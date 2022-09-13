Федресурс: почему юридические лица и ИП обязаны публиковать информацию в реестре

Федресурс — это федеральный реестр, в который компании и ИП должны вносить юридически значимую информацию о своей деятельности. Ведется он в электронном виде и представляет собой базу данных, формирующуюся посредством внесения в нее сообщений ответственными лицами. Создавая Федресурс, регулятор преследовал сразу несколько целей:

Сделать бизнес более прозрачным и открытым Снизить риски и затраты контрагентов.

Реестр является публичным и общедоступным — ознакомиться с информацией в нем может любой желающий.

Кто должен публиковать сообщения в Федресурс?

Обязанность распространяется на всех индивидуальных предпринимателей и на все компании вне зависимости от:

Организационно-правовой формы — исполнять ее должны все ООО, АО, НКО и т. д. Масштаба бизнеса. Типа лица (коммерческое, некоммерческое, унитарное, государственное и т. д.).

Необходимость исполнения обязанности зависит только от того, произошло ли в жизни компании/ИП событие, о котором нужно сообщить посредством публикации в реестр или нет.

Какие сообщения необходимо размещать в Федресурс?

К настоящему моменту различные федеральные законы и иные нормативно-правовые акты предусматривают порядка 80 видов публикаций.

Обратите внимание, что обязанность раскрывать информацию в Федресурс — очень динамическая и быстро меняющаяся. Поэтому ежегодно перечень сообщений пополняется новыми видами публикаций, а какие-то, напротив, упраздняются и в реестр больше не вносятся.

Также важно отметить, что у вашей компании может одновременно возникнуть обязанность разместить сразу несколько видов сообщений!

Совет: чтобы своевременно исполнять обязанность, необходимо постоянно мониторить — произошло ли в жизни компании то или иное событие или нет!

Но чтобы вы не запутались совсем и не проводили дни и ночи, отслеживая необходимость публикации сообщения в реестр, мы подготовили для вас список всех существенных фактов, о которых закон обязует сообщать.

К самым распространенным публикациям относятся:

Лицензии (получение и любое изменение статуса лицензии). Вступление в СРО, прекращение членства в СРО. Недостаточность имущества (всем у кого чистые активы меньше уставного капитала). Ликвидация (включая ИП). Реорганизация. Чистые активы (единственное сообщение, которое зависит от организационно-правовой формы и предусмотрено только для акционерных обществ). Уменьшение уставного капитала. Сведения о бухгалтерской отчетности и результатах аудита.

Полный перечень сообщений, подлежащих внесению в Федресурс, представлен по этой ссылке.

Важно отметить, что не существует единого порядка внесения данных для всех видов сообщений. Так, большинство вносится в течение 3 рабочих дней со дня возникновения существенного факта, а какие-то — в течение 10 или 15 дней.

И плавно от видов публикаций мы перейдем к ответственности, которая может наступить при отсутствии сообщений в электронной базе данных.

Ответственность за не размещение сведений в Федресурсе

Существует несколько категорий ответственности. И наиболее известная всем — это административная, по ст. 14.25 КоАП. Что может грозить тем, кто нарушил закон?

Штраф в размере до 50 000 рублей Дисквалификация должностного лица на срок до 3 лет.

Под неисполнением обязанности в данном случае понимается не только отсутствие публикации в реестре, но и занесение ее туда с нарушением установленных законом сроков, а также с недостоверной информацией.

Невнесение информации о ликвидации, реорганизации и уменьшении уставного капитала может привести к тому, что ФНС откажет в регистрации этих процедур.

Также возможно наступление субсидиарной (личной имущественной) ответственности лиц, контролирующих организацию, в случае ее банкротства. Согласно ст. 61.11 Закона о банкротстве, подразумевается, что организация скрыла от своих кредиторов важные сведения о своем финансовом состоянии, вследствие чего произошла невозможность погашения их требований, за что лица, контролирующие банкрота, несут личную имущественную ответственность. В этом случае субсидиарная ответственность может грозить собственнику, руководителю, юристу и даже главному бухгалтеру.

Разговоры о последствиях — это, конечно, хорошо (на самом деле, мало приятного), но, чтобы понимать масштабы возможных санкций, рекомендуем внимательно изучить уже существующую практику привлечения лиц к ответственности за Федресурс.

1. В части лицензий важно обратить внимание на эти документы — представление Прокуратуры Смоленской области от 10.02.2022

и представление Прокуратуры Смоленской области от 01.07.2022;

2. По поводу недостаточности имущества и иных признаков возможного банкротства — представление Прокуратуры Омской области от 06.06.2022.

3. В части аудиторского заключения и финансовой отчетности: определение Управления Росреестра по Санкт-Петербургу 12.04.2021,

требование МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 2 Москвы от 21.01.2021,

определение Управления Росреестра по Тамбовской области 20.02.2021.

На самом деле, этой практики накопилось гораздо больше. По этой ссылке вы можете ознакомиться с отказами со стороны ФНС регистрировать некоторые процедуры, а здесь — со штрафами от Росреестра и Прокуратуры.

Как опубликовать сведения в реестр и не допустить наступления ответственности?

Пока некоторые пытаются самостоятельно обуздать технически сложный реестр, тратя на это много времени и не успевая уложиться в отведенные законом сроки для совершения публикации, большинство целенаправленно обращается в специализированные порталы. Порталы, которые профилируются на раскрытии информации в государственных реестрах и делают это менее чем за 1 час.

Одним из таких сервисов является Федресурс онлайн — крупнейший в стране, специализирующийся именно на раскрытии информации в Федресурсе. Через него можно опубликовать любой вид сообщения и сделать это всего лишь за 40 минут. Более того, юристы портала могут бесплатно вас проконсультировать по любым вопросам, связанным с совершением публикации в реестре.

Услуга оказывается полностью онлайн — вам не придется даже оплачивать госпошлину и выпускать КЭП (эти опции уже включены в стоимость). После выполнения всех работ вам на почту приходит письмо со ссылкой на опубликованное сообщение в реестре, чтобы вы сами не тратили время на поиск.

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