Федресурс: почему юридические лица и ИП обязаны публиковать информацию в реестре

Федресурс — это федеральный реестр, в который компании и ИП должны вносить юридически значимую информацию о своей деятельности. Ведется он в электронном виде и представляет собой базу данных, формирующуюся посредством внесения в нее сообщений ответственными лицами. Создавая Федресурс, регулятор преследовал сразу несколько целей:
- Сделать бизнес более прозрачным и открытым
- Снизить риски и затраты контрагентов.
Реестр является публичным и общедоступным — ознакомиться с информацией в нем может любой желающий.
Кто должен публиковать сообщения в Федресурс?
Обязанность распространяется на всех индивидуальных предпринимателей и на все компании вне зависимости от:
- Организационно-правовой формы — исполнять ее должны все ООО, АО, НКО и т. д.
- Масштаба бизнеса.
- Типа лица (коммерческое, некоммерческое, унитарное, государственное и т. д.).
Какие сообщения необходимо размещать в Федресурс?
К настоящему моменту различные федеральные законы и иные нормативно-правовые акты предусматривают порядка 80 видов публикаций.
Обратите внимание, что обязанность раскрывать информацию в Федресурс — очень динамическая и быстро меняющаяся. Поэтому ежегодно перечень сообщений пополняется новыми видами публикаций, а какие-то, напротив, упраздняются и в реестр больше не вносятся.
Также важно отметить, что у вашей компании может одновременно возникнуть обязанность разместить сразу несколько видов сообщений!
Но чтобы вы не запутались совсем и не проводили дни и ночи, отслеживая необходимость публикации сообщения в реестр, мы подготовили для вас список всех существенных фактов, о которых закон обязует сообщать.
К самым распространенным публикациям относятся:
- Лицензии (получение и любое изменение статуса лицензии).
- Вступление в СРО, прекращение членства в СРО.
- Недостаточность имущества (всем у кого чистые активы меньше уставного капитала).
- Ликвидация (включая ИП).
- Реорганизация.
- Чистые активы (единственное сообщение, которое зависит от организационно-правовой формы и предусмотрено только для акционерных обществ).
- Уменьшение уставного капитала.
- Сведения о бухгалтерской отчетности и результатах аудита.
Важно отметить, что не существует единого порядка внесения данных для всех видов сообщений. Так, большинство вносится в течение 3 рабочих дней со дня возникновения существенного факта, а какие-то — в течение 10 или 15 дней.
И плавно от видов публикаций мы перейдем к ответственности, которая может наступить при отсутствии сообщений в электронной базе данных.
Ответственность за не размещение сведений в Федресурсе
Существует несколько категорий ответственности. И наиболее известная всем — это административная, по ст. 14.25 КоАП. Что может грозить тем, кто нарушил закон?
- Штраф в размере до 50 000 рублей
- Дисквалификация должностного лица на срок до 3 лет.
Под неисполнением обязанности в данном случае понимается не только отсутствие публикации в реестре, но и занесение ее туда с нарушением установленных законом сроков, а также с недостоверной информацией.
Невнесение информации о ликвидации, реорганизации и уменьшении уставного капитала может привести к тому, что ФНС откажет в регистрации этих процедур.
Также возможно наступление субсидиарной (личной имущественной) ответственности лиц, контролирующих организацию, в случае ее банкротства. Согласно ст. 61.11 Закона о банкротстве, подразумевается, что организация скрыла от своих кредиторов важные сведения о своем финансовом состоянии, вследствие чего произошла невозможность погашения их требований, за что лица, контролирующие банкрота, несут личную имущественную ответственность. В этом случае субсидиарная ответственность может грозить собственнику, руководителю, юристу и даже главному бухгалтеру.
1. В части лицензий важно обратить внимание на эти документы — представление Прокуратуры Смоленской области от 10.02.2022
и представление Прокуратуры Смоленской области от 01.07.2022;
2. По поводу недостаточности имущества и иных признаков возможного банкротства — представление Прокуратуры Омской области от 06.06.2022.
3. В части аудиторского заключения и финансовой отчетности: определение Управления Росреестра по Санкт-Петербургу 12.04.2021,
требование МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 2 Москвы от 21.01.2021,
определение Управления Росреестра по Тамбовской области 20.02.2021.
Как опубликовать сведения в реестр и не допустить наступления ответственности?
Пока некоторые пытаются самостоятельно обуздать технически сложный реестр, тратя на это много времени и не успевая уложиться в отведенные законом сроки для совершения публикации, большинство целенаправленно обращается в специализированные порталы. Порталы, которые профилируются на раскрытии информации в государственных реестрах и делают это менее чем за 1 час.
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