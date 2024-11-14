ТОП-4 Биткоин-обменников в России: подробный гайд

Сегодня обменивать Биткоины в России можно без ограничений, по выгодным курсам, и не используя банковские карты и счета. Для этого достаточно прибегнуть к услугам одного из оффлайн-обменников, которые представлены в РФ десятками сервисов. Как среди них выбрать лучшие и легальные криптообменники, и как ими правильно пользоваться в 2024 году?

Преимущества биткоин обменников в России

Когда речь заходит о криптовалюте, на первое место выходит безопасность. Так, вы должны быть уверены в том, что ваши персональные данные не будут похищены в ходе криптовалютных операций. Кроме того, важно, чтобы покупаемая крипта была «чистой», то есть — прошедшей AML-проверку.

Лучшие криптообменники России могут это гарантировать, и соответствуют всем важным критериям выбора:

Информационная и «физическая» безопасность при проведении сделок. Первая обеспечивается AML-офицером и современными алгоритмами шифрования данных, а вторая — профессиональной охраной в обменных пунктах.

Возможность работать с наличными . Обменники Биткоинов на рубли принимают наличные деньги, а также работают с иностранными валютами: долларами, евро, и т.д.

Анонимность проведения сделок . Если для вас в приоритете — конфиденциальность, оффлайн-обменники — выбор №1 в России.

Возможность менять одну крипту на другую — без промежуточной конвертации в фиат. Это гораздо выгоднее, чем сначала обменивать BTC на рубли, а потом за рубли покупать другие монеты.

Большой выбор валют для обмена : и цифровых, и фиатных.

Отсутствие комиссионных сборов. Обменник Биткоина без комиссии обеспечит вам дополнительную экономию — не в ущерб безопасности.

Кроме того, современный обменник должен быть понятен и доступен всем классам и возрастным категориям клиентов. Даже если вы абсолютный новичок в сфере криптовалют и никогда не имели дела с Биткоином, вы сможете без проблем купить и продать его, используя топовые криптообменники 2024 года!

Найти такие можно с помощью сервиса мониторинга Exnode — это полезный информационный ресурс, предоставляющий постоянно обновляемые данные об условиях в различных криптообменниках России и ближнего зарубежья.

Рейтинг лучших обменников биткоин в России в 2024

Выбирать всегда стоит среди топовых площадок, которые заботятся о своей репутации и работают в России не один год. Это не только безопаснее, но и выгоднее, ведь только крупные компании могут себе позволить отсутствие комиссий и обменные курсы, приближенные к биржевым. Остальные площадки не могут гарантировать безопасность сделок, и взимают достаточно высокую комиссию за транзакции.

Оценивая ТОП криптообменников 2024 года, работающих с наличными рублями, долларами и евро, в первые строчки рейтинга можно сразу же внести такие сервисы как:

Zver Exchange. Поддерживает обменные операции на суммы от 1 до 270 000 000 рублей, и является официальным гарантом сделок. Обменять Биткоин здесь можно по выгодному курсу, и в большом количестве.

EastChange. Этот крупный криптообменник поддерживает сделки на суммы до 240 000 000 рублей, и обеспечивает полную анонимность при использовании наличных. Как и Zver Exchange, EastChange имеет статус официального гаранта сделок.

BitOkk. В этом крупном обменнике можно покупать и продавать крипту более чем в 700 направлениях, и в том числе — торговать Биткоином. Вы сами можете выбрать, какой номинал должен быть у наличных купюр, и забрать их в офисе компании без задержек и опозданий.

Insight. Верхний лимит у данного сервиса составляет 270 000 000 рублей, а в пользу его выбора говорят более 2400 положительных отзывов на Exnode. В числе прочих услуг, Insight осуществляет курьерскую доставку наличных по городу, и работает с крупными клиентами по VIP-программе.

На данный момент это — лучшие обменники Биткоина в России, имеющие свои представительства во всех крупных городах РФ, а также в ряде зарубежных стран. Обменивать здесь крипту можно быстро, выгодно и безопасно, а самое главное — анонимно.

Как обменять крипту в биткоин обменнике: пошаговая инструкция

Хотя перечисленные обменники и относятся к оффлайн-сервисам, в условия их работы входит обязательное оформление онлайн-заявок перед посещением офисов. Так, сначала сделка оформляется по интернету, а уже потом — «физически», в вашем присутствии. Все обменники Биткоина на данный момент работают по одинаковой схеме, в которую входят:

Открытие официального сайта обменника. Выбор города, в котором будет проходить обмен. Указание направления обмена, например — Биткоинов на рубли, или наоборот. Указание суммы обмена — с учетом верхних и нижних лимитов. Прикрепление к онлайн-заявке профиля Telegram — для связи с оператором. Общение с оператором и подтверждение сделки. Посещение ближайшего офиса и непосредственно сам крипто-обмен.

Курс и условия сделки вам озвучивают заранее, и если они вас устраивают, вам выписывают пропуск в офис компании. Как правило — на следующий день после обращения. Почитав отзывы обменников Биткоина, вы можете сами составить мнение о каждом из них, и выбрать лучший сервис.

Если вы проживаете в центральном районе большого города, то, скорее всего, офис находится от вас в шаговой доступности. Чаще всего обменники арендуют помещения в крупных торговых центрах, в офисных и административных зданиях. Обменивать BTC в них — абсолютно безопасно.

Пока осуществляется перевод, вы можете расположиться в комфортной обстановке, воспользоваться Wi-Fi, попить кофе, почитать прессу, и т.д. Для топовых криптообменников комфорт клиентов — в приоритете, как и 100% соблюдение условий сделок!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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