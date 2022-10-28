Реорганизация или ликвидация бизнеса: что выгоднее?

Плюсы и минусы

Ликвидация имеет свои преимущества, в частности:

100%-ная легальность;

риск оспорить результаты ликвидации – минимальны.

Но и минусы очевидны: процедура небыстрая, недешевая и формализированная.

К плюсам реорганизации традиционно относят:

множество вариантов ( и с прекращением деятельности – слияние, присоединение, разделение, выделение );

и с прекращением деятельности – слияние, присоединение, разделение, выделение реорганизация в виде присоединения считается одним из наименее проблематичных альтернатив ликвидации.

более краткие сроки реализации;

общение с контролирующими органами сведено к минимуму.

Главный минус: длительный поиск нового владельца, который согласится взять на себя обязательства прежней компании, может свести на нет такой плюс, как скорость процедуры.

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Реорганизация (на примере ООО)

Суть реорганизации: передача прав и обязанностей ООО другому юридическому лицу. Закон об ООО не говорит о том, что происходит с уставным капиталом (УК) при реорганизации. Очевидно, что участники не оплачивают УК создаваемого общества или обществ.

Формы реорганизации:

слияние;

присоединение;

разделение;

выделение;

преобразование,

причем возможно их сочетать.

В зависимости от выбранной формы деятельность ООО или прекращается, и (или) создается новая хозяйственная единица (-ы). Решение о реорганизации принимается общим собранием участников ООО единогласно.

Соблюдение всех требований к порядку проведения собрания и фиксации его результатов – единственная гарантия от последующих претензий (вплоть до признания реорганизации несостоявшейся).

Как правило, протокол (решение) о реорганизации составляется в письменной форме. В него включаются обязательные сведения (в т. ч. о форме собрания – заседание или голосование заочное). Протокол подписывается председателем и секретарем (при проведении заседания), лицами, проводившими подсчет голосов (при голосовании заочном).

Далее, в зависимости от того, что решит общее собрание, факт принятия решения надо удостоверить у нотариуса или подтвердить альтернативным способом (который установлен в уставе или единогласным решением собрания).

Ликвидация организации в 2022 году

В добровольном порядке принимают решение о ликвидации участники (участник) или уполномоченный орган юридического лица. Решение о принудительной ликвидации принимает суд, в общем порядке – по требованию государственного органа, по основаниям, предусмотренным в законе (ст. 61 ГК).

ИФНС вправе подать иск о ликвидации организации, например, если:

Число участников ООО превысило 50, и в течение года общество не преобразовано (в АО, в производственный кооператив), и участников не стало меньше.

При создании организации были допущены грубые и к тому же неустранимые нарушения закона.

Если организация грубо или неоднократно нарушала законы, иные нормативные акты.

Чтобы ликвидировать общество, необходимо совершить целый ряд протяженных по времени процедур, в частности:

Принять решение о ликвидации.

Назначить ликвидационную комиссию (или ликвидатора).

Определить порядок, сроки ликвидации.

Сообщить в регистрирующий орган (ИФНС) о принятом решении, подать форму № Р15016 ( это делается после того, как принято решение о ликвидации, формировании ликвидационной комиссии или назначении ликвидатора ).

это делается после того, как принято решение о ликвидации, формировании ликвидационной комиссии или назначении ликвидатора Внести в Федресурс уведомление о ликвидации.

После внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации – уведомить кредиторов.

Составить и утвердить промежуточный ликвидационный баланс.

Подать сведения о работниках в ПФР и ИФНС.

Рассчитаться с кредиторами ( оставшееся имущество передается учредителям (участникам) ).

оставшееся имущество передается учредителям (участникам) Составить и утвердить ликвидационный баланс.

Зарегистрировать ликвидацию.

Передать документы в архив и т .д.

Следует рассчитаться с сотрудниками, соблюдая определенную процедуру. Она подразумевает, в том числе уведомление о предстоящем событии не только самих трудящихся, но и центр занятости (при наличии – профсоюз). При определенных условиях необходимо обеспечить работникам возможность и время для поиска нового места работы.

Следует помнить о том, что, помимо основных выплат, при ликвидации необходимо обеспечить получение трудящимися выходного пособия, при определенных условиях – среднемесячный заработок на период трудоустройства или единовременную компенсацию. Как вариант: договориться о досрочном увольнении с выплатой компенсации, или же по иным основаниями (в том числе по собственному желанию).

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