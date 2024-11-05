Выгодный криптообмен в Москве: ТОП-3 лучших сервисов

Если вы ищете, где обменять криптовалюту на рубли в Москве, стоит в первую очередь обратить внимание на оффлайн-обменники. В отличие от других сервисов, они не взимают комиссию за транзакции, и позволяют осуществлять криптообмен с использованием наличных рублей, долларов, евро, и прочих фиатных валют!

Как работает криптообмен в Москве

Для всех онлайн-площадок характерна стандартная схема обмена крипты — через банковские карты. Если для вас неудобен такой метод, воспользуйтесь оффлайн-обменником.

Покупка и продажа коинов в нем осуществляется в следующем порядке:

Вы переходите на официальный сайт обменника. Создаете удаленную заявку на обмен крипты в нужном направлении, например — наличных рублей в Тизер (USDT). Указываете сумму покупки, например — 10 000 RUB. Указываете свой город, например — Москву. Прикрепляете к заявке свой ник Telegram, и через пару минут получаете в мессенджер сообщение от оператора. Договариваетесь о встрече в офисе, приходите туда лично и обмениваете рубли на USDT.

Точно таким же образом можно продавать крипту, или покупать другие коины: BTC, ETH, ADA, XRP, и т.д.

Лучшие криптообменники столицы предлагают ассортимент самых популярных цифровых валют, и не взимают комиссию за переводы. Это позволяет выгодно и безопасно заниматься криптотрейдингом.

Рейтинг криптообменников: ТОП-3 лучших

Обращаться в сомнительные фирмы для покупки и продажи крипты явно не стоит, так как велики риски потерять свои персональные данные и накопленные активы.

Если вы еще не имеете опыта в сфере криптотрейдинга, лучше выбирать сервисы не по выгодным курсам, а по рейтингу и репутации. Лучший помощник в этом — мониторинг криптообменников Exnode.

Согласно его рейтингу, в ТОП-3 лучших сервисов Москвы на данный момент входят:

EastChange. Этот оффлайн-сервис работает в режиме «24/7», обрабатывает заявки в течение 15 минут, и позволяет без ограничений переводить крипту за рубеж, в том числе — в USDT. В пользу выбора EastChange говорят его отличная репутация и 5-летний опыт работы в России.

BitOkk. Этот обменник крипты обрабатывает заявки клиентов еще быстрее — всего за 1–2 минуты. Операторы всегда находятся на связи, как и служба технической поддержки.

Insight. Этот международный обменник криптовалют — один из самых выгодных, так как не взимает с клиентов комиссии за переводы, и зарабатывает только на разнице курсов. В пользу Insight говорят более 5000 положительных отзывов, и многолетний опыт работы компании — 6 лет.

На Exnode представлены и другие достойные криптообменники, но именно перечисленную «тройку» можно назвать самой надежной, выгодной и безопасной. Причем, они давно занимают верхние строчки рейтинга, и остаются примерно на своих позициях после каждого его обновления.

Как выбрать оффлайн криптообменник в Москве

Оффлайн-обменники также часто называют «физическими» криптообменниками, так как торговля криптой в них происходит очно: в присутствии клиентов.

На одном только Exnode представлено несколько десятков таких сервисов, и выбрать какой-то один из них достаточно сложно даже опытным криптотрейдерам.

В каком сервисе лучше обменять криптовалюту в Москве, и на что обращать внимание при их выборе?

Главными критериями отбора являются:

Курсы, по которым осуществляется криптообмен . Чем они выгоднее, тем предпочтительнее данный обменник.

Длительность работы компании, и ее репутация . Очевидно, что предпочтение стоит отдавать фирмам, работающим в России долгие годы, и о которых практически нет отрицательных отзывов.

Количество направлений для обмена . Широкий ассортимент позволит обменивать криптовалюту на наличные и наоборот, используя иностранные фиатные валюты.

Дополнительные услуги, предоставляемые клиентам. Это может быть доставка наличных по городу, предоставление персонального менеджера, личный кабинет в офисе компании, и т.д. Если вы часто торгуете криптой, эти услуги явно не окажутся лишними.

Что касается уровня безопасности, который обеспечивают криптообменники в Москве, то он напрямую коррелирует с репутацией компаний. Чем она лучше, тем надежнее данный конкретный сервис.

Перед тем, как сделать выбор в пользу одного из них, почитайте отзывы, сравните курсы, уточните условия обмена на наличные, и только потом создавайте удаленную заявку на сайте. Текущий ТОП криптообменников всегда можно посмотреть на Exnode, как и прочую полезную информацию о них!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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