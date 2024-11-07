Как и где купить Tether в 2024: рейтинг лучших обменников

Безоговорочным лидером среди стейблкоинов был и остается Тизер, стоимость которого всегда примерно равна доллару США. Разница редко превышает 1%, и в последние дни USDT продается в интервале цен от 0,997 до 1,0 USD. United States Dollar Tether — идеальная валюта для накопления крипты и фиксации прибыли, и купить ее в России удобнее всего через оффлайн-обменники!

Почему стоит выбирать криптообменники для покупки Tether

При желании, купить USDT Tether можно и на бирже, но, во-первых, вам придется предоставлять свои паспортные данные, а во-вторых — использовать в качестве платежного средства банковскую карту. С наличными работает ограниченное число бирж, взимающих за это большие комиссии, и гораздо выгоднее использовать для этой цели оффлайн-обменники. Лучшие из них работают без комиссий, не требуют от клиентов паспортных данных, и обеспечивают целый ряд других преимуществ:

Выгодные обменные курсы . Купить Tether TRC20 и ERC20 здесь можно примерно по той же цене, что и на криптобирже.

Полноценная AML-проверка крипты .

Высокий уровень безопасности : и информационной — при создании онлайн-заявок, и «физической» — в офисах обменников.

Большой выбор направлений для обмена . Кроме USDT, здесь всегда можно купить Эфириум, Биткойн и другие монеты.

Простой и интуитивно понятный интерфейс сайтов. Разобраться в том, как создавать удаленные заявки на обмен, сможет даже абсолютный новичок в сфере криптовалют.

Используя надежные сайты мониторинга типа Exnode, вы можете посмотреть, сколько стоит USDT в том или ином криптообменнике, и на какие валюты его можно обменять в вашем городе. После чего — приступить к непосредственному обмену: по ниже описанной схеме.

Как купить Tether: пошаговая инструкция

Все российские оффлайн-обменники работают по единому «стандарту» — привычному, надежному и безопасному. Сначала вы должны перейти на официальный сайт обменного сервиса, желательно — по защищенной ссылке с Exnode, после чего выполнить несколько простых действий:

Выбрать свой город из списка. Указать, какую криптовалюту вы хотите купить. Например — Tether TRC20 или ERC20. Указать, что покупка будет совершена за наличные рубли (RUB). Прикрепить к заявке свой ник Telegram. Дождаться сообщения от оператора, которое приедет на мессенджер в течение 1–2 минут. Обсудить детали сделки и получить онлайн-пропуск в офис. Лично прийти в офис, заплатить в кассе наличные рубли и получить USDT на свой персональный кошелек.

Соответственно, прежде чем купить Tether за рубли в одном из оффлайн-обменников, вам нужно будет завести профиль в Telegram (если его у вас еще нет), и создать персональный криптокошелек: холодный или горячий.

Можно также воспользоваться готовыми решениями, например — установить мультивалютный многофункциональный кошелек, где можно будет хранить купленную крипту.

Топ–3 криптообменников для покупки USDT (Tether) в России

Покупать и продавать Тизер лучше всего на проверенных обменных сайтах, работающих более 2–3 лет.

Они заботятся о своей репутации, всегда поддерживают клиентов, и в целом предлагают более лояльные и выгодные условия криптообмена.

Исходя из текущих рейтингов, в ТОП лучших оффлайн-обменников, где можно купить ЮСДТ, входят:

EastChange. Этот международный сервис — один из крупнейших в России, и имеет свои представительства не только во всех крупных городах РФ, но и в десятках других стран. EastChange — это надежность, безопасность и полное отсутствие комиссий при совершении сделок с наличными.

BitOkk. Эта площадка в первую очередь радует пользователей разнообразием предлагаемых валют. Так, их здесь можно покупать и продавать более чем по 700 направлениям! Кроме того, BitOkk предоставляет дополнительные услуги, например — доставку наличных по городу.

Insight. Еще один топовый обменный сервис, в котором верхние лимиты совершаемых крипто-сделок исчисляются десятками и сотнями миллионов рублей. Здесь всегда есть в наличии «чистый» Тизер TRC20 и ERC20, а также большой запас наличности — на случай, если вы не покупаете, а продаете.

На Exnode представлены и другие сервисы, которые с переменным успехом входят в ТОП–10 лучших российских криптообменников. Но именно EastChange, BitOkk и Insight можно назвать «золотой тройкой» сервисов в РФ: с наибольшим количеством положительных отзывов, отличной репутацией и большими валютными резервами. Купить Тезер за наличные в них можно без комиссии, и примерно по такому же курсу, как на биржах!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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