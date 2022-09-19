Мораторий 2022: организации получают уведомления о вызове в ФНС для дачи пояснений о неправомерной выплате дивидендов и распределении прибыли без отказа от моратория

Этой возможностью уже воспользовались десятки тысяч компаний по всей стране.

Они разместили сообщение в Федресурсе и на абсолютно законных основаниях вернулись к распределению прибыли и выплате дивидендов.

Однако множество компаний просто проигнорировали требования закона и распределяли прибыль / выплачивали дивиденды, не взирая на то, что в отношении юрлица действовал мораторий.

Когда эта тема была на слуху, многие юристы и бухгалтеры спорили друг с другом — а что же будет, если провести эти операции, не отказываясь от моратория. Часть специалистов сообщала, что возможны последствия со стороны налоговой.

И когда тема моратория чуть стихла, ФНС начала действовать.

Некоторые компании получили уведомления от налоговой с требованием посетить инспекцию и дать пояснения о правомерности выплаты дивидендов / распределении прибыли без отказа от моратория.

Опять же, подобное не затрагивает компании, которые отказались от моратория и вернули себе право на проведение этих операций. В качестве примера крепим одно из таких уведомлений ниже:

Как вы видите, уведомление датируется началом сентября, поэтому вполне возможно, что в ближайшее время компании начнут массово получать такие письма.

Однако даже сейчас есть возможность избежать ответственности (никто до сих пор точно не знает, какие санкции могут быть применены).

Дату публикации заявления об отказе от моратория невозможно будет сверить с датой по распределению прибыли или выплате дивидендов без выездной налоговой проверки.

Удаленно ФНС сможет проверить только сам факт наличия такой публикации в Федресурсе, который дает вам право распределить прибыль / выплатить дивиденды и на этом основании признавать операцию законной или незаконной.

Поэтому публиковать в Федресурсе отказ от моратория необходимо, но с датой публикации есть очевидная лазейка, если, к примеру, вы не сделали этого вовремя.

Переходите на сайт fedresurs.online, чтобы успеть опубликовать отказ от моратория, тогда у ФНС не будет к вам претензий.