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Публикация образовательной лицензии в Федресурс — обязанность всех юрлиц. Как ее исполнять?

Внесение сведений в Федресурс о лицензии — обязанность, установленная подп. «м» п.7 ст. 7.1 ФЗ № 129. Она, в том числе, распространяется на образовательные лицензии. Все компании, у которых есть эта лицензия, должны сообщить об этом в Единый федеральный реестр (ЕФРСФДЮЛ). Как это сделать?

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Публикация образовательной лицензии в Федресурс — обязанность всех юрлиц. Как ее исполнять?
Иллюстрация: «Клерк»

Если вы ранее сталкивались с раскрытием информации в реестре, то примерно понимаете порядок этой процедуры — в части публикации лицензий он такой же. Но есть пару моментов, на которые следует обратить внимание и которые касаются только этого вида сообщений. О них ниже:

  1. Распространенное заблуждение — публиковать нужно информацию только о факте получения лицензии. На самом деле раскрытию подлежат также любые изменения статуса лицензии — продление, аннулирование, приостановление и т. д.
  2. Технически реестр устроен так, что в рамках одного сообщения нельзя раскрыть информацию о нескольких лицензиях. Если их у вашей компании несколько, то придется публиковаться несколько раз.

Например, 3 лицензии = 3 разных сообщения.

Если говорить о сроках, то они стандартные — как и для большинства сообщений.

Публиковать сведения о лицензиях необходимо в течение 3 рабочих дней с даты возникновения существенного факта.

Ответственность за нераскрытие информации об образовательной лицензии в Федресурс

Департамент образования и молодежной политики Владимирской области рассылает руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, и руководителям подведомственных Департаменту образовательных организаций такое письмо.

В тексте говорится о необходимости в кратчайшие сроки внести в Федресурс сведения о наличии у организаций лицензии на осуществление образовательной деятельности (на основании пп. «м» ч. 7 ст. 7.1 ФЗ № 129 о госрегистрации юрлиц и ИП). Отдельно подчеркивается ответственность, которая наступит при отсутствии сведений в реестре (ст. 14.25 КоАП):

  1. Штраф до 50 000 рублей.
  2. Дисквалификация должностного лица на срок до 3 лет.

Что касается конкретной практики привлечения к ответственности, то здесь необходимо обратиться к предписаниям прокуратуры.

С 2021 года этот госорган установил особый контроль за исполнением компаниями обязанности по публикации сведений в Федресурсе, в том числе касательно лицензий. За последние два года количество подобных «весточек» от прокуратуры кратно возросло, и уже сотни компаний с этим сталкиваются. Предлагаем вам ознакомиться с примерами таких предписаний:

  • Представление Прокуратуры Смоленской области от 10.02.2022.
  • Представление Прокуратуры Смоленской области от 01.07.2022.
Вы можете ознакомиться с этими документами в статье.

Важно отметить, что подобное может прийти за любой вид лицензии, не только за образовательную.

Что необходимо предпринять уже сейчас, чтобы не столкнуться ни с одним из негативных правовых последствий?

Достаточным будет своевременная публикация образовательной лицензии в реестр. Сделать это можно при помощи портала Федресурс онлайн. Сообщение будет внесено в реестр всего лишь за 40 минут, а вам не придется тратить свое время на выпуск КЭП, оплату госпошлины и составление текста публикации.

Чтобы внести сведения об образовательной лицензии и не столкнуться с предписаниями от прокуратуры, оставьте заявку на публикацию на сайте fedresurs.online.

 

Федресурс онлайн
Федресурс онлайн
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