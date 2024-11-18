Как купить криптовалюту в СПБ: ТОП обменников в 2024 году

Сегодня многие ищут, где купить криптовалюту в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, и многих других городах России. Вместо традиционных обменных пунктов, в которых продаются доллары и евро, цифровые монеты продают и покупают в специализированных криптообменниках. Каким из них можно доверять, и как в них проходит процедура криптовалютного обмена?

ТОП лучших криптообменников в Санкт-Петербурге

Что значит «лучший» криптовалютный обменник? Это сервис, который объединяет в себе надежность, стабильность и безопасность, выгодно выделяясь на фоне конкурирующих компаний. Если изучить рейтинги криптообменников на Exnode и других сайтах мониторинга, в список лучших на данный момент входят:

Zver Exchange. Крупный обменный сервис, имеющий статус официального Гаранта криптовалютных сделок. Здесь можно покупать и продавать крипту на суммы до 270 миллионов рублей, используя наличные рубли, доллары, евро и прочий фиат.

EastChange. Международный обменник, ориентированный на широкую аудиторию и удобный как для опытных криптотрейдеров, так и для новичков. Верхние лимиты сделок здесь превышают 240 миллионов рублей, а обмен на наличные проводится полностью анонимно — без предоставления паспортных данных и платежных реквизитов.

BitOkk. Купить криптовалюту здесь можно более чем в 350 направлениях, с верхним лимитом одной сделки в 46 миллионов рублей. А с учетом продаж крипты, то есть — ее обмена на фиатные деньги, количество направлений превышает 700! Кроме большого выбора обменных операций, BitOkk также предлагает клиентам быструю подготовку и доставку наличных.

Insight. Замыкает четверку крупный международный обменник Insight, поддерживающий сделки на суммы до 270 миллионов рублей. Пользуясь этим сервисом, можно получить VIP-статус, открывающий доступ к дополнительным привилегиям. Например — к получению персонального менеджера и личного кабинета в офисе компании.

Эти 4 компании входят в ТОП криптообменников Санкт-Петербурга и работают в десятках других городов России, а также во многих европейских и азиатских странах.

В пользу выбора EastChange, Insight, Zver Exchange и BitOkk говорят тысячи положительных отзывов на Exnode и других интернет-площадках. Им действительно можно доверять, и сделки здесь проходят максимально прозрачно и безопасно!

Как купить криптовалюту в СПБ: пошаговое руководство

Вне зависимости от того, какой из оффлайн-обменников вы выберете, он предложит вам стандартную схему сотрудничества, состоящую из двух частей: онлайн и оффлайн. Сначала оформляется онлайн-заявка, а потом следует оффлайн-посещение офиса — только так, и никак иначе. В качестве примера подробно рассмотрим процесс, как купить Биткоин в СПБ за наличные рубли. Для этого нужно:

Выбрать подходящий обменник, исходя из таких критериев как рейтинг, репутация, обменные курсы, валютные резервы и, конечно же — местоположение. Офисы данной компании должны быть в вашем городе. Перейти на официальный сайт выбранного криптообменника СПБ и задать направление поиска, указав свой город, продаваемую валюту, покупаемую валюту и сумму сделки. В нашем случае в выпадающем меню «Отдаете» указываем наличные RUB, а в меню «Получаете» — Биткоин BTC. Прикрепить к онлайн-заявке свой ник в Telegram. Он понадобится для обратной связи с оператором. Дождаться сообщения на мессенджер, обсудить детали сделки с оператором, подтвердить ее и получить онлайн-пропуск в ближайший к вам обменный пункт. Прийти туда лично, предъявить пропуск, заплатить оговоренную сумму в кассу и получить BTC на свой персональный криптокошелек. Если у вас еще нет кошелька, нужно его создать, следуя простым инструкциям в интернете.

Как видно по данному руководству, сделка всегда проходит в вашем присутствии. Исключение составляют только VIP-клиенты, давно работающие с тем или иным сервисом, и имеющие возможность получать от него наличные деньги курьерской доставкой.

Почему стоит купить крипту в СПБ

Рынок криптовалют в России активно развивается, и после легализации майнинга спрос на цифровые активы будет только расти.

Тот, кто инвестирует в крипту сейчас, может рассчитывать на хорошую прибыль в будущем, и один из лучших инструментов для анонимной покупки монет — обменники криптовалют, работающие оффлайн: по вышеописанной схеме.

Они не спрашивают у клиентов паспортные данные и банковские реквизиты, и обеспечивают уникальный набор преимуществ:

Высокий уровень безопасности . Сделки проходят в вашем личном присутствии — в офисах, расположенных в центральных районах городов: в торговых центрах, администрациях, и т.д.

Полноценную AML-проверку , исключающую риски покупки «грязной» крипты.

Большой выбор коинов для покупки и продажи , включая самые популярные: BTC, ETH, USDT TRC20 и ERC20.

Выгодные обменные курсы — примерно такие же, как на криптовалютных биржах.

Возможность получения дополнительных услуг: доставки наличных, персонального менеджера, личного кабинета в офисе, и т.д.

С помощью оффлайн-обменников можно в любой момент купить USDT в СПБ и провести ряд других операций более чем по 700 доступным направлениям.

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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