Как продать криптовалюту в Москве: пошаговое руководство

Многих интернет-пользователей интересует вопрос: законно ли продавать криптовалюту в России? Ответ — да! Торговля криптой не запрещена законом, и единственное, что с ней нельзя делать в РФ — использовать в качестве платежного средства для оплаты товаров и услуг.

А для ее свободного обмена на рубли, доллары, евро, и прочие фиатные валюты проще всего использовать специализированные криптообменники!

Где продать крипту в Москве: ТОП 3 криптообменников

Сегодня торговать криптой можно на криптовалютных биржах, через P2P-сервисы и оффлайн-обменники. Последний вариант позволяет работать с наличными деньгами, а кроме того — исключает взимание комиссий.

Поэтому именно криптообменники в 2024 году являются лучшим инструментом для криптоторговли. Исходя из текущих рейтингов Exnode, лучшими платформами, где можно продать крипту в Москве, являются:

EastChange . Крупнейший международный обменник, название которого давно у всех на слуху. Он работает в России уже более 3 лет, имеет отличную репутацию и поддерживает сделки на суммы свыше 200 миллионов рублей.

BitOkk . Здесь всегда можно купить и продать криптовалюту: за наличные рубли, доллары, евро, лиры, и прочий фиат. На данный момент платформа поддерживает свыше 700 направлений для обмена, и в среднем обрабатывает заявку в течение 1–3 минут.

Insight. Этот обменник криптовалют широко известен в Москве, СПБ и других крупных городах России, и не взимает с клиентов комиссии за транзакции, зарабатывая только на разнице курсов. Используя Insight, можно торговать всеми популярными видами цифровых монет, включая Тизер TRC20 и ERC20.

Каждый из этих сервисов предоставляет свои услуги через свой официальный сайт. Адреса этих сайтов и прочую важную информацию можно узнать на Exnode. Здесь отображаются текущие рейтинги обменников, их курсы, валютные резервы, отзывы, и т.д. Выбрав один из них, достаточно перейти по прямой ссылке и приступить непосредственно к криптообмену!

Как продать крипту за рубли в Москве: пошаговый гайд

Важнейший плюс оффлайн-обменников заключается в том, что они ориентированы и на опытных криптотрейдеров, и на новичков. Так, даже если вы ничего не знаете о крипте, или имеете в этой сфере самые поверхностные знания, для вас не составит труда разобраться в простом и понятном интерфейсе сайтов обменников. Все они работают по одинаковому алгоритму, который требует от клиентов наличия:

зарегистрированного аккаунта в Telegram;

персонального криптовалютного кошелька.

Первый необходим для коммуникации с оператором и техподдержкой, а второй — для хранения ваших цифровых активов.

Так, в отличие от кастодиальных бирж, обменники не предоставляют пользователям кошельки, и их нужно создавать самостоятельно. Это тоже можно внести в список преимуществ, так как кроме вас ни у кого не будет доступа к кошельку и его содержимому.

Если у вас уже есть персональный криптокошелек и профиль в Telegram, можно абсолютно законно продавать криптовалюту в оффлайн-обменниках. Для этого нужно:

Выбрать один из обменных сервисов, ориентируясь по рейтингам, текущим курсам и отзывам. Перейти на официальный сайт обменника. Выбрать свой город из списка. Указать направление и сумму обмена. Указать свой ник Telegram. Дождаться обратной связи от оператора. Получить приглашение в офис. Прийти туда лично и осуществить обмен по заранее зафиксированному курсу.

Можно ли продать криптовалюту в большом объеме за наличные? Да, такая возможность предусмотрена для пользователей крупных обменных сервисов: EastChange, Insight, BitOkk, и т.д.

Верхние лимиты на вывод у них достигают десятков миллионов рублей, а накопленные криптовалютные резервы также позволяют покупать крипту в больших объемах.

Все криптообменники в Москве требуют предварительного создания онлайн-заявки, и уже потом — посещения офиса. Вы можете выбрать любое из доступных направлений для обмена: рубли на Тизер, Эфириум на доллары, Биткойн на евро, и т.д. Обменный курс фиксируется в момент подтверждения заявки и не меняется вплоть до вашего посещения офиса!

Плюсы криптообменников Москвы для продажи криптовалюты

Выбирать всегда стоит среди топовых обменных площадок, так как они заботятся о своей репутации и заинтересованы в большом притоке клиентов. Кроме того, пользоваться лучшими криптообменниками выгоднее, и они могут себе позволить отсутствие комиссий и высокую ликвидность.

Говоря о преимуществах московских оффлайн-обменников, также стоит перечислить:

Возможность осуществлять крипто-сделки с наличными полностью анонимно и конфиденциально.

Выгодные курсы, примерно соответствующие биржевым.

Большой выбор цифровых и фиатных валют для обмена.

Высокий уровень безопасности.

Перед тем как продать криптовалюту в Москве, сравните предложения от разных обменных сервисов. Многие из них работают с малоизвестными альткоинами, доставляют наличные по адресам в пределах города, предоставляют персонального менеджера, и прочие дополнительные услуги.

Лучший источник информации о действующих криптообменниках столицы — сайт мониторинга Exnode. Здесь публикуются только достоверные данные о крупных сервисах, включая многочисленные отзывы от других пользователей!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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