 млн рублей. Его продажа способна принести хорошую прибыль, как и инвестиции — в долгосрочной перспективе. Где поменять Биткоины в Москве с минимальными потерями и без комиссии? Сделать это можно с помощью топовых оффлайн-криптообменников!

Преимущества оффлайн обмена Биткоина

Очевидно, что для активного криптотрейдинга лучше подходят биржи и горячие мультивалютные кошельки, позволяющие мгновенно проводить транзакции в любое время суток. Но для разовой покупки и продажи крипты лучше использовать оффлайн-криптообменники. Они обеспечивают пользователям целый ряд преимуществ:

Возможность анонимного обмена.

Свободная конвертация наличных денег в крипту, и наоборот.

Большой выбор направлений для обмена.

Гарантия безопасности при осуществлении оффлайн-сделок.

Поменять Биткоин на рубли оффлайн можно практически без ограничений.

Валютные резервы крупных обменных сервисов составляют сотни миллионов рублей, что позволяет заключать крупные сделки с наличностью анонимно и конфиденциально.

При работе с большими суммами вам предоставят VIP-статус, открывающий новые возможности. Например — получение наличных курьерской доставкой, или личный менеджер, который всегда остается на связи.

Кроме того, лучшие криптообменники обеспечивают по-настоящему высокий уровень безопасности, в чем легко убедиться, почитав тысячи отзывов от довольных клиентов. Где можно найти информацию о действующих оффлайн-сервисах столицы, и на каких из них стоит остановить выбор?

Рейтинг Биткоин обменников Москвы

Сегодня услуги по обмену BTC и других криптовалют в РФ предлагают десятки различных компаний. К сожалению, большинство из них не вызывают доверия, и не могут гарантировать безопасность при проведении крипто-сделок. Зато ее могут гарантировать «компании-гиганты», имеющие международный статус и работающие в России более 5–6 лет. Именно к ним стоит обращаться, чтобы поменять криптовалюту.

Рейтинг лучших обменников Биткоина, на данный момент работающих в Москве, можно посмотреть на сайте мониторинга Exnode. Здесь публикуются только проверенные данные о каждой компании, включая ее текущие курсы, направления обмена и отзывы от клиентов.

Исходя из рейтингов Exnode, лучшие обменники криптовалют в 2024 году — это:

Эта компания предоставляет свои услуги в России более пяти лет, и имеет свои офисы в ряде других стран, включая Европу.

Обменять криптовалюту в этом оффлайн-сервисе можно максимально быстро, и среднее время обработки заявок здесь составляет 1–2 минуты. Операторы сервиса всегда находятся на связи, как и техническая поддержка, готовая помочь вам в любое время суток.

Как поменять Биткоины в этом обменном сервисе? Точно так же, как и в предыдущих двух: создать удаленную заявку, лично прийти в офис и поменять BTC на RUB, или наоборот. Insight гарантирует вам высокий уровень безопасности, и не возьмет комиссию за обмен.

Перечисленные сервисы обладают безупречной репутацией, подтвержденной тысячами положительных отзывов от клиентов. Используя EastChange, BitOkk и Insight, можно быть уверенным в честности и прозрачности сделок, и в сохранности своих активов!

Пошаговая инструкция: как поменять Биткоин на рубли в России

Все обменные оффлайн-сервисы сегодня работают по одинаковому принципу, который подразумевает и онлайн-, и оффлайн-коммуникацию с обменником. Сначала вы связываетесь с ним удаленно, а затем лично приходите в офис. Этот процесс можно описать в виде пошаговой инструкции:

Переход на официальный сайт обменника . Желательно — не из поисковика, а по защищенной ссылке с сайта мониторинга.

Создание удаленной заявки на обмен по выбранному направлению. Например — BTC–RUB.

Указание суммы обмена и вашего города . В нашем случае — Москвы.

Прикрепление к заявке ника Telegram . Через пару минут на мессенджер придет сообщение от оператора сервиса.

После переписки с оператором — личный визит в офис и обмен Биткоина на рубли (или наоборот).

Где поменять криптовалюту в вашем городе, вам сообщат во время оформления заявки. Как правило, это крупные торговые центры и офисные здания в центре города, где компании арендуют свои офисы. В них можно поменять Биткоин на рубли быстро и абсолютно безопасно. А VIP-клиенты могут рассчитывать на приятные бонусы и дополнительные услуги!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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