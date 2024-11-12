Обмен Биткоина в России: ТОП-4 криптообменника в 2024 году

Сегодня многие ищут безопасные интернет-площадки, где можно обменять Биткоины на наличные и безналичные рубли, а также на другие виды монет. Проще всего это делается с помощью специализированных обменных сервисов, поддерживающих большое количество направлений для обмена, и предлагающих клиентам выгодные курсы!

Рейтинг лучших биткоин обменников

На данный момент 1 Биткоин продается по цене в 7745000 рублей, и даже небольшое количество монет — десятые и сотые доли процента BTC — можно продать за неплохие деньги. Причем — как по безналу, так и наличными.

Криптообменники в России, предоставляющие данную услугу — это десятки различных сервисов, среди которых особенно выделяются топовые площадки:

Zver Exchange. Поддерживает сделки на суммы до 270 миллионов рублей, и является их официальным Гарантом. В этом криптообменнике можно выгодно покупать и продавать как топовые монеты — BTC, ETH и USDT, так и малоизвестные альткоины с высокой доходностью.

EastChange. Крупнейший криптообменный сервис, поддерживающий операции на суммы до 240 миллионов рублей. В пользу его выбора говорят более 2600 положительных отзывов на Exnode.ru, а также статус официального гаранта сделок. Клиенты имеют возможность с помощью EastChange продавать и покупать BTC анонимно.

BitOkk. Этот крупный российский сервис работает с суммами до 46 миллионов рублей, является Гарантом сделок, и предоставляет клиентам дополнительные услуги. В частности — доставку наличных в пределах города. Как и в EastChange, сделки здесь можно проводить анонимно — с использованием наличных рублей, долларов, евро, и т.д.

Insight. Обменять криптовалюту здесь можно на сумму до 270 миллионов рублей — с доставкой наличных по городу, и с сохранением анонимного статуса. За время работы Insight собрал более 2400 положительных отзывов на Exnode, и открыл свои офисы в большинстве крупных городов России, а также в ряде других стран.

Перечисленные сервисы входят в ТОП-4 лучших обменников криптовалют России, и пользуются максимальным доверием со стороны клиентов. Обменивать Биткоины и другие монеты здесь можно быстро, выгодно и безопасно!

Как обменять Биткоин: пошаговое руководство

Перечисленные 4 сервиса, как и многие другие обменники, работают по одинаковому принципу.

Каждая сделка состоит из двух частей: «онлайн» и «оффлайн». Сначала вы создаете заявку удаленно, а затем — обмениваете крипту в одном из офисов компании.

Как обменять Биткоин в России? В пошаговом виде это выглядит так:

Вы находите подходящий для себя обменный сервис, ориентируясь по его курсам, направлениям обмена, гео-локациям и отзывам. Переходите на его официальный сайт. Выбираете свой город из списка. Указываете направление обмена, например — Биткоины на наличные рубли. Указываете сумму сделки и прикрепляете к заявке свой Telegram-аккаунт. Ожидаете, пока на мессенджер придет ответ от оператора. Обсуждаете детали сделки и получаете приглашение в ближайший офис. Приходите туда лично и осуществляете обмен.

Как правило, встреча назначается на следующий день после создания заявки. Если за это время Биткоин успеет подешеветь или подорожать, это не отразится на сумме обмена, так как курс фиксируется в момент оформления услуги.

При желании, Bitcoin можно поменять не на фиатные деньги, а на другую крипту. Например — заказать обмен BTC на USDT или ETH. В этом случае приходить в офис не нужно, и транзакция будет проведена онлайн.

Почему стоит выбирать криптообменники для обмена BTC

Сегодня в России существует несколько способов покупать и продавать Биткоин. Это можно делать с помощью криптовалютных бирж, P2P-сервисов, криптоматов и некоторых платежных систем. Но только обменные сервисы способны предложить максимальный список преимуществ для простых криптотрейдеров-непрофессионалов. Так, сервисы, входящие в ТОП-криптообменников 2024 года, обеспечивают:

Простоту совершения сделок . Вы можете вообще ничего не знать о криптовалютах, и при этом — успешно пользоваться услугами криптовалютных обменников.

Выгодные курсы . Они всегда примерно соответствуют текущим биржевым.

Большой выбор фиатных и цифровых валю т, доступных для покупки и продажи.

Возможность проводить сделки анонимно — с использованием наличных рублей, долларов, евро, и прочих фиатных денег.

Высокий уровень безопасности . Обеспечивается современными алгоритмами шифрования данных, комплексной AML-проверкой и «физической» службой безопасности в офисах компаний.

Большие валютные резервы . Сервисы, возглавляющие рейтинг криптообменников, работают с десятками и сотнями миллионов рублей и всегда имеют большой запас электронных монет.

Дополнительные услуги. Получив статус VIP в одном из топовых обменников, можно пользоваться дополнительными привилегиями, например — получить персонального менеджера или заказывать курьерскую доставку наличных.

Другие интернет-платформы сегодня не способны одновременно предложить все перечисленные удобства и преимущества, и проигрывают криптообменникам в конкурентной борьбе. Если вы до сих пор ищете, где обменять Биткоин выгодно, быстро и безопасно, обратите внимание на сервисы, возглавляющие рейтинг Exnode. Им доверяют десятки тысяч клиентов, что подтверждается отличной репутацией и многочисленными положительными отзывами!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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