Как продать криптовалюту в Москве: пошаговое руководство

А для ее свободного обмена на рубли, доллары, евро, и прочие фиатные валюты проще всего использовать специализированные криптообменники!
Где продать крипту в Москве: ТОП 3 криптообменников
Сегодня торговать криптой можно на криптовалютных биржах, через P2P-сервисы и оффлайн-обменники. Последний вариант позволяет работать с наличными деньгами, а кроме того — исключает взимание комиссий.
Поэтому именно криптообменники в 2024 году являются лучшим инструментом для криптоторговли. Исходя из текущих рейтингов Exnode, лучшими платформами, где можно продать крипту в Москве, являются:
EastChange. Крупнейший международный обменник, название которого давно у всех на слуху. Он работает в России уже более 3 лет, имеет отличную репутацию и поддерживает сделки на суммы свыше 200 миллионов рублей.
BitOkk. Здесь всегда можно купить и продать криптовалюту: за наличные рубли, доллары, евро, лиры, и прочий фиат. На данный момент платформа поддерживает свыше 700 направлений для обмена, и в среднем обрабатывает заявку в течение 1–3 минут.
Insight. Этот обменник криптовалют широко известен в Москве, СПБ и других крупных городах России, и не взимает с клиентов комиссии за транзакции, зарабатывая только на разнице курсов. Используя Insight, можно торговать всеми популярными видами цифровых монет, включая Тизер TRC20 и ERC20.
Каждый из этих сервисов предоставляет свои услуги через свой официальный сайт. Адреса этих сайтов и прочую важную информацию можно узнать на Exnode. Здесь отображаются текущие рейтинги обменников, их курсы, валютные резервы, отзывы, и т.д. Выбрав один из них, достаточно перейти по прямой ссылке и приступить непосредственно к криптообмену!
Как продать крипту за рубли в Москве: пошаговый гайд
Важнейший плюс оффлайн-обменников заключается в том, что они ориентированы и на опытных криптотрейдеров, и на новичков. Так, даже если вы ничего не знаете о крипте, или имеете в этой сфере самые поверхностные знания, для вас не составит труда разобраться в простом и понятном интерфейсе сайтов обменников. Все они работают по одинаковому алгоритму, который требует от клиентов наличия:
зарегистрированного аккаунта в Telegram;
персонального криптовалютного кошелька.
Первый необходим для коммуникации с оператором и техподдержкой, а второй — для хранения ваших цифровых активов.
Так, в отличие от кастодиальных бирж, обменники не предоставляют пользователям кошельки, и их нужно создавать самостоятельно. Это тоже можно внести в список преимуществ, так как кроме вас ни у кого не будет доступа к кошельку и его содержимому.
Если у вас уже есть персональный криптокошелек и профиль в Telegram, можно абсолютно законно продавать криптовалюту в оффлайн-обменниках. Для этого нужно:
Выбрать один из обменных сервисов, ориентируясь по рейтингам, текущим курсам и отзывам.
Перейти на официальный сайт обменника.
Выбрать свой город из списка.
Указать направление и сумму обмена.
Указать свой ник Telegram.
Дождаться обратной связи от оператора.
Получить приглашение в офис.
Прийти туда лично и осуществить обмен по заранее зафиксированному курсу.
Можно ли продать криптовалюту в большом объеме за наличные? Да, такая возможность предусмотрена для пользователей крупных обменных сервисов: EastChange, Insight, BitOkk, и т.д.
Верхние лимиты на вывод у них достигают десятков миллионов рублей, а накопленные криптовалютные резервы также позволяют покупать крипту в больших объемах.
Все криптообменники в Москве требуют предварительного создания онлайн-заявки, и уже потом — посещения офиса. Вы можете выбрать любое из доступных направлений для обмена: рубли на Тизер, Эфириум на доллары, Биткойн на евро, и т.д. Обменный курс фиксируется в момент подтверждения заявки и не меняется вплоть до вашего посещения офиса!
Плюсы криптообменников Москвы для продажи криптовалюты
Выбирать всегда стоит среди топовых обменных площадок, так как они заботятся о своей репутации и заинтересованы в большом притоке клиентов. Кроме того, пользоваться лучшими криптообменниками выгоднее, и они могут себе позволить отсутствие комиссий и высокую ликвидность.
Говоря о преимуществах московских оффлайн-обменников, также стоит перечислить:
Возможность осуществлять крипто-сделки с наличными полностью анонимно и конфиденциально.
Выгодные курсы, примерно соответствующие биржевым.
Большой выбор цифровых и фиатных валют для обмена.
Высокий уровень безопасности.
Перед тем как продать криптовалюту в Москве, сравните предложения от разных обменных сервисов. Многие из них работают с малоизвестными альткоинами, доставляют наличные по адресам в пределах города, предоставляют персонального менеджера, и прочие дополнительные услуги.
Лучший источник информации о действующих криптообменниках столицы — сайт мониторинга Exnode. Здесь публикуются только достоверные данные о крупных сервисах, включая многочисленные отзывы от других пользователей!
*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств
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