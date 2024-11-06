Где купить криптовалюту за наличные: ТОП-3 криптообменника

Для России не предусмотрена «прямая» покупка крипты через банки и платежные системы, но есть широкий ряд сервисов, предоставляющих данную услугу за проценты. На их фоне выгодно выделяются легальные криптообменники, многие из которых не взимают комиссию с пользователей и зарабатывают только за счет разницы курсов!

Где купить криптовалюту максимально выгодно

Все интернет-площадки, продающие и покупающие крипту, ориентируются на биржевые курсы, и разница в цене редко превышает 4–5%. Но за эту выгоду часто приходится расплачиваться всеми своими активами, к примеру — если у вас будут похищены персональные данные. Поэтому, безопасность при проведении крипто-сделок всегда должна быть в приоритете, и лучшие обменники крипты могут вам ее гарантировать!

О каких обменниках идет речь? Это топовые российские площадки, в том числе, работающие за рубежом. Так, они позволяют купить криптовалюту за наличные быстро и безопасно. В ТОП криптообменников, работающих в РФ уже более 3 лет, входят такие сервисы как:

EastChange. В пользу выбора этой площадки говорят свыше 2600 положительных отзывов на Exnode и других сайтах мониторинга. EastChange позволяет совершать крупные криптовалютные сделки на суммы до 240 миллионов рублей, и свободно обменивать их на наличность.

BitOkk. Эта крупнейшая площадка поддерживает сделки до 46 миллионов рублей, и предлагает клиентам свыше 700 направлений для обмена. Здесь можно выгодно покупать и продавать Биткойны, Эфириум и Тизер, а также конвертировать их между собой.

Insight. Если вы ищете, где можно купить криптовалюту за наличные рубли, Insight предоставит вам такую возможность в любом крупном городе России. Сервис поддерживает сделки на суммы до 270 миллионов рублей, работает с наличностью и при необходимости — доставляет ее курьерской службой по городу.

Из перечисленных компаний EastChange и BitOkk являются официальными гарантами сделок, а Insight поддерживает VIP-программу. По ней вы можете получить персонального менеджера, курьера и личный кабинет в офисе компании.

Топовые сервисы нацелены на длительное и плодотворное сотрудничество с постоянной клиентурой, заботятся о своей репутации, и обеспечивают самый высокий уровень безопасности!

Как купить криптовалюту за наличные в России

На одном только сайте мониторинга Exnode представлено несколько десятков обменных сервисов, имеющих свои представительства по всей России и ближнему зарубежью. Но они мало чем отличаются друг от друга и, по сути, придерживаются одинакового принципа работы. Так, чтобы купить криптовалюту в любом из них, вам нужно:

Собрать предварительную информацию о сервисах и сделать окончательный выбор. Перейти на официальный сайт выбранного криптообменника. Выбрать свой город в выпадающем списке внутри заявочной формы. Указать направление обмена. Например, если вы покупаете Эфириум за рубли, то это «RUB–ETH». Указать свой ник Telegram и подтвердить заявку. Дождаться обратной связи от оператора, обсудить детали сделки и в случае положительного решения — получить приглашение в офис. Лично прийти туда, заплатить наличными в кассе и получить Эфириум на свой персональный криптокошелек.

Покупка криптовалют за наличные мало чем отличается от приобретения долларов или евро. Вам точно так же нужно прийти в обменный пункт, заплатить рублями и получить валюту. Только в случае с криптой она не выдается на руки, а зачисляется на ваш электронный счет.

Эта схема проста и понятна большинству пользователей — даже старшего поколения, а потому набирает все большую популярность.

Плюсы обменников криптовалют в России

Как уже говорилось выше, оффлайн-обменники просты и удобны в использовании, и для них не нужны глубокие знания из сферы криптовалют. Вы просто меняете одни активы на другие — фиатные на цифровые или наоборот, а все технические нюансы решает обменный сервис. Покупать криптовалюту за наличные оффлайн стоит и по другим причинам. Так, обменники обеспечивают для своих клиентов:

Высокий уровень безопасности . Данные пользователей надежно шифруются, а офисы находятся под охраной и видеонаблюдением.

Разветвленную инфраструктуру . Офисы обменных компаний сегодня можно найти не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в десятках других российских городов. А также во многих европейских и азиатских странах.

Выгодные обменные курсы . Они примерно соответствуют биржевым котировкам, и позволяют торговать криптой с хорошей доходностью.

Большой выбор цифровых и фиатных валют . Покупать и продавать оффлайн сегодня можно десятки альткоинов, а также национальные валюты других стран.

Дополнительные услуги. Например — доставку наличности в пределах города, или личного менеджера, который всегда остается на связи.

Ввиду большого количества предложений на рынке, новичкам бывает сложно выбрать какой-то один сервис. Лучший помощник в этом — рейтинг криптообменников на сайтах типа Exnode.

Здесь можно узнать о них всю актуальную информацию, включая текущие курсы и наличие дополнительных услуг. А также почитать отзывы от реальных клиентов и составить о каждом сервисе свое мнение!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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