Как купить Биткоин: пошаговая инструкция для россиян

Сегодня в крупных городах России есть множество мест, где можно купить Биткоин: быстро, выгодно и безопасно. Речь идет об оффлайн-обменниках, работающих и с безналом, и с наличными деньгами. Они не требуют от клиентов паспортные данные, не взимают комиссию, и предлагают выгодные курсы обмена — примерно такие же, как на биржах!

ТОП-4 криптообменников для покупки биткоина в России

Если вы ищете, где купить Биткоин в вашем городе, стоит воспользоваться сайтом мониторинга Exnode, на котором публикуются рейтинги лучших обменных сервисов России.

В рейтинги попадают только проверенные компании с отличной репутацией и множеством положительных отзывов. Большинство из них имеют свои представительства за рубежом, что позволяет беспрепятственно переводить деньги в крипте в любую точку мира.

Какие крупные сервисы на данный момент входят в ТОП-криптообменников? Это в первую очередь:

Zver Exchange. Этот сервис поддерживает крупные сделки до 270 миллионов рублей, имеет большие резервы криптовалют, и работает с наличностью. Здесь всегда можно купить Биткоин за рубли, доллары, евро и прочий фиат, а также за Эфириум, Тизер и другие цифровые коины.

EastChange. Крупнейшая международная компания, поддерживающая сделки с наличностью во всех крупных городах России. Для использования этого обменника не нужны ни паспортные данные, ни банковские реквизиты, и крипто-обмен может проходить полностью анонимно.

BitOkk. Этот крупный сервис обменивает валюты более чем в 700 направлениях, работает с блокчейнами USDT TRC20 и ERC20, и имеет большие резервы Биткоина. Обменивать крипту здесь можно с доставкой наличных по адресу, и без комиссионных сборов.

Insight. Еще один обменник «гигант», работающий с наличными рублями, долларами и евро. Покупка Биткоина в нем занимает считанные минуты, и проводится анонимно. Insight гарантирует высокую безопасность сделок и имеет свои представительства во всех крупных городах России и ближнего зарубежья.

На данный момент эта четверка возглавляет рейтинг криптообменников на Exnode, и является ведущей в оффлайн-сегменте. Кроме сделок с наличностью, в этих сервисах также можно менять одну крипту на другую. Например — Биткоин на Тизер, или Эфириум на Биткоин.

Обменники предлагают выгодные курсы, работают с крупными суммами, и могут гарантировать высокий уровень безопасности при проведении сделок!

Как купить Биткоин: пошаговая инструкция

Вне зависимости от того, какой обменник вы выберете — EastChange, Insight, Zver Exchange или BitOkk — все они предложат вам одинаковый «сценарий» криптообмена. Сначала вам нужно будет создать удаленную заявку, а потом — лично прийти в офис и осуществить обмен. Людей «с улицы» в офисы не пускают, и «физическому» обмену обязательно предшествует онлайн-оформление заказа.

Итак, если вы хотите купить Биткоин, инструкция выглядит так:

Открытие выбранного сайта-обменника. Выбор своего города из списка. Указание направления обмена, в нашем случае — рубли на Биткоины. Указание суммы обмена — с учетом действующих лимитов. Прикрепление к заявке своего ника в Telegram. Ожидание ответа от оператора. Обсуждение сделки по Telegram и получение онлайн-пропуска в ближайший офис компании. Посещение офиса и обмен рублей на BTC.

Вы отдаете наличные деньги в кассу и в течение нескольких минут получаете крипто-перевод на свой персональный кошелек, который обязательно должен быть у вас на момент создания заявки. Покупка Биткоина в России за наличные всегда подразумевает ваше личное присутствие в офисе. Исключение составляют только VIP-клиенты, работающие с крупными суммами. Для них предусмотрена возможность курьерской доставки наличных по городу.

Почему стоит купить Биткоин в 2024 году

Bitcoin — главная мировая криптовалюта, капитализация которой в 2024 году превысила 725 миллиардов долларов.

На данный момент 1 BTC торгуется на биржах по цене в 79445 долларов США, хотя еще в октябре курс не превышал 64000 USD. Те, кто вовремя купили BTC, заработали хорошие деньги, и каждый может сделать то же самое, ведь в ближайшее время от Биткоина ожидается только рост.

Задаваясь вопросом, как купить Биткоин в России, в первую очередь обратите внимание на оффлайн-криптообменники. В отличие от других сервисов, они не требуют подтверждения личности и проводят сделки с наличными рублями. К преимуществам покупки BTC в топовых обменниках можно отнести:

Гарантию безопасности : как информационной — при оформлении удаленных заявок, так и «физической» — в обменных пунктах.

Выгодные курсы . Они всегда примерно соответствуют текущим биржевым.

Возможность менять одну крипту на другую . Так, Биткоин здесь можно покупать не только за рубли, но также за Эфириум, Тизер, и другие монеты.

Наличие обменных пунктов во всех крупных городах России . Найти ближайший из них можно во время оформления онлайн-заявки.

Полноценную техническую поддержку , которая всегда на связи: в режиме 24/7.

AML-проверку крипты , что исключает риски покупки «грязных» монет.

Фиксацию курса в момент подтверждения заявки. Даже если до прихода в офис крипта подорожает на несколько пунктов, вы все равно ее купите по «старой» цене.

Чтобы купить Биткоины сейчас, воспользуйтесь сайтом мониторинга Exnode, выберите подходящий для себя обменник и создайте заявку по направлению «RUB–BTC». Она будет обработана в течение нескольких минут, после чего вам назначат встречу в ближайшем офисе.

Все что нужно для осуществления обмена — это персональный криптокошелек, профиль в Telegram и достаточное количество наличных для того, чтобы купить Биткоин за рубли.

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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